„African Angels“: Stimmgewaltiges aus Südafrika

Diese Engel tragen weder Heiligenschein noch weiße Gewänder, präsentieren sich aber äußerst stimmgewaltig: Die „African Angels“ rocken mit traditionellen afrikanischen Liedern und Gospelsongs nicht etwa das örtliche Krippenspiel, sondern die Bühnen der Welt.

Bei dem 18-stimmigen Chor handelt es sich um eine Auswahl der besten Sängerinnen und Sänger aus dem renommierten Cape Town Opera Chorus, der 2013 als weltweit bester Opernchor des Jahres ausgezeichnet wurde. Diesen Winter kommen die „African Angels“ mit einem neuen Programm nach Deutschland.

In Afrika gehört das Singen einfach dazu

„Wenn ich singe, feiere ich“, heißt es in einer afrikanischen Weisheit. Tatsächlich gehört das Singen in Südafrika zum täglichen Leben dazu – und das über alle gesellschaftlichen Grenzen hinweg. Die Menschen singen im Schulchor und in der Kirche, bei der Arbeit, auf Festen und in der Freizeit. Dabei können die Vorlieben ganz unterschiedlich sein: Es gibt traditionelle afrikanische Lieder mit markanten Schnalzlauten und eingängigen Rhythmen, aber auch zeitgenössischen Gospel, der tief im kulturellen Erbe des Kontinents verwurzelt ist.

Diese Vielfalt spiegelt sich im Repertoire der „African Angels“ wieder: Typisch afrikanische Traditionals wie Miriam Makebas „Pata Pata“ oder der Grammy-prämierte Song „Baba Yetu“ wechseln sich ab mit mitreißenden Gospels und Spirituals („Oh Happy Day“) oder berühmten Opernmelodien wie dem Gefangenenchor aus „Nabucco“.

Rhythmisches Trommeln

Die Sängerinnen und Sänger präsentieren ihre Songs entweder solo oder mehrstimmig als Chor, geleitet und am Klavier begleitet von Musikdirektor und Pianist José Dias. Mal ist der Gesang pur, manchmal kommt rhythmische Percussion zum Einsatz – Trommeln und Schlaginstrumente gehören zu den wichtigen Elementen, vor allem bei den afrikanischen Traditionals. Sie werden meist mehrstimmig gespielt, so dass sich verschiedene Rhythmen überlagern. Auch das Prinzip von „Call and Response“ gilt als typisch für afrikanische Musik: Dem Ruf eines Vorsängers folgt die Antwort eines Chores – dieses Muster hat moderne Musikrichtungen beeinflusst und kommt auch im Gospelgesang häufig vor.

Jenseits ihrer traditionellen Musik haben die Südafrikaner schließlich auch die Oper für sich entdeckt: Viele Jugendliche lieben Mozarts „Zauberflöte“ oder Verdis „La Traviata“ und versuchen ihr Glück mit nicht viel mehr als ihrer Stimme und ihrer Leidenschaft fürs Singen im Gepäck. In Kapstadt gibt es mittlerweile gute Ausbildungsmöglichkeiten für junge Menschen, sodass die Cape Town Opera ihr Ensemble regelmäßig mit Nachwuchstalenten besetzen kann, die ursprünglich aus den Armenvierteln des Landes stammen.

Cape Town Opera Chorus: African Angels. 28.12. Düsseldorf (Capitol Theater), 29.12. Köln (Philharmonie), 3./4.1. Dortmund (Konzerthaus), 5.1. Essen (Philharmonie). Karten ab 39,50 €.