Tomorrowland Livestream: Hier geht es zum Festival-Stream

Boom. Von dem Tomorrowland-Festival werden via Livestream die besten DJ-Sets übertragen. Für Fans gibt es auch am zweiten Wochenende zwei Live-Kanäle.

Live und in voller Länge: Nach zwei Jahren Zwangspause ist das Tomorrowland zurück!

Verfolgen Sie hier die besten DJ-Sets im Livestream und in voller Länge.

Tomorrowland 2022: Insgesamt werden in Belgien rund 600.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Das berühmte Festival Tomorrowland in Belgien hat nach zwei Jahren Zwangspause durch die Corona-Pandemie einen imposanten Start hingelegt. 2022 wird direkt dreifach im Freizeitpark De Schorre in Boom gefeiert. An drei Wochenenden im Juli laden die Veranstalter viele Stars der DJ-Szene sowie Festival-Fans aus aller Herren Länder ins Musik-Märchenland ein. Zählt man alle Besucher pro Event-Tag zusammen werden rund 600.000 Gäste erwartet.

Tomorrowland-Livestream mit vielen DJ-Stars

Wer nicht live vor Ort sein kann, hat die Möglichkeit das beliebte Festival Tomorrowland via Livestream zu verfolgen. Auch am zweiten Festival-Wochenende wird live von der Mainstage gesendet. Die neu gestaltete Hauptbühne ist mit ihrer imposanten Größe als auch zahlreichen verspielten Elementen ein ganz besonderes Merkmal des Musik-Märchenlandes.

Livestream der Tomorrowland-Mainstage am Samstag, 23. Juli - der Timetable:

16.30 Uhr: Third Party

17.35 Uhr: Henri PFR

18.40 Uhr: Vintage Culture

19.40 Uhr: Tale Of Us

20.40 Uhr: Sunnery James & Ryan Marciano

21.45 Uhr: Tiesto

22.50 Uhr: Dimitri Vegas & Like Mike

23.50 Uhr: Marshmello

Livestream der Tomorrowland-Mainstage am Sonntag, 24. Juli - der Timetable:

16.30 Uhr: Purple Disco Machine

17.30 Uhr: Ofenbach

18.35 Uhr: Da Tweekaz

19.40 Uhr: Ape Rave Club

20.45 Uhr: Fisher

21.50 Uhr: Alesso

Live und in voller Länge: Verfolgen Sie den Tomorrowland-Live-Stream hier in voller Länge. Die spektakuläre Mainstage von Tomorrowland 2022 ist in der Spitze 53 Meter hoch. Foto: Tomorrowland

Auch am letzten Juli-Wochenende bei der dritten Festival-Ausgabe von Tomorrowland 2022 sind Livestreams geplant.

Beim Festival Tomorrowland gehörte die Drachen-Bühne stets zu den beliebtesten Plätzen. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2018 - das sind die schönsten Bilder Tomorrowland 2018 - das sind die schönsten Bilder Friedlich feiern im Tomorrowland - das Festival in Belgien lud in ein faszinierendes Märchenreich mit viel Glitzer, Beats und Emotionen. Foto: Veranstalter

