25 Shows unter freiem Himmel: Pur 2024 wieder auf Tour

In der Region. Auf die Hallentournee 2023 folgt die Open-Air-Reise 2024: Pur schicken ihre Fans in 25 verschiedenen Städten ins „Abenteuerland“.

Gute Zeiten für Pur-Fans: Gerade erst im Mai ging die Hallentournee zum aktuellen Album „Persönlich“ mit zwei ausverkauften Konzerten in der Dortmunder Westfalenhalle zu Ende, im Oktober startet im Düsseldorfer Capitol das Band-Musical „Abenteuerland“ – und jetzt kündigen Hartmut Engler & Co. bereits die nächste Konzertreise an. Unter dem Motto „Persönlich – Unter freiem Himmel“ spielt die Popgruppe aus Bietigheim-Bissingen ab Juni kommenden Jahres 25 Freiluft-Konzerte in Deutschland, drei davon in Nordrhein-Westfalen.

Nach dem Auftakt am 28.6. in der Heimatstadt zieht es den Tross in den Mönchengladbacher SparkassenPark, später stehen auch Hemer und Bonn im Kalender. Höhepunkt der Tour dürfte der Auftritt in der 22.290 Personen fassenden Waldbühne in Berlin sein, hier spielten Pur zuletzt 2001.

Pur: Vorverkauf in drei Schritten

Musikalisch dürfen sich die Fans wieder auf eine gute Mischung aus Alt und Neu freuen, Songs der „Persönlich“-LP werden genauso Teil des Sets sein wie legendäre Hits der Güteklasse „Lena“, „Funkelperlenaugen“ oder „Abenteuerland“.

Pur 2024 live: 12.7. Mönchengladbach (SparkassenPark), 9.8. Bonn (Kunstrasen), 30.8. Hemer (Sauerlandpark). Karten gibt’s für O²-Priority-Kunden ab Dienstag, 11.7., 10 Uhr, auf music.o2online.de. Ein weiterer exklusiver Vorverkauf startet am Donnerstag, 13.7., um 10 Uhr auf eventim.de. Der allgemeine Vorverkauf beginnt tags darauf um 10 Uhr.

