Schalke 2024: Nach Rammstein kommt der Totengräber

Gelsenkirchen 2024 kommt der „Monster Jam“ in die Veltins-Arena. Wie das US-Motorsport-Spektakel mit Spiderman & Co. das Revier erobern will.

In den USA begeistert dieser etwas andere Motorsport schon seit Jahrzehnten die Fans: „Monster Jam“ heißt die Rennserie, bei der Monstertrucks sich in Disziplinen wie Racing, Freestyle & Co. messen. In Deutschland war das typisch amerikanische Spektakel mit den PS-Monstern auf XXL-Reifen bisher nur vereinzelt zu sehen, im Sommer 2023 etwa in Frankfurt. Im Ruhrgebiet machte der Monster Jam bisher allerdings nur ein einziges Mal Station – und das liegt bereits 17 Jahre zurück: Im Jahr 2006 eroberten Monster Trucks wie der berühmte Grave Digger die Arena in Oberhausen.

Monster Jam in Deutschland: Keine Liebe auf den ersten Blick

Ausverkauft waren die Shows allerdings nicht, die bereits für 2005 angekündigte Premiere wurde sogar um ein Jahr verschoben – und in den Folgejahren machten die Veranstalter lange erstmal einen Bogen um Deutschland. Anders als etwa in den Niederlanden, wo der Monster Jam seinerzeit jährlich ein Fußballstadion in Arnheim füllte (und auch im Mai 2024 wieder gastiert), konnte sich das Publikum in Deutschland offenbar nicht recht für den Monster Jam begeistern. Das war zuletzt in Frankfurt anders, denn schon vor Corona war das Spektakel in der Commerzbank-Arena der Eintracht-Kicker mehrfach zu Gast. 2024 unternimmt das US-Unternehmen Feld Entertainment – ein Show-Riese, der u.a. auch „Disney on Ice“ auf Tour schickt – nun erneut eine Deutschland-Offensive mit seinen Monstertrucks, die übrigens mit den jenen, die hierzulande sonst über die Parkplätze tingeln, technisch recht wenig zu tun haben.

Ebenfalls ein Fan-Favorit beim Monster Jam: El Toro Loco, der „verrückte Stier“. Foto: © 2023, FMS, Inc. © 2023 MARVEL / HO

Monster Jam 2024: Deutschland-Offensive mit fünf Gastspielen

Gleich in fünf deutschen Städten können die Fans sich die Kunststücke der Extrem-Boliden anschauen: Neben Gelsenkirchen am 17. August (im Juli sind auf Schalke zuvor Taylor Swift und Rammstein zu Gast) stehen Hamburg (6./7.4.24), München (27./28.4.24), Berlin (4./5.5.24) und Dresden (22./23.6.24) auf dem Tourplan. Für den 5.7.2025 ist bereits ein Gastspiel in Frankfurt geplant.

Beim Monster Jam lernen die Trucks fliegen – hier der stachelige Maximum Destruction, genannt Max-D. Foto: © 2023, FMS, Inc. / HO

Der berühmteste Monster Truck im Aufgebot trägt mit Grave Digger (dt. etwa Totengräber) zwar einen durchaus martialischen Namen – genau wie Maximum Destruction (dt. maximale Zerstörung) ein Favorit der Fans. Dennoch ist Monster Jam inzwischen ein Familien-Event mit Kindern als Zielgruppe. Die kennen die Monster Trucks aus ihrem Kinderzimmer, denn als Spielzeug sind die Vehikel mit den Riesenreifen seit langem auch hierzulande ein Renner.

Marvel-Monstertrucks und ein Riesenhai auf Rädern

Um für die Zielgruppe attraktiv zu bleiben, schickt Feld Entertainment regelmäßig neue Monster Trucks ins Rennen – auf das Einheitsfahrwerk werden dabei einfach immer neue fantasievolle Karosserien aus Kunststoff gestülpt. Das sind Eigenkreationen wie die erwähnten Grave Digger, Maximum Destruction sowie der gehörnte Monstertruck El Toro Loco oder Megalodon, ein Riesenhai mit Rädern. Es werden aber auch bekannte Namen aus der Unterhaltungswelt lizenziert. Im Sommer 2023 feierten zuletzt vier neue Marvel-Monster-Trucks Premiere: Spider-Man, Iron Man, Black Panther und Thor waren zuletzt bereits in Frankfurt in Aktion und sollen im kommenden August auch auf Schalke für Begeisterung sorgen.

Monster Jam: Statt Auto-Crashs gibt‘s Kunststücke

Das tun sie nicht nur mit kleinen Gimmicks (Spider-Man kann zum Beispiel ein Netz aus dem Heck abschießen), sondern vor allem mit ihren gigantischen Sprüngen über die aufgeschütteten Lehmrampen sowie Wheelies & Co. Die Zeiten, aus den Maximum Destruction seinen Namen hat, sind dabei längst passé: Einst fuhren die Trucks auf dem Parcours spektakulär zahlreiche Schrottautos, ja sogar Busse, Wohnmobile und Kleinflugzeuge platt – für die schönsten Crashs gab’s Punkte im Freestyle-Wettbeweb.

Feierte beim Monster Jam 2023 Premiere: Spider-Man, einer von vier Marvel-Monstertrucks. Foto: “© 2023, FMS, Inc. © 2023 MARVEL / garybogdon.com

Doch in den zurückliegenden Jahren ist die Show stets „seriöser“ und familienfreundlicher geworden. Das eine oder andere Alt-Auto findet sich auf dem Parcours heute noch – wohl als Reminiszenz an alte Zeiten – bis zum Dach eingegraben in einem Sprunghügel wieder. Statt Crashs zeigen die Trucks neben kapitalen Sprüngen heute diverse Kunststücke, wie das auf zwei Rädern Balancieren oder einen Salto aus dem Stand. Dafür wurde in den vergangenen Jahren eigens der neue Wettbewerb „Skills“ eingeführt.

Monster Jam: Freestyle Motocross für den Extra-Kick

Für den „Extra-Kick Adrenalin“ sorgen, wie es in der Ankündigung heißt, die Kunststücke der Freestyle Motocross-Fahrer – die spektakulären Sprünge der FMX-Cracks (bekannt etwa von der „Night of the Jumps“) sind traditionell gewissermaßen das Pausenprogramm beim Monster Jam. Und auch vor der Show lockt schon ein Programmpunkt für echte Fans: Im Rahmen der sogenannten Monster Jam Pit Party haben all jene, die dafür das Extraticket gelöst haben, die Möglichkeit, die Trucks auf dem Parcours aus nächster Nähe zu bestaunen und sich mit den Fahrern und Fahrerinnen davor ablichten zu lassen. Wann hat man schließlich schon mal die Gelegenheit für ein echtes Monster-Selfie ...?

Monster Jam 2024 auf Schalke – die Infos:

Wann: Samstag, 17. August 2024 um 15 Uhr (Einlass: 13.30 Uhr); Wo: Veltins-Arena Gelsenkirchen; Tickets sind zum Preis ab 39 Euro erhältlich.; Limitierte Pit Party-Tickets gibt es zum Preis von 12 Euro nur in Verbindung mit einem Ticket für das Hauptprogramm. Tickets gibt‘s hier.

Bei „Monster Jam Pit-Party“ kommen die Fans den Trucks und ihren Fahrern vor der Show ganz nah. Foto: © 2023, FMS, Inc. / HO

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur