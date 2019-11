Rijeka ist Kulturhauptstadt 2020 und „Hafen der Vielfalt“

Rijeka. Rijeka, heute in Kroatien, ist Kulturhauptstadt 2020. Staaten kamen und gingen, die Industrie blieb. Wie eine Stadt den Strukturwandel stemmt.

Die Aufführung gleich heißt „Die sprechenden Tische“, aber nun sprechen erst einmal die Steine, und zwar deutliche Worte. Der Weg führt vorbei an vergessenen Hallen, an Gleisen, auf denen nichts mehr fährt, und an Warnschildern, die niemand mehr liest: „Kein Funkenflug!“ Und dann hängt da über dem Eingang einer solchen Halle das Schild: „Rijeka Europas Kulturhauptstadt 2020“. Hoffnung auf Funkenflug.

Dass die Kulturhauptstadt-Agentur ihre Büros mitten im alten Hafen hat (,alt’ wie ,Industriebrache’, nicht wie ,Fischerboote’), das ist natürlich Programm: Die kroatische Stadt an der Adria erhofft sich von dem Titel auch ein Stück Strukturwandel. 200 Jahre sei Rijeka eine Industriestadt gewesen, erzählt der Kulturdezernent und frühere Rockstar Ivan Sarar; das sei vorbei, aber seitdem wisse sie nicht mehr so recht, wohin. „Die postindustrielle Stadt ohne Konturen verwandelt sich in eine Stadt der Kultur und des Fremdenverkehrs. Aufregende Zeiten.“ Dabei ist das Image der Stadt im Rest Kroatiens tief im 20. Jahrhundert festbetoniert: Industriestadt, Schmelztiegel, hässlich.

Man wolle „Fragen der Identität und des Selbstbewusstseins verhandeln“, so der 46-Jährige. Falls Ihnen das bekannt vorkommt: Es ist der Sound von Kulturhauptstädten der Arbeit wie Liverpool, Marseille und natürlich dem Ruhrgebiet. Rijeka sei „wie Essen in Deutschland voller Industriebrachen“, sagt Sarar gerade, geografisch aber definiert er die Stadt ganz woanders hin: „Der östlichste Punkt Italiens, der südlichste Mitteleuropas und der nördlichste des Balkans.“

Rijeka hieß auch schon ,Fiume’ oder ,St. Veit am Pflaum’

Wo er gerade dabei ist: Selbst für europäische Maßstäbe des 20. Jahrhunderts ist Rijekas Geschichte vergleichsweise bewegt; man hieß sie auch ,Fiume’ oder ,St. Veit am Pflaum’. Ein halbes dutzend Mal oder so wechselte Rijeka in nur 74 Jahren die Staatsangehörigkeit, eine geteilte Phase und ein kurzes Dasein als eigener Stadtstaat gehören auch dazu.

Die Mahlzeiten sind vom Balkan, die Mehlspeisen aber sind Österreich-Ungarn, die Häuser der präsentablen Altstadt sind Italien, einschließlich ihres diskreten Verfalls. Die Hochhäuser auf den Hügeln sind sozialistisch-jugoslawisch und die allermeisten Menschen kroatisch. „Wir waren schon immer hier.“ Wir wollen nicht diskutieren, ist gut; an vielen Stellen der Innenstadt weht Kroatiens rot-weißes Schachbrett ja auch friedlich neben Europas Sternen, gelb auf blau.

Gabriele d’Annunzio und das Staatsschiff von Tito

Da ist es dann schon angemessen sinnvoll, das Kulturhauptstadt-Jahr unter das Motto „Hafen der Vielfalt“ zu stellen. Dazu gehört notwendig eine Ausstellung über Rijeka unter der Diktatur des italienischen Dichters Gabriele d’Annunzio; oder eine andere mit Bildern von Gustav Klimt, als er noch nicht Klimt war.

Auch das Staats-Schiff des früheren jugoslawischen Präsidenten Tito – bei dem Wort ,Jacht’ würden Sie sich deutlich zu kleine Vorstellungen machen – soll einmal eine Ausstellung zeigen. Über sich selbst, seine Vergangenheit als Bananendampfer und Staatssymbol, zweifach versenkt; doch das derzeitige, hafendümpelnde Dasein dieser ,Galeb’ (,Möwe’) in Rost und Schmutz lässt eher Gedanken aufkommen an eine dritte Versenkung.

75 Millionen Euro wird die Stadt 2020 für Kultur ausgeben, rechnet Sarar vor, der Dezernent; Rijeka sei eine der größten Kulturhauptstädte der letzten Jahre und eh schon reich bestückt. 30 Millionen Euro fließen in mehrere hundert Programmpunkte, darunter so viel versprechende wie eine Roboteroper oder ein Konzert von Fußballfan-Gesängen mit Orchesterbegleitung. Und 45 Millionen Euro gehen in die Infrastruktur.

Rijeka eröffnet sein Jahr mit dem größten Karnevalszug Kroatiens

Das bleibt jedenfalls: dass in den leeren Gebäuden der toten Zuckerfabrik die zerstückelte Stadtbücherei zusammengefasst wird. Dass sich das Museum für Moderne Kunst von 300 gemieteten Quadratmetern auf 2000 eigene verbessert. Das Museum für Stadtgeschichte vergrößert sich hier, und erstmals entsteht ein Kindermuseum. „Nicht für sie, sondern mit ihnen“, ist das Motto.

An all dem arbeiten noch die Bagger und die Handwerker: morgens und abends, montags bis sonntags. Rijeka eröffnet sein Jahr im Februar 2020 mit dem größten Karnevalszug Kroatiens, mit vielen ausländischen Freunden und mit Richard Wagners „Tristan und Isolde“. – Willkommen im Hafen der Vielfalt!