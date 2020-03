Sieben Alben in 23 Jahren, das spricht nicht dafür, dass Mia. voreilig und unbedarft neues Material unter die Menschen bringen. Lagen zu Beginn der Bandgeschichte meistens etwa zwei Jahre zwischen den Veröffentlichungen, mit denen Mia. sich seit Anfang der Nuller-Jahre schnell aber sicher zu einer Größe im deutschen Pop mauserten (das Erfolgsalbum „Zirkus“ erschien 2006), so ließ das Quartett aus Berlin sich zuletzt immer mehr Zeit für neue Alben. Diesmal ganze fünf Jahre.

Mit Unmut und Sich-Zusammenraufen-Müssen hat das nichts zu tun. Die Band spielt fast seit den Anfangstagen in derselben Besetzung, mit Frontfrau Mieze Katz als Stimme und Mittelpunkt. Eine Zäsur stellt der siebte Longplayer dennoch dar. Denn Mia. trennten sich im Vorfeld von ihrem langjährigen Kreativteam aus Label und Management.

Mia. klingen wie immer

Und so ist „Limbo“ auch eine Art Neuaufstellung, eine Standortbestimmung für die Band, die zu einer Zeit antrat, als deutschsprachiger Pop noch eine Nische war. Deshalb klärt Mieze gleich zu Beginn des Albums im Titelstück „Limbo“ ein paar Dinge ab: „Lieber laut als leise. Lieber Dur als Moll. Tanzen zwischen Harmonie und Diskrepanzen.“ Alles klar!

Für die Band mag sich das von innen neu anfühlen. Fans müssen sich aber nicht fürchten: Mia. sind immer noch Mia., und klingen auch so. Sie lassen sich immer noch sehr eindeutig dem Neue-Deutsche-Welle-Pop zuordnen: E-Gitarre, Synthies, ein treibendes Schlagzeug, liebliche Melodien. Historisch ist dieser Sound zwar in den 80er-Jahren zu verorten, aber eigentlich ist er längst zeitlos.

Musikalisch erwachsen geworden

Wenn man Mia. die verstrichene Zeit doch irgendwo anhört, dann am ehesten in der Produktion, die von Mic Schröder stammt (Joris, Anna Loos, Rea Garvey). Die Berliner Rotzgören-Attitüde ist mittlerweile stark runtergedreht und mit ihr die rauen Stellen in der Instrumentierung. Die musikalischen Gesten sind ausladender, die Gitarrenwände breiter, der Sound geschliffener.

Die Textzeilen sind aber immer noch voll von berufsjugendlicher Poplyrik, die viele wohlig klingende Worte aneinanderreiht und -reimt, und sich oft auch mal in ihrer eigenen Niedlichkeit gefällt. Etwa wenn man mit Seifenblasen gegen Depri-Phasen antritt, oder es anderswo heißt: „Lass mich dein Sorgenfalter sein / ich falte große Sorgen klein.“ Nur selten richten diese Texte den Blick weg vom eigenen Leben nach außen auf die Gesellschaft: Die Ballade „Richtig im Falschen“ ist eine willkommene Ausnahme dieser Regel.

Und dennoch: Eingängig und gut gemacht ist das alles. Mia. wissen auch nach mehr als zwei Jahrzehnten noch genau, wie man Musik zum Konfetti-Schmeißen macht.

Mia. >> Limbo

Four Music (Sony Music)

Wertung: 4 / 5 Punkten