Überwältigend gut: „Die Sehnsucht der Schwestern Gusmão“

So kann eine übermächtige und fast hoffnungslose Sehnsucht aussehen: Die Schwestern Guida und Eurídice blicken auf das Meer vor ihnen. Im Hintergrund erhebt sich der Urwald, der diesen Teil von Rio de Janeiro umgibt. Sie sind glücklich – und doch gefangen, zwischen einer verlockenden Weite, die ihnen keinen Halt bietet, und einem starren Dickicht, das ihnen kaum Bewegungsspielraum lässt.

Guida reißt sich zuerst vom Träumen los. Mit dem Hinweis auf das drohende Gewitter verschwindet sie im Dschungel. Eurídice folgt ihr bald. Aber es ist zu spät. Sie haben sich aus den Augen verloren. Die „Guida“- und „Eurídice“-Rufe hallen durchs Unterholz, doch sie finden nicht mehr zusammen.

Vorbilder wie Pedro Almodóvar oder Todd Haynes

In diesem kurzen Vorspiel irgendwo zwischen Realität, Traum, und bedrohlicher Vision, nimmt Karim Aïnouz auf symbolische Weise fast alles vorweg, was in seinem Film „Die Sehnsucht der Schwestern Gusmão“ geschehen wird. Der brasilianische Filmemacher nennt seine sehr freie Adaption des Romans „Die vielen Talente der Schwestern Gusmão“ selbst ein „tropisches Melodram“. Er beruft sich auf Vorbilder wie Douglas Sirk und Rainer Werner Fassbinder, Pedro Almodóvar und Todd Haynes, um sich gleich wieder von ihnen abzusetzen.

Das schwül-warme Klima Rio de Janeiros, das Aïnouz immer wieder beiläufig zeigt, bringt eine andere Temperatur in dieses Genre, das seine Blütezeit in den 50er-Jahren erlebt hat. Der algerisch-stämmige Brasilianer folgt mit seiner Geschichte von Guida (Júlia Stockler) und Eurídice (Carol Duarte), die sich in den frühen 50ern durch einen Fehltritt Guidas verlieren und fortan parallele Leben führen, den genretypischen Erzählungen von Frauen, die mit Konventionen kämpfen und an ihnen mehr oder weniger zerbrechen.

Bilder von überwältigender Körperlichkeit

Aber seine farblich ungeheuer intensiven, von der brasilianischen Hitze erfüllten Bilder sind von einer überwältigenden Körperlichkeit. Das Leid der Schwestern und die zerstörerische Macht der Männer sprengen mit einer Unmittelbarkeit die Leinwand, wie man sie nicht einmal aus Fassbinders Filmen kennt.

Als die 20-jährige Guida mit einem griechischen Matrosen nach Europa durchbrennt, muss die jüngere Schwester an ihre Stelle treten. Dabei wollte Eurídice am Konservatorium in Wien Klavier studieren. Nun verheiratet ihr katholisch-konservativer Vater sie mit dem Sohn eines Geschäftspartners. Kurz darauf kehrt Guida schwanger zurück und wird vom Vater verstoßen. Fortan leben die Schwestern, ohne es zu wissen, ihr je eigenes Leben in Rio. Die Briefe, die sie einander schreiben, kommen dank der Intrigen des Vaters nie an.

Widerstand und Bescheidung

Die enge, von archaischen Regeln geprägte Gesellschaft in den 50ern gleicht tatsächlich dem Urwald, in dem sich Eurídice und Guida zu Beginn verlieren. Die patriarchalischen Strukturen lassen den eigensinnigen Frauen kaum Raum. Und doch finden sie immer wieder Wege, sich wenigstens kleine Freiheiten zu erkämpfen. Bei aller Wucht und Härte, mit der Karim Aïnouz die Verhältnisse beschreibt, schwingt doch Hoffnung mit: Widerstand ist immer möglich, auch wenn sich nicht alle Sehnsüchte erfüllen lassen.