Apollo Varieté startet im Januar mit „Rock and Roll Circus“

Düsseldorf. In Roncalli’s Apollo Varieté machen Zuschauer eine musikalische Reise in die 60er- und 70er-Jahre. Dazu gibt es rasante Artistik.

Momentan rieselt noch leise der Schnee in Roncalli’s Apollo Varieté. Die Show „Let It Snow“ begleitet Besucher und Besucherinnen bis ins neue Jahr. Ab dem 12. Januar werden jedoch die Besinnlichkeit aus den Boxen und die letzten Flöckchen Schnee von der Bühne gepustet – und zwar mit satten Gitarrenriffs und fettem Bass. Bei „Rock and Roll Circus“ ist der Name Programm. Besucher erwartet eine musikalische Reise in die 60er- und 70er-Jahre, gemischt mit Artistik, ausgefallenen Outfits und lässigen Sprüchen.

Die Musik kommt im Varieté nicht etwa aus der Dose, sondern von Max Buskohl und der Apollo Band. Der heute 34-Jährige eroberte 2007 in der vierten Staffel der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ besonders die Herzen der Zuschauerinnen. Dann allerdings warf Buskohl plötzlich das Handtuch – seiner Leidenschaft für Musik hat das keinen Abbruch getan. Der Wahlberliner stand bereits stand bereits mit Bob Geldof und Bono auf der Bühne.

Vom Breakdance zum Pole

Weniger musikalisch, dafür mit jeder Menge Sinn für Humor präsentieren sich die Bobos Bros. „Kike“ Enrique Aguilera Ortega und „Eddy“ Edouard Neumann fackeln ein Comedy-Feuerwerk im Apollo ab. Das Duo ist nur nur urkomisch, sondern auch temperamentvoll und poetisch.

Wenn Elan España (Foto rechts) in den Cyr-Ring steigt, kreist er mit Leichtigkeit über die Bühne. Mit einem charmanten Lächeln auf den Lippen dreht er sich immer rasanter um die eigene Achse. Doch das ist nicht alles – Elan España lässt außerdem die Diabolos am Seil durch die Luft gleiten und springen. Am Boden hält es auch Marcos Ponce Lopez nicht. Für seine neuste Nummer erklimmt der Artist aus dem spanischen Malaga eine Pole-Stange. Lopez beweist nicht nur Körperkraft, sondern auch Rhythmus-Gefühl, während er sich zur Musik um die Stange schlängelt. Er scheint förmlich am vertikalen Pole zu tanzen – kein Wunder, liegen seine Wurzeln doch im Breakdance.

Angelo Laner lässt die Messer fliegen

Angelo Laner Rock sorgt beim Messerwurf für Nervenkitzel. Foto: Rock ans Roll Circus

Eine beeindrucke Choreographie zeigt auch Noemi Lee España (mitte unten). Sie beherrscht die Kunst der Kontorsion und des Hula Hoops. Mit Leichtigkeit und Anmut versetzt sie das Publikum bei allen Verrenkungen ins Staunen. Den Atem dürften die Zuschauer und Zuschauerinnen auch anhalten, wenn Angelo Laner zu den Messern greift und sie durch die Luft wirbeln lässt. Der Messerwerfer arbeitete bereits mit den bezaubernden Siegfried und Roy zusammen. Tiger gibt es in Düsseldorf zwar keine, für Nervenkitzel dürften die Kunststücke von Laner aber dennoch sorgen.

Auch die Karpovich Brothers lieben den großen Auftritt. Aufgewachsen in einer kleinen Stadt in Kasachstan, war es immer schon ihr Traum, vor einem großen Publikum aufzutreten. Mittlerweile haben sie den Sprung geschafft – im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Schleuderbrett katapultiert die Artisten, die schon im Cirque du Soleil auftraten, in die Höhe.

Apollo Ballett verbindet die Show-Elemente

Dort fühlen sich auch Alla Chebanova und Kateryna Lunhu (Mitte oben) pudelwohl. Seit über 20 Jahren sorgen sie mit ihrer Trapez-Nummer dafür, dass Zuschauer ihre Köpfe in Richtung Manegen-Decke recken. Auf dem Boden der Tatsachen bleiben hingegen Three G (Bild links). Das Trio aus der Ukraine zeigt Akrobatik mit reiner Körperkraft.

Pole-Artistik, Messerwurf und Rock and Roll – die neue Show lässt so gut wie nichts aus. Eingerahmt wird die bunte Mischung schließlich von den Tanzeinlagen des Apollo Balletts. Damit dürfte der Start ins neue Jahr also zu einer runden Sache werden.

Die Infos zur Show

„Rock and Roll Circus“: 12.1.-2.4., Mi-Do 19.30 Uhr, Fr 20 Uhr, Sa 16+20 Uhr, So 14+18 Uhr, Roncalli’s Apollo Varieté, Apollo-Platz 1, Düsseldorf.

Tickets variieren zwischen 23 und 72 €. Mehr Infos unter www.apollo-variete.com

