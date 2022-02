Bibi & Tina gehen wieder auf Tour

Essen. Es darf wieder kräftig mitgesungen werden: „Bibi & Tina“ kommen mit der Musicalshow „Die verhexte Hitparade“ ab März auch in die Region.

Als die Kinderbuchautorin Elfie Donnelly 1980 die Figur der Bibi Blocksberg ersann, konnte sie nicht ahnen, wie erfolgreich die kleine Hexe einmal werden würde. Einer Hörspielserie (bis heute 141 Episoden) folgten Bücher, eine Zeichentrickserie und schließlich der Ableger „Bibi & Tina“, der ebenfalls die junge Zielgruppe begeisterte – nicht zuletzt im Kino. Drei Spielfilme flimmerten bereits über die Leinwände. Der vierte, „Bibi & Tina – einfach anders“ feiert im kommenden Juli Premiere.

Musik von Peter Plate und Ulf Leo Sommer

Ein Grund für den Erfolg von „Bibi & Tina“ sind nicht zuletzt die Songs, die die Darsteller in den Filmen singen. Kein Wunder, sicherte sich Regisseur Detlev Buck dafür doch die Dienste erfahrener Hit-Produzenten: Peter Plate und Ulf Leo Sommer von Rosenstolz.

Die komponierten zeitgemäßen Pop für junge Hörer, der auch live bestens funktioniert – weshalb dem „Bibi & Tina“-Portfolio ein weiteres erfolgreiches Format hinzugefügt werden konnte: Eine Bühnenshow mit Musicaldarstellern und allen Songs aus den Filmen. Nach „Bibi & Tina – die große Show“ und „Bibi & Tina – das Konzert“ setzt sich der Tournee-Tross nun erneut in Bewegung, um „Bibi & Tina – die verhexte Hitparade“ zu den Kids zu bringen. Bochum- Bibi & Tina verzaubern ihre Fans auf der Bühne

Tourstart musste verschoben werden

Und das gründlich, denn alleine in der Region macht die Show bis Mai sieben Mal Station. Starten sollte die Tour eigentlich bereits am 1.2. in Riesa, alle Februar-Termine wurden aber abgesagt – nun geht’s am 9.3. in Essen los.

Den Handlungshintergrund für die von den Produzenten ab drei Jahren empfohlene Musical-Show liefert das gleichnamige Hörspiel: Als Bibi beim Spielen ein Lied singt, spricht sie der Talentsucher Carlo Crawalli an, der mit ihr Tonaufnahmen machen will. Vor allem Bibis Vater ist begeistert von den Karrierechancen für seine Tochter und organisiert ihr eine Gesangslehrerin. Das gefällt Bibi allerdings gar nicht, ebenso wenig wie das Lied, das Crawalli für sie aussucht. Bei ihrem Hitparaden-Auftritt singt sie deshalb auch ein anderes Stück. Am Ende des Ausflugs in die Welt der Musik stellt Bibi fest: Dieses Business ist nichts für sie.

Songliste bei Spotify – zum Üben

Die Rolle der kleinen Hexe übernehmen die Musical-Darstellerinnen Eva Schütz und Myriam Akhoundov im Wechsel. Zu den Songs, die im Rahmen der Show gesungen werden, gehören u.a. „Mädchen gegen Jungs“, „Mädchen auf dem Pferd“, „Bester Sommer“ und „No Risk, No Fun“. Die komplette Liste haben die Macher der Show freundlicherweise bei Spotify unter dem Showtitel als Playlist veröffentlicht. Denn Mitsingen und -tanzen sei ausdrücklich erwünscht – und das gelte sogar für die begleitenden Eltern.

>>> „Bibi & Tina“ auf Tour – die Infos:

„Bibi & Tina – die verhexte Hitparade“ – die Termine: 9.3. Essen (Grugahalle), 18.3. Düsseldorf (Mitsubishi Electric Halle), 19.3. Siegen (Siegerlandhalle), 21.3. Köln (Musical Dome), 23.3. Duisburg (Mercatorhalle), 25.4. Dortmund (Westfalenhalle), 3.5. Bochum (RuhrCongress); Beginn jeweils um 17 Uhr. Karten ab ca. 32 € gibt’s auf www.ruhrticket.de.

