Shakespeare-Festival Neuss zeigt Dramen am Küchentisch

Es gibt eine Welt, in der schottische Feldherren das Format einer Underbergflasche haben und hübsche Fürstentöchter die Taille von Pfeffermühlen. Diese Welt ist ein Neuland, das sich Shakespeare und Corona teilen – und Neuss’ beliebtes Globe Festival lässt uns bis Jahresende kostenlos dabeisein.

Was bisher geschah: Wie hunderte anderer Bühnen und Theaterfestivals traf in Corona-Zeiten auch die berühmten Festspiele im niederrheinischen Nachbau des berühmten Shakespeare-Theaters die Schließungs-Keule. Weil kein anderer Dramatiker wie der große Brite so sehr an unsere Fantasie appelliert, öffnete sich noch im selben Jahr der Vorhang für einen anregend-amüsanten Ersatz. Sämtliche Werke gibt es im: Home Office.

Forced Entertainment mit Königsmord am Küchentisch

Die Truppe, die den Königsmord am Küchentisch zelebriert und Romeos und Julias Balkon aus dem Esszimmergestühl erklimmt, heißt Forced Entertainment: Es sind Engländer, die seit bald 30 Jahren mit einer für diese Nation nicht eben untypischen Originalität die wuchtigen Dramen und Komödien der Herzensirrung auf einstündige Westentaschen-Formate herunterzuspielen (!) verstehen. Was für ein theatralischer Zufall: Zu Gast hätten sie 2020 in Neuss die Truppe ohnehin gehabt – und zwar mit allen 36 Stücken des Meisters.

Und also darf der Spieß bis einschließlich Silvester medial noch einmal um 180 Grad gedreht werden. Denn nicht allein der mit herrlichem Understatement (gestützt durch Küchen- und Büroinventar) von Shakespeares Macbeth, Hamlet, dem Kaufmann von Venedig oder Othello erzählende Mime ist in Pulli und Privathaushalt dabei. Auch wir, die sonst vielleicht doch festivalbedingt nach dem guten Hemd für Hamlet Ausschau halten, können nun vom Sofa aus Stücken über dänische Prinzen und saufende Rüpel lümmelnd lauschen. Sie werden sehen: Ein Königreich für eine Fenchelknolle. Oder war es doch eine Tube Zahnpasta?

Direkter Pfad zu den Werken über www.shakespeare-festival.de