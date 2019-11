Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sonderzug bringt Skifahrer nach Winterberg

Nach Angaben von Verkehrsunternehmen soll es in diesem Winter wieder einen samstäglichen Sonderzug für Skifahrer von und nach Winterberg geben. Geplant sind die Fahrten vom 21.12.2019 bis zum 7. März jeden Samstag sowie am Rosenmontag.





Der Zug startet um 7.14 Uhr in Oberhausen, mit Zwischenhalten in Mülheim (7.22 Uhr) und Essen (7.49 Uhr) geht es über Bochum und Witten nach Winterberg (Ankunft 9.58 Uhr). Die Rückfahrt ist dort um 16.57 Uhr geplant, der Zug soll um 19.20 Uhr Essen erreichen, neun Minuten später dann Mülheim und endet um 19.35 Uhr in Oberhausen. Diese Zeiten versprechen gute Anschlüsse von und nach Dinslaken, Wesel, Emmerich und Arnheim. Vorausgesetzt, der Zug ist pünktlich… Genutzt werden kann er mit den NRW-Tickets (Einzelticket 31 Euro, Gruppenticket bis fünf Personen 46 Euro)... (herm)