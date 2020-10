Neu im Kino: „Und morgen die ganze Welt“ mit Mala Emde

Die Regisseurin Julia von Heinz widmet sich in ihrem Film „Und morgen die ganze Welt“ dem Wechselspiel von Politik und Gewalt.

Der Schritt in die große weite Welt hat schon viele ins Schleudern gebracht. Luisa kommt aus einem bürgerlichen Haushalt vom Lande und sie strahlt auch genau das aus. Ihr Blick ist offen, ihr Lächeln ehrlich, als sie in Mannheim ihr Jurastudium aufnimmt. Sie beteiligt sich fleißig im Seminar und freundet sich mit Batte an, die bei P81 mitmacht, einer linken Aktionsgruppe, die Obdachlosenunterstützung und Flüchtlingshilfe betreibt, aber auch offensiv politisch wirkt, indem man bei rechten Kundgebungen verbale Störfeuer zündet und auch schon mal Farbbeutel wirft.

Als bei der Kundgebung einer Partei, die mit blauen Luftballons wirbt, auch Elemente aus rechtsextremen Lagern auflaufen, kommt es zu Handgemenge. Luisa wird schwer zugerichtet und sexuell angegangen, kann aber das Handy eines Rädelsführers ergattern. Damit erringt sie Respekt und Aufmerksamkeit, von Alfa und Lenor. Die jungen Männer bilden den radikalen Flügel von P81 und fordern härtere Maßnahmen gegen rechts, wenn die Dinge sich ändern sollen. Luisa schließt sich Aktionen der beiden vorbehaltlos an. Die Aktionen werden immer riskanter. Dann stoßen sie auf ein Waffenlager.

Am Puls der Zeit operiert der neue Film der Regisseurin Julia von Heinz. Wenn Geschichte sich ständig wiederholt, ist das in der ersten Hälfte dieses Films beispielhaft eingefangen. Julia von Heinz arbeitet bewusst mit Klischees, wenn sie Typen ins Geschehen wirft, die so und ähnlich auch auf Fridays-for-Future-Demonstrationen auflaufen, wo manche sich für die Sache stark machen, während andere sich zuvorderst an der eigenen Imageprofilierung interessiert zeigen. Man sieht volle Hörsäle, wo eifrig mitgeschrieben und diskutiert wird, zugleich genießen es die auf Effekt bedachten Alphatiere, wenn sie beim Kampfpläneschmieden die Blicke der jungen Frauen auf sich ziehen.

Es sind die beiläufigen Eindrücke, die den Film wie ein Gleichnis auf die Radikalisierung der Außerparlamentarischen Opposition in den 1960er Jahren wirken lassen. Luisa könnte Ulrike Meinhof sein, Alfa für Andreas Baader stehen. Dass der Filmtitel, ein Reim aus Hans Baumanns beliebt-berüchtigtem Lied „Es zittern die morschen Knochen“, einen Bogen ins NS-Deutschland der 1930er Jahre schlägt, erscheint zumindest fragwürdig, lässt sich aber als Warnruf deuten, dass die Stimmung im Land schon wieder gefährlich nahe an jene gerückt ist, die einst von tausendjähriger Größe träumte.

In der vielleicht besten Szene des Films schleicht Luisa sich auf einen rechten Liederabend. Es gibt Fackeln, Lagerfeuer, einen Sänger mit Klampfe, die Stimmung ist eher gemütlich als aggressiv. Das trügerische Idyll zerstäubt, als herausklingt, was da so innig von den ewig Unbelehrbaren gesungen wird. Judentod und Rassenreinheit, der Wolf im Schafspelz wurde selten klarer entlarvt.

Ähnlich intensiv kreist der Film um Luisas Radikalisierung. Mala Emde, 2018 in Hans Weingartners Roadmovie „303“ fürs Kino entdeckt, erweist sich als charismatische Hauptdarstellerin, die sich allen dramatischen Herausforderungen ihrer Rolle gewachsen zeigt. Auch sonst glänzen Talente, und nicht von ungefähr wurde der Film auf dem Internationalen Filmfest in Chicago mit dem Preis fürs beste Ensemble ausgezeichnet.

Julia von Heinz hat einen Film realisiert, der sich zwar eine Spur mehr als nötig in seiner Themenbrisanz sonnt, der aber durch seinen Willen zur Identifikation mit den Protagonisten Lust am Kinoerlebnis bezeugt und damit saftiger zur Auseinandersetzung anregt, als das nackte Thesen oder Moralbewusstsein vermocht hätten. Hier wird am Puls der Zeit spannend erzählt.