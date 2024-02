Taktlos-Winterfestival im Delta Essen: 23 DJs, vier Floors

Essen. Für eine durchtanzte Festivalnacht braucht es keinen Sommer: Das zeigt die dritte Auflage des Taktlos-Winterfestivals am 9. Februar im Delta.

Egal, ob 50-jähriger Raver oder blutjunger Hardcore-Fan: Seit 15 Jahren bietet die Essener Taktlos-Reihe Fans elektronischer Musik ein Zuhause. Bereits zum dritten Mal wird aus der Partyreihe am Freitag, 9. Februar, ab 22 Uhr ein Festival: 23 DJs aus unterschiedlichsten Spielarten elektronischer Musik kommen dann im Delta-Musikpark und Westend-Club zusammen.

Auf vier Floors legen DJs aus den Bereichen Techno, Techhouse, Trashclub & Hardtrance sowie Hardtechno auf. Dabei konnten die MacherInnen der Reihe echte Meister und Meisterinnen an den Reglern gewinnen: Luis Martinez, O.B.I., Klanglos, Kos:mo, Chajko und Matonik gehören zu den Headlinern des Abends.

Nach dem Winterfestival folgt Ostern weiteres Taktlos-Event

Dass die Taktlos-Reihe als Festival auf den Februar setzt, war eine bewusste Entscheidung: Schließlich ist die Konkurrenz im Sommer groß, viele Major-DJs kommen nach NRW - zum Beispiel aufs Parookaville oder das Smag-Sundance-Festival. Mit dem Winter-Festival fülle man eine Lücke, sind die Taktlos-Erfinder überzeugt.

Die Idee für die Taktlos-Reihe entstand bereits auf der Essener Loveparade 2007: Wenig später wurde der Grundstein im mittlerweile abgerissenen Rossi-Club gelegt. Danach tourte die Event-Reihe durch verschiedene Essener Clubs wie das Essence und Studio, ehe es schließlich ins Delta- und den Westend-Club ging. Letzter bietet vor allem durch sein weiträumiges Außengelände samt sogenanntem Panzergarten auch Open-Air-Möglichkeiten. So zum Beispiel am 31. März beim Easter-Festival, für das bereits Trancemaster Krause zugesagt hat. Wenig später feiert die Taktlos-Reihe in den Mai: Headliner am 30. April ist der italienische DJ Luca Agnelli.

Vorher aber wird der Winter gefeiert: „Am Abend des 9. Februar verwandelt sich das Gelände des „Delta Musik Park“ zum Epizentrum elektronischer Musik“, werben die Taktlos-MacherInnen auf Instagram.

Taktlos-Winterfestival 2024 im Delta-Musikpark Essen - die Infos:

Taktlos-Winterfestival am Freitag, 9. Februar, ab 22 Uhr im Delta-Musikpark und Westendclub, Frohnhauser Straße 75, Essen

Unter anderem legen auf: Klanglos, Kos:mo, Juan del Chambo, Chajko, Matonik, Gabriel Lucifer, Jessica Ci, Prada 2000, Tom Craig, O.B.I., Luis Martinez, Jowi.

Karten kosten 23 Euro und können hier bestellt werden.

