Armin van Buuren gehört zum Line up 2020 beim EDM-Festival Parookaville in Weeze.

Weeze. Für das Line up von Parookaville 2020 haben die Veranstalter die ersten Superstars verkündet. Darunter sind einige sehr beliebte Stammgäste.

Parookaville 2020 Line up - diese DJ-Stars kommen nach Weeze

Große Namen der DJ-Szene gehören zu den ersten Künstlern, die jetzt aus dem Line up von Parookaville 2020 bekannt gegeben wurden. An der Spitze stehen die Brüder Dimitri Vegas & Like Mike, die jüngst zum zweiten Mal von den Lesern des DJ Mag zu den besten DJs der Welt gekürt wurden. Die Belgier gehören zu den Headlinern auf der Mainstage des größten Festivals für elektronische Musik in Deutschland bei täglich 70.000 Besuchern.

Vom 17. bis 19. Juli werden 300 nationale und internationale Künstler auf dem Gelände neben dem Airport Weeze erwartet. Alle fünf Ausgaben von Parookaville waren bislang ausverkauft. Zum Vorverkaufsstart wurden erneut "über 80 Prozent aller verfügbaren Tickets für 2020 innerhalb weniger Stunden verkauft, ohne dass ein einziger Künstler bekannt war", freut sich Festival-Mitgründer Bernd Dicks.

In Parookaville gehört Armin van Buuren zu den Lieblings-Stars

Das große Vertrauen zahlt sich offenbar aus - denn mit Armin van Buuren kehrt zum vierten Mal einer der absoluten Lieblinge der Bürger in die Stadt Parookaville zurück. Der König des Trance aus den Niederlanden hat kürzlich sein neues Album Balance veröffentlicht. Zudem kündigte Armin van Buuren mehrere spektakuläre Solo-Shows in Amsterdam an.

Eine große Nummer beim Show-Faktor ist Salvatore Ganacci. Der Schwede startet sein DJ-Set schonmal im Handstand oder holt sich ein paar Fans zum Feiern auf die Bühne. In die Desert Valley - den sandigen Stadtteil von Parookaville - zieht es Psytrance-Star Neelix. Neu dabei ist die 24-jährige Juno-Award-Gewinnerin Rezz aus Kanada.

Grammy-nominiertes Duo Cosmic Gate kehrt zurück

Nach der gelungenen Premiere einer Trance-Bühne bei Parookaville darf das in den USA lebende Duo Cosmic Gate erneut einen Abstecher in die alte Heimat machen. Die am Niederrhein aufgewachsenen Claus Terhoeven und Stefan "Bossi" Bossems, die mit ihrem Remix von "The Only Road" für einen Grammy nominiert waren, gehörten zu den Höhepunkten im vergangenen Jahr. Zudem pflegt Cosmic Gate eine besondere Beziehung zu Parookaville und Mit-Organisator Bernd Dicks. Mit Markus Schulz ist erstmals ein weiterer Superstar der Trance in der "Stadt der Träume" zu Gast.

Weiterhin gehören 2020 der Belgier Yves V, Parookaville-Resident Lost Identity sowie 1Live-Moderatorin und DJane Lari Luke zum Line up. Weitere Informationen und Tickets für Parookaville gibt es hier.

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 1 / 93 Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink Stimmen Sie ab 5 Bewertungen

