Figur Lemur bringen die Meute vor dem Hochofen zum kochen

Duisburg. Das ging in die Hose! Und zwar direkt ins Bein. Figur Lemur haben am Hochofen die Regler nach rechts gedreht. Partyalarm bei der Traumzeit.

„Ist hier jemand, der uns vor diesem Auftritt schon kannte?“ Ben Weu ist bescheiden, er geht nicht davon aus, dass das so ist. Von wegen, vor dem Hochofen ist Kreischalarm. Der Freitagabend ist beim Traumzeit-Festival richtig gut angelaufen, der Knappenchor Rheinland hat wohlige Bergbau-Tradition verbreitet, dann dürfen die jungen Leute ran.

So wie Figur Lemur. Die Jungs aus Witten sind nach Vintage Neon der zweite Act an diesem Abend auf der coronabedingt neuen und somit zweiten Open-Air-Bühne. es braucht nur wenige Minuten, bis die Meute kocht. Gut groovender Pop wechselt sich bei Figur Lemur mit peitschenden Elektrobeats ab, genau der richtige Sound, um das nach Livemusik lechzende Publikum in Tanzlaune zu bringen.

Mütter tanzen mit ihren Kids

Junge Mütter feiern mit ihren noch recht kleinen Kindern, dass die Traumzeit nach zwei Absagen im Juni 2020 und 2021 endlich wieder zurück ist. Damit die Kids keinen bleibenden Schaden davontragen, haben sie schön brav Kopfhörer auf. Wenn sie einmal groß sind, dürfen sie gerne mit ihren Freundinnen wiederkommen und dann ganz nah an der Box stehen,

Für Figur Lemur hat sich der Auftritt auf jeden Fall gelohnt. Es sind ein paar hundert Leute dazu gekommen, die diese Band jetzt tatsächlich kennen. Und weil die Studenten aus dem Ruhrpott gut waren, werden ihre neuen Fans sie so schnell auch nicht vergessen. Beim nächsten Mal muss Frontmann Ben Weu dann nicht mehr verschämt fragen.

