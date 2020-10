Schmallenberg. Michael Lauterjung und Alexander Freund zeigen im Kunsthaus in Schmallenberg ihre Werke. Was die beiden unterschiedlichen Künstler verbindet:

Lack, Acryl und Leinwandbahnen überlagern sich, bilden eine feine Struktur und bieten Birnen eine Bühne. Das Obst ragt aus dem Stillleben förmlich heraus und doch ist es nicht zum Greifen nah. „Bei mir trifft das Gegenständliche auf das Ungegenständliche“, sagt Michael Lauterjung über sein Kunstwerk. Gemeinsam mit dem Künstler Alexander Freund zeigt er in der Ausstellung „Malerei – Objekte – Installationen“ ab Samstag, 24. Oktober, im Kunsthaus Alte Mühle in Schmallenberg seine Malereien.

Michael Lauterjungs naturalistische Stillleben treffen im Kunsthaus auf technische Installationen von Alexander Freund. Doch so unterschiedlich die Werke der Künstler sind, sie verbindet eins: das Spiel mit den Kontrasten.

Ausstellung in Schmallenberg: Abstand von Hektik und Überfluss

Michael Lauterjung möchte Abstand nehmen von der Hektik und dem Überfluss des Alltags und sich auf das Einfache zurückbesinnen. Er malt auf Holz. Seine Malerei hat einen klaren Vordergrund und ein dynamisches Dahinter. „In meinen Bildern entsteht Raum durch Übermalung“, sagt der 61-Jährige. Für ihn treffen in seinen Gemälden das Emotionale und Rationale aufeinander. Während der Hintergrund seiner Bilder durch eine aufregende Schichtoptik besticht, ist der Vordergrund nüchtern. Hier werden Alltagsgegenstände in Szene gesetzt, wie etwa ein Glas, eine Nuss, Schuhe oder eben Birnen.

Beim Malen der einzelnen Objekte orientiert Michael Lauterjung sich an Fotos und zeichnet sie mit Buntstift auf dem Gemälde vor. Was der Gegenstand seines Stilllebens wird, entscheidet er, nachdem er den Hintergrund fertiggestellt hat. „Die Spontanität muss erhalten bleiben“, sagt Michael Lauterjung. Der in Cammin bei Rostock lebende Künstler hat das Prinzip des klassischen Stilllebens umgedreht: „Normalerweise führt es in einen Raum hinein. Bei mir sollen die Objekte auf den Betrachter zukommen.“ Verbunden werden Vorder- und Hintergrund mittels gemeinsamer Farbakzente.

Während bei Michael Lauterjung vor allem der Kontrast zwischen dem Davor und Dahinter besteht, ist bei Alexander Freund das Aufeinandertreffen der Disziplinen das bestimmende Thema seines Werks. „Ich greife mir naturwissenschaftliche Themen raus, die ich dann künstlerisch oder philosophisch verarbeite“, sagt der 49-jährige Bad Fredeburger. Ihn interessiere vor allem der Spannungsraum zwischen den Naturwissenschaften und der „emotionalen Ebene der Kunst“.

Der Installationskünstler Alexander Freund stellt im Kunsthaus Alte Mühle in Schmallenberg aus. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Vielfältiges Werk von Alexander Freund

Sein Werk ist vielfältig und beinhaltet sowohl Gemälde, Objekte und Installationen. Eine Installation ist zum Beispiel das „Palimpsest“. Darunter versteht man ein antikes oder mittelalterliches Schriftstück, von dem der Text abgeschabt oder abgewaschen und das danach neu beschriftet wurde. „Hier ist der Akt des Zerstörens dafür verantwortlich, dass etwas Altes erhalten wurde“, erklärt Alexander Freund.

Er wollte genauso ein Artefakt selbst herstellen. So nahm er Textpassagen aus einer hundert Jahre alten Bibel mittels Klebestreifen ab und befestigte sie laborgleich unter Glasplatten. „So wird Wissenschaft durch Kunst vermittelbar.“

Aber auch die Spannung zwischen dem Entdeckten und Unentdeckten fesselt Alexander Freund in seiner Kunst. Dabei arbeiten das Unbewusste und der Zufall zusammen: So kam Freund eines Tages das Wort „Gilgamesch“ in den Sinn. „Daraufhin habe ich das älteste Epos der Menschheitsgeschichte erforscht“, sagt Alexander Freund. Aus einem Geistesblitz wurde Kunst: Inhalt, Schrift und Sprache des Epos’ wurden von Historikern zwar rekonstruiert, aber die Melodie der Verse nicht.

Kurzerhand baute Alexander Freund einen Phonographen und fertigte phonographische Rillen auf Tontafeln an. Könnte man sie hören, würde das Epos von Gilgamesch erklingen. Freuds Prinzip: Komplexe Dinge in der künstlerischen Auseinandersetzung sortieren. „Die Aufgabe der Kunst ist, das gewohnte Denken zu verändern.“

Die Ausstellung „Malerei – Objekte – Installationen“ ist vom 24. Oktober bis 22. November im Kunsthaus Alte Mühle in Schmallenberg zu sehen. Die Vernissage beginnt am Samstag um 17 Uhr. Mehr Infos gibt es unter www.kunsthaus-alte-muehle.de