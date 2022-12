Biathlon WTC auf Schalke: Schüsse, Skier und Schlager

Gelsenkirchen. Bei der „Biathlon World Team Challenge“ auf Schalke tritt die Europa-Elite des Sports gegeneinander an. Auch Olaf der Flipper sorgt für Stimmung.

Euphorie mischte sich mit Abschiedsschmerz, als Laura Dahlmeier bei der „Biathlon World Team Challenge“ 2019 auf ihre letzten Runden ging. Ihr Abschiedsrennen bestritt die siebenfache Weltmeisterin und Doppel-Olympiasiegerin im Biathlon bewusst auf Schalke, vor exakt 46.412 Zuschauern. Am Ende erreichte die 29-Jährige nur „Blechplatz“ vier, nahm dies aber gelassen hin: „Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, noch einmal vorne mitzumischen und meinen Abschied vor so einer grandiosen Kulisse feiern zu können.“

Auf besagte grandiose Kulisse in der Gelsenkirchener Veltins-Arena dürfen sich nach zwei coronabedingten Absagen insgesamt zehn geschlechtergemischte Teams mit Elite-Athletinnen und -Athleten aus Europa am 28. Dezember freuen. Neun sind bereits bekannt, das zehnte soll zeitnah verkündet werden. Die aus deutscher Sicht prominenteste Teilnehmerin ist die frisch verheiratete Denise Herrmann-Wick. Die Goldmedaillengewinnerin von Peking 2022 zieht mit dem zweifachen Europameister Benedikt Doll in den Wettstreit.

Biathlon auf Schalke: Wohl keine Titelverteidigung möglich

Deutschland tritt übrigens mit zwei Teams an – ein bisschen Heimvorteil darf es dann doch sein. Das zweite Duo bilden Vanessa Voigt, die in Peking mit der Staffel Bronze holte. sowie Philipp Nawrath, Juniorenweltmeister 2014. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es auf Schalke übrigens ein neues Siegerpaar geben, egal, wie die einheimischen Duos auftreten: Die Gewinnerin von 2019, Marte Olsbu Røiseland, soll nach Angaben des norwegischen Verbands erst im Januar wieder Wettkämpfe bestreiten, sie kuriert eine Verletzung aus.

In Topform: Am 8. Dezember feierte Denise Herrmann-Wick ihren Sieg beim Rennen im österreichischen Hochfilzen. Foto: Georg Hochmuth / dpa

„Wir rechnen ebenfalls damit, dass Marte erst im neuen Jahr in den Weltcup einsteigen kann und somit leider ihren Titel nicht auf Schalke verteidigen wird“, heißt es aus der Pressestelle des Veranstalters. Als Mitfavoriten auf den Sieg gelten Lukas Hofer und Dorothea Wierer, die für Italien starten – mit drei Weltmeistertiteln kann sich vor allem die Vita der Südtirolerin sehen lassen.

Neben Sport auf höchstem Niveau steht die „Biathlon World Team Challenge“ traditionell auch für viel Unterhaltung abseits der Pisten und Schießstände im Innenraum. Im Winterdorf wird es neben Snowboard-Rodeo und zwei Curling-Bahnen wieder zahlreiche Gastro-Angebote geben. Jahreszeitentypisch finden sich Glühwein, Crêpes, Backkartoffeln und vieles mehr im Angebot.

Olaf der Flipper tritt live auf

Und dann wäre da natürlich noch der traditionelle Live-Act. Unterhielt 2019 noch die Coverrockband EMS & Friends das Publikum in den Wettkampfpausen, konnten die Organisatoren diesmal ein wahres Original buchen. In der Halbzeitpause zwischen dem Massenstart- und dem Verfolgungsrennen (ca. 19 Uhr) wird Olaf Malolepski auftreten.

Etwa 20 Minuten lang gibt der 76-Jährige einige der größten Hits der Flippers zum Besten. Der Song „Wir sagen danke schön“, der sich dank eines Remixes in diesem Jahr plötzlich ungeahnter Popularität erfreute, dürfte im Set sicher ebenso wenig fehlen wie die „Lotosblume“ oder „Die rote Sonne von Barbados“. Da wird richtig eingeheizt – bei einem wahren Klassiker unter den Wintersportarten.

>>> INFO: Biathlon WTC auf Schalke

„Biathlon World Team Challenge“, 28.12., 11 Uhr, Veltins-Arena, Rudi-Assauer-Platz 1, Gelsenkirchen. Karten ab ca. 26 €, unter anderem auf www.ruhrticket.de und tickets.schalke04.de.

