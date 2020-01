Ruhrfestspiele sollen „ohne Zeigefinger“ auskommen

Sie haben bei Ihrem Einstand 2019 gezockt – mit einem sperrigen Programm. Der Erfolg hat viele überrascht, selbst Sie: über 90 Prozent Auslastung! Macht das mutiger?

Olaf Kröck: Nicht im Sinne von mehr Zocken, aber es hat mich bestätigt, dass das mutige Mischverhältnis richtig ist für die Ruhrfestspiele.

Im letzten Jahr machten Sie aus einbrechenden Sponsorengeldern eine Tugend: „Wir schaffen das ohne Hollywood-Prominenz“. Heute sagen Sie: „Wir brauchen keine Prominenz!“ Klingt selbstbewusster...

Ist richtig, stimmt aber nur bedingt. Ja: Wir haben nicht die vordergründige Prominenz um der Prominenz Willen. Aber wir haben natürlich große Künstler. Die, die zu uns kommen, bringen Inhalte mit und wollen etwas.

Uns haben 2019 auch Stimmen erreicht, die sagten: Bei Kröcks Ruhrfestspielen ist nichts für mich dabei. Angesichts Ihrer Auslastung muss das heißen: Einige sind weggeblieben, neue sind gekommen.

Ja, eine gewisse Dynamik gibt es. Aber ich sehe das durchaus als Aufgabe, solche Kritik ernst zu nehmen. Mit Andrea Breth oder dem Don Quijote sehe ich 2020 jene Schauspielerfeste, die Menschen, die nicht dauernd auf der Seite des Experiments stehen, starke Abende bieten.

Wie erleben Sie die Kritik, Ihre Festspiele seien ein bisschen Triennale, ein bisschen Bochumer Schauspielhaus, ein bisschen Lit.Ruhr?

Das Gegenteil ist der Fall! Die Lit.Ruhr ist ein bisschen wie die Ruhrfestspiele und die Ruhrtriennale und das Schauspielhaus sind es auch. Wir sind eines der ältesten Festivals in Europa. Alles, was wir zeigen, ist von Anfang an unser Profil gewesen: ein breit aufgestelltes, hochrelevantes Programm für viele.

Ist die große Eigenproduktion, einst ein Markenzeichen der Festspiele, endgültig Geschichte?

Das ist schon deshalb nicht endgültig vorbei, weil ich die Hoffnung nicht aufgebe, dass wir das eines Tages wieder schaffen. Derzeit ist es auch eine Frage der Ökonomie.

Was ist der schönste Grund, zu den Ruhrfestspielen zu kommen?

Dass alle Arbeiten, die wir zeigen, etwas in die Welt bringen! Ohne Zeigefinger, aber auch ohne Verharmlosungen durch zu schönen Anstrich.

Gespräch: Lars von der Gönna