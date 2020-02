Philippe Jaroussky fehlt es für Schubert an Natürlichkeit

Mit nahezu 42 Jahren kommt der Countertenor Philippe Jaroussky der Altersgrenze nah, in der Vokalartisten seines Schlags noch in luftiger Sopranhöhe herumturnen können. In koloraturgespickten Kastratenpartien des Barock zu Hause, erobert sich der Franzose nun fleißig neue Stilbereiche.

Im Konzerthaus Dortmund ließ er sich jetzt auf das Wagnis ein, die Liederwelt von Franz Schubert mit männlicher Falsettstimme zu erkunden. Unterstützt von dem Pianisten Jérôme Ducros singt er 20 Gedichtvertonungen aus einem Zeitraum von 13 Jahren, darunter auch solche aus dem Spätwerk wie „Herbst“ oder „Die Sterne“. Was Jaroussky so berühmt gemacht hat, ist dabei unschwer wiederzuerkennen: die Strahlkraft seines knabenhaft hellen Timbres, sein tiefes poetisches Empfinden, die überragende Technik seiner Stimmführung. Wenn er Töne an- und abschwellen lässt, entsteht ein nachgerade hypnotisierender Sog.

Goethes „Musensohn“ mit Jérôme Ducros am Flügel

Viel Melancholisches und Schönheitstrunkenes schenkt der Sänger seinem Publikum, ja sogar Übermütiges wie in der Goethe-Vertonung „Der Musensohn“. Jérôme Ducros zaubert am Flügel die jeweils passende Atmosphäre herbei. Die hohe Stimmlage bringt aber auch Probleme mit sich, die der Sänger nicht gänzlich lösen kann. Im Falsett lässt sich nicht genügend Kraft entwickeln, um große Bögen zu ziehen oder Sturm- und Drang-Gedichte mit Dramatik zu erfüllen.

Jaroussky versucht das mit seiner feinen Technik auszugleichen, aber die kleinteiligen Bindungen und das ständige Neu-Ansetzen der Stimme stehen der Natürlichkeit des Ausdrucks im Wege, die für Franz Schubert unerlässlich ist. Auch ein paar Intonationsprobleme tauchen auf. Wie der Franzose mit der deutschen Sprache zurechtkommt, ist wiederum bewundernswert.

Philipp Jaroussky wird als „Curating Artist“ in Dortmund dirigieren

Demnächst wird Jaroussky in Dortmund als Dirigent debütieren. Als „Curating Artist“ der Saison 2020/21 darf er ein kleines Festival mit befreundeten Musikern gestalten.