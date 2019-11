Norbert Horst erzählt in „Bitterer Zorn“ vom Krieg der Clans

Essen. Krimi-Autor Norbert Horst geht in seinem großartigen Polizeiroman „Bitterer Zorn“ dahin, „wo es weh tut“: Sein Buch ist in Dortmund angesiedelt.

Mitte 2020 will der Kriminalhauptkommissar Norbert Horst aus Bielefeld in Rente gehen, nach mehr als 45 Dienstjahren, und „vielleicht“ einen Liebesroman schreiben. Das ist sein gutes Recht und wir kennen Pensionisten, die schrägeren Beschäftigungen nachgehen. Aber bevor es soweit ist, wollen wir doch seine Kriminalromane loben, besonders den ganz neuen: „Bitterer Zorn“, und zwar in den höchsten Tönen. Denn in Norbert Horst, dem schreibenden Kommissar, hat das Ruhrgebiet einen Autor gefunden, wie es lange keinen mehr gab.