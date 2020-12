Musik So war das Pandemie-Jahr 2020 in der Pop-Musikszene

Keine Auftritte, keine Konzerte: Für Musikerinnen und Musiker war 2020 ein ungewohntes Jahr. Doch einige nutzen die Krise als Chance.

Dann kam Mitte Dezember auch noch „Evermore“: Taylor Swift (31) war auch schon vor ihrem sensationellen Album-Doppelschlag kommerziell unangefochten. Nun aber beendet die US-Amerikanerin dieses 2020 auch in den Augen der professionellen Popkritik als große Kunstschaffende. Mit ihren beiden, jeweils ohne Tamtam veröffentlichten Alben „Folklore“ (Ende Juli) und eben „Evermore“ hat sich Swift nicht nur wieder mal neu erfunden – und zwar als Erzählerin kleiner und größerer, oft feinsinnig melancholischer Kurzgeschichten. Sie hat auch allen gezeigt, wie man die Corona-Vollbremsung sinnvoll nutzen kann. Allen anderslautenden Beteuerungen zum Trotz haben nämlich auch die Damen und Herren Musiker ihre Zeit überwiegend in schluffiger Lethargie verbracht, Streaming-Konzerte hin, Autokino-Shows her. Nicht so Swift. Unterstützt von Aaron Dessner (The National), Justin „Bon Iver“ Vernon, Jack Antonoff und ihrem Freund Joe Alwyn kreierte sie seit dem späten Frühling 31 Songs: Anschmiegsame, federleichte Lieder wie „Cardigan“ oder „Willow“ taugen perfekt für ein, zwei Stunden Eskapismus, sie vermitteln Trost, Katharsis und ein gewisses Wohlgefühl.

Der allergrößte Hit des Jahres gelang einem gewissen Abel Tesfaye aus Toronto, der Allgemeinheit geläufig als The Weeknd. „Blinding Lights“ heißt sein Übersong, kein Lied wurde weder in Deutschland noch auf der ganzen Welt häufiger gestreamt, ein Entrinnen war nicht möglich. Der Kerl hat es aber auch drauf, kühle Synthesizer-Sounds mit mollig warmen, nicht selten an Elton John denken lassenden, Melodien zu verknüpfen und dabei ungeniert die Achtziger (bei „Blinding Lights“ ganz konkret „Take On Me“ von a-ha) zu plündern.

Billie Eilish und Dua Lipa strahlen weiter



Praktisch alle Unterhaltungskunstschaffenden waren sich 2020 einig in ihrer Ablehnung gegen Donald Trump und in ihrer Unterstützung für die Black-Lives-Matter-Bewegung, deren Kampf gegen Diskriminierung nach dem Polizistenmord an dem Afroamerikaner George Floyd eine zusätzliche Dringlichkeit bekam. Doch wohl niemand vereinte beide Themenstränge zu stärkeren Statements als die Hip-Hopper Killer Mike und EL-P alias Run The Jewels auf ihrem Album „RTJ4“.

Während die 2019-Offenbarung Billie Eilish unvermindert strahlte, obwohl ihr James-Bond-Song „No Time To Die“ gleich zweimal der Seuche zum Startverschiebungsopfer fiel, war 2020 auch das Jahr, an dem Dua Lipa massiv reüssierte. Das modern gemachte, wirklich sehr clever aber auch nach 80ies-Pop klingende, Retro-Disco-Album „Future Nostalgia“ sicherte der Londonerin kosovo-albanischen Ursprungs dank Hits wie „Physical“ und „Don’t Start Now“ den verdienten Platz in der Weltspitze und lieferte den Quarantäne-Kids allüberall den idealen Soundtrack zur pragmatischen Umwidmung der Küche in einen Notfall-Dance-Floor. Im direkten Vergleich mit Lady Gagas etwas eintönigem Rückkehr-zu-den-Wurzeln-Werk „Chromatica“ gibt Duas Platte in der Küchendisco die bessere und spaßigere Figur ab.

Die Südkoreaner BTS weiter erfolgreich



Und wie global der Pop doch längst geworden ist. Die südkoreanischen K-Pop-Koryphäen BTS setzten sich mit ihrem Album „Map Of The Soul: 7“ auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Platz Eins, und zu den auch hierzulande am Häufigsten gestreamten Musikern des Jahres gehören die Latin-Pop-Überflieger Bad Bunny aus Puerto Rico sowie J Balvin aus Kolumbien. In der Heimat etablierte sich unterdessen die Kasselerin Lea, diesjährige Absolventin der ungebrochen beliebten Tauschkonzert-TV-Sendung „Sing meinen Song“, mit ihrem nachdenklich wie Mut machenden Album „Treppenhaus“ als, man kann es ja mal so sagen, die deutsche Taylor Swift.