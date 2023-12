Essen „Das späte Leben“ erzählt von Martin mit der tödlichen Diagnose. Eine bewegende Geschichte über die Liebe, Eifersucht und den Tod.

Zunächst hatte er ihr imponiert. Dann hatte sie ihn verblüfft. Die Studentin hatte den Professor gefragt, ob er sie nach Hause bringt, und dann an der Tür mit Bestimmtheit gesagt, sie wolle den mehr als dreißig Jahre Älteren wiedersehen. Das hatte Martin Brehm verwirrt – und natürlich auch beeindruckt. Vielleicht hatte sie ja einen Vaterkomplex?

Im Fortgang des neuen Bernhard-Schlink-Romans „Das späte Leben“ wird sich dieser Eindruck zwar bestätigen. Aber es ist eine von Schlinks Stärken, dass er eben nicht mit simpler Küchenpsychologie daherkommt, sondern auch diese Beziehung mit großer Tiefenschärfe zeichnet.

Ein Brief durchzieht Bernhard Schlinks neuen Roman

Vor zwölf Jahren war es dann auch Ulla gewesen, die ihm einen Heiratsantrag machte. Sie stammt von einem Bauernhof ohne Männer. Er lehrt Recht und Rechtsgeschichte, denkt, schreibt, liest und unterrichtet, widmet sich seinen Verpflichtungen und ist dabei kein Typ, der sich in den Vordergrund drängt. Sie studierte Kunstgeschichte und arbeitet jetzt als freie Malerin mit eigenem Atelier und einer Galerie, die sie vertritt.

Er konnte nie viel anfangen mit ihrer abstrakten Kunst, respektierte aber ihre Arbeit. Am Stadtrand von Berlin leben sie in einem Haus mit Garten – Kamin, Wein und gutes Essen inklusive. Auch wenn er dort lieber mit Ulla allein geblieben wäre, kam vor sechs Jahren ihr gemeinsamer Sohn David zur Welt. Wenn ihn der 76-Jährige vom Kindergarten abholt, fühlt sich der Vater wie ein alter Mann.

„Das späte Leben“ ist tiefgründig, und das ohne jede Rührseligkeit

Nun hat der Arzt Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert und gibt ihm noch ein halbes Jahr. „Eilte es jetzt, oder kam es nicht mehr darauf an?“, fragt sich Martin Brehm und lehnt eineChemotherapie ab. Wie aber die verbleibende Zeit nutzen? Ulla schlägt vor, dem stillen und scheuen Sohn, ein Video zu hinterlassen. Martin entschließt sich dazu, eine langen Brief zu schreiben, weil das die ihm gemäßere Art ist, David etwas zu hinterlassen. Dieser Brief durchzieht den lesenswerten Roman, er handelt von Liebe, Gott und davon, wie einer die Welt sieht.

Ulla kommt darin nicht vor, was sie ihrem Mann später vorwerfen wird. Überhaupt ist es spät in dieser Beziehung, und Martin scheint es oft so, als würde ihm seine Frau das der jeweiligen Situation angemessene Gesicht nur vorspielen.

Bernhard Schlink macht den Juraprofessor zum klug duldenden Zeugen

Trotz zunehmender Müdigkeit wird er aktiv. Unternimmt einen Ausflug mit Übernachtung, um dem Sohn näherzukommen. Malt mit ihm ein Bild als Geburtstagsgeschenk für Ulla, legt mit ihm einen Komposthaufen an, um ein – etwas hergeholtes – Symbol für Vergehen und Werden zu installieren. Will sich bei einem überraschenden Atelierbesuch viel zu spät für die Arbeit seiner Frau interessieren und entdeckt dabei, dass es in ihrem Leben einen anderen Mann gibt.

Wie Bernhard Schlink nun diesen Professor Martin Brehm zum klug duldenden Zeugen macht, der sein niederschmetterndes Wissen über das Doppelleben seiner Frau für sich behält und jenseits aller Rührseligkeit zu unverhofften Aktivitäten aufbricht, macht diesen Roman zu einer spannenden und tiefgründigen Lektüre.

Bernhard Schlinks präzise und schnörkellose Sprache

Martin fährt aufs Land, um Ullas Herkunftsgeschichte auf den Grund zu kommen. Er besucht seinen Nebenbuhler, den 50-jährigen Architekten und Single Peter Gundolt, in dessen Loft. Auch um herauszufinden, ob er es sein kann, der nach seinem Tod die Verantwortung für Ulla und den Sohn übernehmen könnte. Er will seiner Frau ihr Leben lassen. Er sinniert über Wahrheit und Lüge und erkennt, wie er, eingekapselt in Pflicht und Arbeit, Ulla vernachlässigt hat. Und erfährt, dass sie ihn auf ihre Art noch immer liebt, auch wenn Liebe nie gerecht sein kann, und ihn deswegen auch auf einer letzten Reise ans Meer begleitet.

„Nein, für das Leben lässt sich keine Bilanz ziehen. Man macht dies und macht das, und am Ende war’s ein Leben.“ In präziser, schnörkelloser Sprache umgeht Bernhard Schlink die einfachen Wahrheiten, so dass man ihm gern nachsieht, wie unrealistisch fit dieser Martin Brehm in seinen letzten Tagen immer dann ist, wenn die Handlung das braucht. Es bleibt erstaunlich, wie kitschfrei und doch anrührend der Autor in seinem neuen Roman die ganz großen Themen einkreist.

Bernhard Schlink: Das späte Leben. Roman. Diogenes. 240 Seiten. 26 €.

