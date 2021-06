UCI-Kinos sind ab diesem Donnerstag wieder geöffnet

Bochum. Nach über sieben Monaten Zwangspause öffnet das Kino-Unternehmen UCI an diesem Donnerstag wieder seine Häuser. Diese Filme sind zu sehen.

Mit Familienfilmen, Komödien und Action melden sich einige Kinos nach langer Corona-Zwangspause an diesem Donnerstag wieder zurück. Zuschauer können in NRW und auch bundesweit in mehreren Häusern wieder vor großer Leinwand Platz nehmen, wie die UCI als einer der größten Kinobetreiber in Deutschland ankündigte. So laden einige Säle in Köln, Bochum, Düsseldorf, Duisburg, Neuss oder Paderborn Groß und Klein wieder ein.

Seit Wochen sinkende Neuinfektionswerte machen die Vorführungen vor Publikum unter Hygieneauflagen möglich. Vorstellungen mit getesteten, geimpften oder genesenen Besuchern lassen die aktuellen Corona-Bestimmungen regional zu. Die Mehrheit der Kinos wartet mit dem Neustart allerdings bis 1. Juli.

Action-Blockbuster „Fast & Furious 9“ startet im Juli

In Kinos der in Bochum sitzenden UCI können Besucher den Angaben zufolge „Cruella“ mit Emma Stone sehen, in manchen Häusern auch „Der Mauretanier“. Der preisgekrönte Streifen „Nomadland“ folge ab diesem Sonntag, 20. Juni. Ebenfalls ab diesem Sonntag startet „A Quiet Place 2“ als Preview, die in NRW in den UCI-Kinos Düsseldorf und Bochum zu sehen ist.

Für Fans klassischer Kino-Action zeigen die UCI Kinos “Jurassic World” sowie “Wonder Woman 1984” und “Mortal Kombat” noch einmal auf der großen Leinwand, teilt das Unternehmen mit. Der erste Action-Blockboster dieses Sommers soll dann ab Juli zu sehen sein: “Fast & Furious 9”. Dessen Filmstart war ursprünglich, wie bei so vielen Groß-Produktionen, eigentlich 2020 geplant aber wegen Corona verschoben worden.

UCI lockt auch Familien ins Kino

Auch für Familien gebe es ein breites Programm - etwa „Raya und der letzte Drache“ oder „Jim Knopf und die wilde 13“ sowie „Feuerwehrmann Sam“ und Wiederaufführungen von „Yakari“. Für Juli sind in UCI-Kinos “Peter Hase 2 - Ein Hase macht sich vom Acker” und auch wieder die“Croods” geplant, teilte das Kino-Unternehmen mit. „Auch die Olchis erobern mit ihrem ersten Kinoabenteuer „Willkommen in Schmuddelfing” die große Leinwand“, kündigt UCI an. Für alle Familienfilme lockt UCI mit Rabatten: Erwachsene, die Kinder begleiten, zahlen an allen Tagen den Kinderpreis.

(Red./dpa)

Immer wissen, was heute wichtig wird: Hier kostenlos für den täglichen WP-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur