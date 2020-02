Solides von den Rock-Legenden

Weiter, immer weiter. Vor ewigen 54 Jahren (!) enterte die Keimzelle dieser Kapelle noch unter dem Namen „Empty Vessels“ die Bühnen – als „Wishbone Ash“ wurden sie später weltberühmt und stilbildend. Inzwischen darf man sie freilich als etwas in Vergessenheit geratene Legenden bezeichnen. Von den frühen Mitgliedern steht bei den weiter fleißig tourenden Briten lediglich der singende Gitarrist Andy Powell auf der Bühne. Doch ihre Musik zeugt immer noch von hohem handwerklichen Vermögen, von riesiger Routine und vor allem: von der Kunst, der Rockmusik eine gewisse Raffinesse zu verleihen.

„Coat Of Arms“ (SPV/Steamhammer, erscheint am 28. Februar) hat das Quartett sein neues Album betitelt. Erstes Fazit nach Durchhören der elf Lieder: zwar ein bisschen aus der Zeit gefallen und chancenlos in jeder Hitparadenhinsicht, aber grundsolide eingespielt und zumindest phasenweise höchst unterhaltsam.

Das Zusammenspiel der Gitarren macht Spaß

„Wishbone Ash“ setzt auf die Zutaten, die „Wishbone Ash“-Fans schätzen dürften. Allen voran ist das ausgefuchste Zusammenspiel der beiden Sologitarren zu loben, das Markenzeichen dieser Band. Oft zweistimmig, dann wieder gegenseitig mit fetten Riffen stützend, dazu flinke Soli und cremig verzerrte

Sounds. Das ist schon gut gemacht, was Powell und sein Partner Mark Abrahams da auf dem Griffbrett zaubern. Powells Stimme ist kraftvoll, verbreitet aber wieder reichlich Pathos – Geschmackssache.

Bei den Songs gibt es Höhen und Tiefen. Die Single „We Stand As One“ bietet zwar stampfende Rock-Sounds, aber auch ein reichlich stupides Hauptriff. Viel stärker ist der düstere, im Shuffle-Groove gehaltene Titelsong des Albums, für den sich Powell und Co. fast acht Minuten Zeit nehmen.

Einen Hauch von Nashville verbreitet „To Cool For AC“, folkig gerät „Empty Man“, die Ash-Freunde dürfen sich zudem auf eine Ballade im Dreiertakt freuen („Déjà Vu“) und einige lässige Rocksongs wie „Drive“.