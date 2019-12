Schätze für Hardcore-Fans: Toto bringen „Treasures“ raus

Wenn man es als Musikgruppe schafft, das eine (und vielleicht einzige) Lied zu schreiben, auf das sich quer durch Länder, Schichten und Geschmäcker alle Menschen einigen können, kann man sich danach eigentlich sehr entspannt zurücklehnen. Demnach hätten Toto schon 1982 in Rocker-Frührente gehen können, damals erschien ihre Power­ballade „Africa“. Ein Song für die Ewigkeit.

Auf den insgesamt elf Tonträgern in der „Treasures“-Sammlung ist er gleich viermal zu hören. In verschiedenen konzertanten Versionen von 1991 (in Montreux) bis 2013 (in Polen). Die limitierte Box enthält vier bereits zuvor veröffentlichte Live-Alben von Toto. Und so ist ­„Africa“ nicht das einzige Lied, das mehrmals vorkommt.

Kein Entkommen vor den legendären Hits von Toto

„Rosanna“ wird dreifach besungen, ebenso „Hold The Line“ und „Hydra“. Hits und Fan-Favoriten sind eben die Wirbelsäule jeder Show. Das Fleisch ist, was noch obendrauf kommt. Und eine Band wie Toto, in der 1977 ein paar Studio-Sessionmusiker zusammengefunden haben, lässt da natürlich gern ordentlich die Muskeln spielen. Die Zeit, in der ausgedehnte Gitarren-, Schlagzeug- und Keyboard-Soli religiös zelebriert wurden, mag vorbei sein. Hat denen aber noch keiner gesagt. Und so bieten die elf Scheiben (zehn LPs, eine CD) ausreichend Platz für die Königsdisziplin des Rock.

Auch sonst wird groß aufgedreht: Auf der Bühne baut die Band eine massive Wall of Sound irgendwo zwischen progressivem Rock und Keyboard-Nummern zum Kuscheln. Die Setlisten der vier mitgeschnittenen Konzerte reichen bis ganz zurück zu den Anfängen von Toto, aber auch die jüngeren Songs (etwa vom 2006er-Album „Falling In Between“) werden dabei nicht vernachlässigt. Und obwohl die Besetzung zumindest in der Grundstruktur seit den 70er-Jahren stabil geblieben ist – Steve Lukather an der Gitarre, David Paich und Steve Porcaro an den Tasten –, hört man hier gleich drei verschiedene Lead-Sänger (Bobby Kimball, Joseph Williams und Lukather selbst).

Abschied angekündigt

Nach einer großen 40-Jahre-Jubiläumstournee haben Toto übrigens im Oktober verkündet, dass sie sich nun tatsächlich zur Ruhe setzen werden. Die ausgedehnten Konzerte gibt es also nur noch zum Abspielen. Jetzt auch von Vinyl. Im vergangenen Jahrzehnt ist der Absatz von Platten rasant gestiegen. Längst steht auch zeitgenössische Chartsmusik wieder auf Platte in den Regalen der Elektronik-Fachmärkte. Nische ist das nicht mehr.

Dennoch: Die musikalische Schatzkiste von Toto richtet sich ausschließlich an die Nische. Selbst ein überdurchschnittlicher Fan steigt da aus. Um sich für knapp 100 Euro unterschiedliche Live-Versionen von immer denselben Songs zu holen, muss man schon ein sehr ambitionierter Sammler sein. Aber auch solche haben ja Weihnachtswünsche.

Toto >> Treasures

Earmusic Classics (Edel)

Wertung: 4 / 5 Punkten