„Black Gold“: Indie-Lieblinge Editors kommen nach Düsseldorf

Düsseldorf. Mit düsteren Hymnen füllen die Editors nun auch in Deutschland größere Hallen. Ihre Best-of-Tour führt die Engländer Ende Januar nach Düsseldorf

Irgendwie verwundert es nicht, dass ausgerechnet Tom Smith das aktuelle, von der Mehrzahl der Medien und Kritikern höchst durchschnittlich bewertete U2-Album „Songs of Experience“ als „superb“ bezeichnete. Die großen Gesten von Bono & Co., das Pathos, der Hang zur ganz großen Stadion-Rock-Hymne – all das bekommt das Publikum auch bei Konzerten von Smiths Band zu hören.

Im Gegensatz zum bekanntesten Musik-Act Irlands sind die Editors aber noch weit davon entfernt, Stadien zu füllen. Bei der kommenden Tour zum kürzlich erschienenen Best-of-Album „Black Gold“ sind es aber immerhin schon mittelgroße Hallen. Am 31. Januar spielt das Quintett aus Birmingham, England, eines von nur vier Deutschland-Konzerten in der Düsseldorfer Mitsubishi Electric Halle.

Editors wagen auf „Black Gold“ den Blick zurück

Erwarten dürfen Fans ein Set, dass vor allem aus den Songs bestehen wird, die sich auf der Doppel-CD „Black Gold“ finden lassen. 13 Songs aus den bisherigen sechs Studioalben wurden mit drei völlig neuen Stücken und acht akustisch eingespielten Liedern angereichert. „Vorher fanden wir nie den richtigen Moment, um zurückzublicken, und wollten immer sofort mit dem nächsten Album weitermachen. Jetzt hat es aber gepasst und ich bin sehr stolz darauf, mit dieser Band auch nach 15 Jahren noch Musik machen zu können“, sagt Smith.

Ein Blick zurück: 2002 gründete der Sänger mit Gitarrist Chris Urbanowicz, Bassist Russell Leetch und Schlagzeuger Ed Lay die Band Pilot, die sich zwei Jahre später in Editors umbenannte. Nach unzähligen Konzerten, für die die Musik-Technologie-Studenten quer durch die englischen Midlands zogen, nahm das Quartett ein Demo des Songs „Bullets“ auf und schickte es mehr oder minder willkürlich an verschiedene Plattenfirmen. Resultat: Zu einem Gig in Birmingham kamen Vertreter von 30 (!) verschiedenen Labels.

Mit Post-Punk à la The Cure fing alles an

Letztlich machte Kitchenware Records das Rennen, im Juli 2005 erschien dort das Debütalbum „The Back Room“. Von großen Gesten und stadiontauglichen Hymnen war die Band damals noch sehr weit entfernt. Vor allem inspiriert von The Cure (der Nachname Smith scheint zu verpflichten) flutete der tanzbare und düstere Post-Punk-Sound von Hits wie „Munich“, „Blood“ oder eben „Bullets“ die Tanzflächen der Indie-Diskotheken Europas.

Zum stilistischen Bruch kam es 2009 mit der dritten LP „In This Light And On This Evening“. Mit Produzent Mark „Flood“ Ellis, bekannt für Arbeiten mit Depeche Mode, Nine Inch Nails oder New Order, bewegten sich die Editors deutlich in Richtung Elektronik. Die mächtig stampfende Hitsingle „Papillon“ stieg in Belgien auf Platz eins der Charts und ist bis heute vor allem in Gothic-Clubs ein Dauerbrenner. Die neue Ausrichtung sorgte aber letztlich für den Abgang von Gitarrist Urbanowicz.

Weit weg von den Wurzeln

„Wir irrten danach monatelang ziellos umher. Sein Ausstieg wäre fast das Ende der Band gewesen“, erinnert sich Ed Lay. Zum Glück aber nur fast. Mit den Neuzugängen Justin Lockey (Gitarre) und Elliott Williams (Keyboard) kamen bis heute drei weitere Alben zustande, die sich musikalisch ebenfalls deutlich von den Frühwerken distanzieren. Die opulent arrangierten Songs, die meist zwischen dunklem Synthie-Pop à la Depeche Mode und eben U2esken Klängen pendeln, geben Bariton Tom Smith oft die Möglichkeit, seinen beeindruckenden Stimmumfang von viereinhalb Oktaven so richtig auszuspielen.

„Wir wollten immer Songs schreiben, die die Leute emotional ansprechen“, sagt Smith. Das hat definitiv funktioniert. Und zumindest auf der „Black Gold“-Tour können Post-Punker, Gruftis und Stadion-Rocker ja mal zusammen feiern – es gibt schließlich das Beste aus 15 Jahren auf die Ohren.

Editors live: 31.1., 20 Uhr, Mitsubishi Electric Halle, Siegburger Str. 15, Düsseldorf. Karten für ca. 49 € gibt’s in unseren LeserLäden, unter und auf www.ruhrticket.de