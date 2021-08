Pearl-Jam-Sänger Eddie Vedder liefert neuen Soundtrack

Essen. Nach dem Erfolg mit „Into the Wild“ steuert Eddie Vedder auch zum neuen Film von Sean Penn die Musik bei. „Flag Day“ vereint namhafte Musiker.

Die Zusammenarbeit zwischen Sean Penn und Eddie Vedder war stets eine fruchtbare: Mit „Into The Wild“ (2007) lieferte der zuvor eher als Schauspieler gefragte Penn seine bislang beste Regiearbeit ab, der Pearl-Jam-Sänger steuerte die eindringliche Filmmusik bei. Bei „Flag Day“ setzt das Duo nun erneut auf diese Aufgabenteilung. Dabei herausgekommen sind ein bei der Kritik umstrittener Film und ein umso besserer Soundtrack. Der ist vorerst nur digital, demnächst aber auch auf Tonträgern erhältlich.

Im Vergleich zu seinem mit einem Golden Globe ausgezeichneten und auch kommerziell erfolgreichen Soloalbum „Into The Wild“ hat sich Vedder diesmal musikalische Verstärkung an Bord geholt. Etwa Glen Hansard, der einst in „Once“ selbst zu Oscar-Ehren für den besten Filmsong kam. Beide vertrauen einander blind. Als Vedder im Sommer 2019 ohne seine Grunge-Band allein auf Europa-Tournee ging, bestritt der Ire Hansard das Vorprogramm – und stand im Verlauf des Konzerts mehrmals mit Vedder auf der Bühne.

Eddie Vedder bringt seine Tochter Olivia mit

Die zweite Verstärkung kommt aus eigenem Hause: Olivia Vedder ist Eddies Tochter. Und bei zweien der insgesamt 13 Stücke beweist sie eindrucksvoll, dass sie vom Vater das stimmliche Talent abgestaubt hat. So auch beim Einstiegssong „My Father’s Daughter“. Da wollte sich Sean Penn wohl nicht lumpen lassen – und gab seiner Tochter Dylan (30) eine zentrale Rolle in seinem neuen Film.

Vedders Verstärker-Trio komplettiert Chan Marshall alias Cat Power. Ihre Songs „I Am A Map“ und „I Will Follow“ zählen zweifelsohne zu den Höhepunkten eines Albums, das auch dank seiner weiblichen Note über eine Substanz und Tiefe verfügt wie schon lange kein anderer Soundtrack mehr.

Kniefall vor der längst aufgelösten Band R.E.M.

Und sogar die alten Fans der 2011 aufgelösten US-Band R.E.M. können aufhorchen: Denn Vedder covert deren Hit „Drive“. Eine tiefe Verneigung vor Michael Stipe und Co. als würdige Albumkrönung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur