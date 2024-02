Essen Dass die „Gebirgslandschaft mit Regenbogen“ im Essener Folkwang hängt, ist nicht selbstverständlich. Es hat eine tragische Geschichte.

„Ganz tragisch“ ist die Geschichte von Caspar David Friedrichs „Gebirgslandschaft mit Regenbogen“, sagt Nadine Engel, die Kuratorin des Folkwang Museums, in dem es heute wieder zu Hause ist. Eine Geschichte von Erpressung, Enteignung und Schikane gegen jüdische Besitzer, von Druck auf Erben und Angst vor Hitlers Geburtstag.

Gemalt hat Friedrich das Bild zu einer ähnlichen Zeit wie seinen berühmten „Mönch am Meer“ von 1809, der in dunkler, weltschmerzhafter Melancholie von der Einsamkeit des Menschen in den Weiten der Welt erzählt. Die Wetterstimmung dieser „Gebirgslandschaft“ ist ganz ähnlich – aber die Bildaussage eine vollkommen andere: Der Wanderer, der sich an einem Felsbrocken ausruht, zieht mit seinem roten Hemd und den weißen Hosen sofort alle Blicke auf sich. Sein Zylinder weist ihn als Städter in freier Wildbahn aus, wie ein Spot hebt ihn das Licht, das durch die Wolken bricht, heraus. In dem Mann ist ein Selbstbildnis Friedrichs zu erkennen. Über ihm spannt sich der Regenbogen, das alte christlich-jüdische Symbol der Verbundenheit Gottes mit den Menschen und der Erde.

Goethe sorgte für den Ankauf der „Gebirgslandschaft mit Regenbogen“ in Weimar

Es soll Johann Wolfgang von Goethe gewesen sein, der seinen Gönner Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach dazu gebracht hat, das Regenbogen-Gemälde 1810 für seine herzogliche Gemäldegalerie anzukaufen. Goethe, der später jede Form von Romantik ablehnte, schätzte Friedrichs zeichnerische und malerische Qualitäten zunächst sehr; 1805 hatte der „Faust“-Dichter dafür gesorgt, dass Friedrich den Weimarer Kunstpreis bekam, obwohl er statt des geforderten Gemäldes nur Sepiazeichnungen eingereicht hatte.

Mehr zum Thema

https://www.waz.de/kultur/unser-caspar-david-friedrich-winterlandschaft-mit-kirche-id241386544.html

https://www.waz.de/kultur/malergenie-von-innen-das-leben-des-caspar-david-friedrich-id239900909.html

https://www.waz.de/kultur/unser-caspar-david-friedrich-iii-dortmunds-junotempel-id241545088.html

In Weimar blieb das Regenbogen-Gemälde bis zum Ende des Ersten Weltkriegs; nachdem dort der „Rat der Volksbeauftragten“ die Macht übernommen hatte, wurde es zu Geld gemacht. 1932 kaufte es der Essener Bankier Georg Hirschland in der Berliner Galerie Paul Cassirer. Als Jude verfolgt, saß Hirschland mit seiner Familie 1938 in Amsterdam ohne Reisepässe fest und verhandelte, um weiter ins Exil zu fliehen, über die ,Arisierung‘ seiner Bank, die vor allem für die Auslandsgeschäfte der Ruhrindustrie eminent wichtig war. Sie wurde als Bankhaus Burkhardt & Co. neu gegründet.

Die Essener NSDAP-Gauleitung erpresste den Bankier Georg Hirschland, der ins Exil wollte

Seine Kunstsammlung, die bei der Steuer mit 750.000 Reichsmark taxiert wurde, wollte Hirschland mitnehmen, nachdem er seine Bank weit unter Wert hatte verkaufen müssen. Doch die Essener Gauleitung der NSDAP erpresste Hirschland: Er sollte, wenn er seine Sammlung mitnehmen wolle, über 20 Gemälde daraus an das Museum Folkwang verkaufen, dessen Bestände unter den Plünderungen der Aktion „Entartete Kunst“ ausgedünnt wurden und auf Provinzniveau zu sinken drohten. Deren Wert wurde intern auf 500.000 Reichsmark geschätzt.

Eine Enteignung Hirschlands, so die Befürchtungen in Essen, hätte zu viel Aufmerksamkeit in Berlin geweckt: Gefürchtet war sowohl die Gemälde-Gier des „Reichsmarschalls“ Hermann Göring als auch der Berliner Kunsthandel, der nach geeigneten Geschenken zum 50. Geburtstag Adolf Hitlers fahndete. Caspar David Friedrich war dessen Lieblingsmaler.

Georg Hirschlands Witwe Elsbeth wurde wegen der „Gebirgslandschaft mit Regenbogen“ unter Druck gesetzt

Hirschland, der etliche Familienmitglieder durch die Judenverfolgung der Nazis verlor, bekam letztlich nur 350.000 RM für 24 Bilder, die er zurücklassen musste. Allen war klar, dass sie weit unter Wert bezahlt wurden. Durch die fälligen Devisen-Umrechnungen konnte der Sammler nicht einmal ein Zehntel davon (7000 Dollar) mit ins Exil nach New York nehmen, wo er 1942 starb. Nach dem Krieg, als Hirschlands Witwe Elsbeth die Gemälde zurückforderte, spielte der 1938 ernannte und bis 1962 amtierende Folkwang-Direktor Heinz Köhn ein falsches Spiel und bestritt, dass es sich 1939 um einen „Zwangsverkauf“ Hirschlands gehandelt habe. Elsbeth Hirschland bot an, dem Museum für die 7000 Dollar, die das Ehepaar 1939 für seine Sammlung erhalten hatte, acht Gemälde zu überlassen. Der damalige Essener Oberbürgermeister Gustav Heinemann schaltete sich in die Verhandlungen ein. Er war dafür, Elsbeth Hirschlands Vorschlag anzunehmen.

Nadine Engel, Kuratorin am Museum Folkwang, nennt die Überlieferungs-Geschichte der „Gebirgslandschaft mit Regenbogen“ von Caspar David Friedrich „tragisch“. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Gustav Heinemann bedauerte aber auch, dass unter den acht Gemälden, die sie dem Folkwang überlassen wollte, keines von Caspar David Friedrich war – dessen Bilder lagen der Witwe besonders am Herzen. Folkwang-Chef Köhn aber verfasst ein Memorandum über den „nationalen Wert“ der Friedrich-Gemälde in Essen. Als der Streit um die Bilder öffentlich wurde, wollte Elsbeth Hirschland die Wogen glätten, nicht zuletzt, weil zugleich über den ihr zustehenden Anteil am Bankhaus Burkhardt & Co. verhandelt wurde. Sie willigte ein, dem Folkwang neben der „Gebirgslandschaft mit Regenbogen“ auch Bilder von Hans von Marée, Adolf Menzel, Johann Christian Dahl und Moritz von Schwind zu überlassen.

Die „Gebirgslandschaft mit Regenbogen“ hängt in der großen Caspar-David-Friedrich-Ausstellung der Hamburger Kunsthalle

Seither ist das Bild im Museum Folkwang zu sehen – nur zurzeit nicht. Denn der „Regenbogen“ ist gerade Teil der großen, vom Publikum bestürmten Caspar-David-Friedrich-Ausstellung der Hamburger Kunsthalle. Von dort wandert das Bild mit der Ausstellung im August nach Dresden, wo es bis Januar 2025 bleiben wird. „Ein paar Wochen später“, sagt Nadine Engel, „sollte es dann wieder in der Folkwang-Sammlung hängen.“

Noch im Folkwang zu sehen ist Caspar David Friedrichs „Frau vor untergehender Sonne“ – bis zum Februar 2025. Dann wird sie Teil einer großen Caspar-David-Friedrich-Ausstellung im New Yorker Metropolitan Museum sein. Bis Mai 2025 soll diese Ausstellung dauern, und mit der „Frau vor untergehender Sonne“ reist auch die kostbare Zeichnung „Felsentor im Uttewalder Grund“ von Caspar David Friedrich. Mit ihr verbindet sich eine weitere tragische Geschichte: Dass diese Zeichnung zur Sammlung des Folkwang gehört, beruht auf dem vom NS-Regime verorndeten Verkauf von ,Entarteter Kunst‘: Für ein abstraktes Gemälde von Wassily Kandinsky tauschte man ein Blatt des seinerzeit hochgeschätzten Caspar David Friedrich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur