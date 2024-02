Essen Mit „Die Farbe Lila“ kommt jetzt ein neu inszenierter Klassiker ins Kino. Außerdem auf der Leinwand: All Of Us Strangers“ und „Reality“

All Of US Strangers - jetzt im Kino. Ein Film als Traumgespinst, mit Jamie Bell und Claire Foy

Adam, Anfang Vierzig, schreibt Drehbücher und wohnt in einem fast leeren Hochhaus an der Peripherie Londons. Eines Abends klopft jemand an der Tür. Harry kommt aus einem Apartment zwei Stockwerke höher und war neugierig, weil er Licht hinter Adams Fenster sah. Adam redet wenig, Harry trinkt zu viel, aber trotz ihrer Unterschiede in Wesen und Auftreten freunden die Beiden sich an und verbringen die Nacht miteinander. Tage danach fährt Adam mit dem Vorstadtzug in eine kleine Ortschaft und besucht das Haus, in dem er aufwuchs. Seine Eltern empfangen ihn herzlich und sehen genauso aus wie an jenem Abend, als sie bei einem Autounfall ums Leben kamen. Adam genießt den Augenblick und beschließt wiederzukommen.

Ein seltsamer Film ist dies, ungreifbar wie ein Traumgespinst mit seiner kühlen, unheimlichen Hochhausatmosphäre, wo Entfremdung den Menschen die Wärme aussaugt und Gefühle nur noch auf dem Papier stattzufinden scheinen. Und da ist der andere Handlungsstrang, angesiedelt in der 80er-Jahren und so warmherzig, wie man es sich nur wünschen mag. Das Bindeglied ist der schmallippige Andrew Scott (Professor Moriarty aus der Serie „Sherlock Holmes“), der zusammen mit Paul Mescal („Aftersun“) das Gegenwartspaar bildet, Jamie Bell (einst „Billy Elliott“) und Claire Foy („The Crown“) sind die Eltern in dieser konventionellen Realitätsbegriffen enthobenen Verfilmung des japanischen Romans „Sommer mit Fremden“ von Taichi Yamada. Regie führte Andrew Haigh, der ein Faible hat für schwule Liebesbeziehungen und Charaktere, die zusammenleben, obwohl eigentlich alles dagegen spricht. So ist das auch hier, und erneut zeigt sich, dass Haigh zwar scharfe Beobachtungsgabe für Details verrät, ein mitreißender Erzähler oder Bildgestalter ist er nicht. Man sollte sich also darauf einstellen, dass dieser in Expertenrunden hoch gefeierte Film vor allem eine Probe an die Geduld sein kann.

„Die Farbe Lila“: Frei nach dem Broadway-Musical wird der Klassiker jetzt im Kino neu erzählt. Foto: Warner Bros

Der Spielberg-Klassiker „Die Farbe Lila“ neu verfilmt, ab heute im Kino

Das an Arbeit, Entbehrungen und Erniedrigung reiche Leben einer schwarzen Frau in den Südstaaten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Frei nach Alice Walkers Briefroman von 1982 und Steven Spielbergs Verfilmung von 1986, aber sehr konkret nach dem Broadway-Musical von 2005 kommt eine aufwändige, dem vom Zeitgeist zu Beginn der 2020er-Jahre getränkte Produktion daher, für die prominente Leute (Oprah Winfrey, Quincy Jones, Steven Spielberg) das Geld gaben. Jede Einstellung atmet schwarzes Selbstbewusstsein, und doch wirkt alles seltsam weichgespült, als ob das potenzielle weiße Publikum nicht verschreckt dem Kino fern bleibt. Die Regie des ghanaischen Allround-Künstlers Blitz Bazawule setzt auch in bittersten Momenten auf schicke Werbe- und Musikclipoptik. Die Songs haben alle Klasse, die Inszenierung der Musiknummern kupfert ungeniert bei Lars von Triers „Dancer in the Dark“ ab. Es wundert also nicht, dass der erwartete Oscar-Segen ausblieb. Nur Nebendarstellerin Danielle Brooks wurde nominiert.

„Reality“: Alles andere als ein Thriller von der Stange: Spannung auf besonderem Niveau - und eine fabelhafte Hauptdarstellerin. Foto: Grandfilm

„Reality“ ist ein toll gespielter Thriller für Zuschauer mit Köpfchen

Eine junge Frau wird vor ihrem Haus in Augusta, Georgia von Spezialagenten des FBI gestellt und einem Verhör unterzogen. Ein wahrer Fall aus dem Jahr 2017 lieferte die Grundlage für Tina Satters Bühnenstück, das die Autorin nun fürs Kino ausarbeitete – und das sehr geschickt und mit maximalem Ertrag an emotionaler Aufwühlung, ist man anfangs noch empört über die Impertinenz der Bundespolizisten, schleichen sich zusehends Momente der Verunsicherung ein. Das Dialogbuch nutzt weitestgehend den authentischen Tonmitschnitt des Verhörs, was die verstörende Wahrhaftigkeit des Films nochmals erhöht. Sydney Sweeney (aktuell auch in „Wo die Lüge hinfällt“) spielt die Rolle der Verhörten mit einer sagenhaft glaubwürdigen Unbedarftheit. Thrillerkino für denkende Leute

