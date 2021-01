Serie Weihnachtskunst: Drei Könige in Dortmunds Marienkirche

Essen Weihnachten ist auch in der Kunst noch nicht vorbei: Heute reisen wir in unserer Serie zu den drei Königen. Ein Meisterwerk in Dortmund

Unsere Serie mit weihnachtlichen Kunstwerken endet mit einem Motiv, das Maler ungezählte Male aufgegriffen haben: die Anbetung der Könige. Wer das Original betrachten möchte, findet es in der Dortmunder Marienkirche. Wir sehen das rechte Drittel eines Altarbildes, das der aller Wahrscheinlichkeit nach in Dortmund geborene Conrad von Soest (etwa 1370 bis 1422) geschaffen hat. Ein kostbares Stück Malerei.

Angesichts der vorhergehenden Kunst, aber auch im Spiegel vieler seiner Zeitgenossen zeigt Conrad von Soest eine beeindruckende Meisterschaft im Detail. Auch wenn perspektivisch noch nicht alles so konsequent ist, wie es in dieser Zeit in der toskanischen oder flämischen Malerei war – sehen wir hohe Qualität. In gewisser Weise treffen wir aber auch etwas Unverwechselbares an: Die Typen auf diesem Bild und ihre Gesichter, die haben schon etwas ausgesprochen Irdisches und Rustikales an sich. Conrad von Soest passt in diese westfälische Landschaft, in der Bodenständigkeit neben jenem Wohlstand existiert, der für das „Ein bisschen darüber hinaus wollen“ steht.

Eine Maria weitab von Stall und Krippe malt Conrad von Soest

Wer sich in diese wundervolle Darstellung vertieft, kann gar nicht anders, als zu registrieren, wie weit diese Welt hier von Stall und Krippe entfernt ist. Es ist für mich ausgemacht, dass der Schöpfer dieses Altarbildes weiß, dass er hier keine realistische Wiedergabe zeigt; es ist eine Inszenierung. Auf diesem Altarbild ist alles unwirklich.

Die schlichte Frau aus Nazareth sitzt im Bethlehemer Exil ja auch nicht auf einer romanisch-gotischen Thron-Architektur, das weiß Conrad von Soest natürlich. Er weiß auch, dass die biblische Erzählung nicht von Königen spricht. Der Besuch der „Weisen aus dem Osten“ wird erst später als der Traum einer Völker-Wallfahrt verbildlicht, bei Jesaja heißt es „Völker wandern zu Deinem Licht und Könige zu Deinem strahlenden Glanz.“

Eine Botschaft an die Betrachter - auch Mächtige beugen die Knie

Und eben diese Könige „drängeln“ sich hier fast auf diesem Thron. Das Bild zeigt plastisch die Umwertung der Machtverhältnisse: Die Großen machen sich klein. Wir sehen Herrscher demütig ihre Kronen ablegen. Sie sind barfuß, ein altes biblisches Motiv, wenn Menschen vor Gott treten. Und wie lebendig der Kontrast hervortritt: Das nackte, bloße Kind und dann die enorme Pracht seiner Umgebung!

Im Kind, betrachten wir Arme und Beine, zeigen sich aber auch schon Vorzeichen der Kreuzigung. Da ist ein Detail dann plötzlich ganz schlüssig: Das „Ziborium“ in der Hand des stehenden Königs rechts ist ein Kelch für geweihte Hostien, das man erst ab dem Mittelalter kannte. Die Botschaft an den Betrachter ist klar: Er sieht ein angedeutetes Abendmahl. Wenn du tust, was die Könige tun, hast du Anteil am göttlichen Kind.

Soests Altarbild setztr in der Bürgerstadt Dortmund einst einen besonderen Akzent

Das Bild ist ein besonderer Akzent in einer Bürgerstadt im 15. Jahrhundert. Die Menschen, die damals dieses Bild betrachteten, sahen in aller Deutlichkeit: Die Adeligen beugen hier die Knie und verehren das Christuskind. Ich hoffe, dass die Menschen es damals mit Wonne gesehen, vielleicht haben sie sich auch selbst mitgeadelt gefühlt.

UNSER GASTAUTUR:

Dr. Herbert Fendrich war bis zu seinem Ruhestand 2019 jahrzehntelang Bischöflicher Beauftragter für Kirche und Kunst im Bistum Essen. In unserer Reihe stellt der gebürtige Duisburger Werke weihnachtlicher Kirchenkunst aus der Region vor, die ihm besonders viel bedeuten.