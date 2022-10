Blink-182 feiern Reunion und kommen 2023 nach Köln

2017 waren die amerikanischen Punk-Rocker zuletzt in der Region: 2017 in Oberhausen, damals noch mit Neuzugang Matt Skiba.

Mark Hoppus, Travis Barker und Tom DeLonge: Blink-182 gehen in Originalbesetzung auf große Reunion-Tour.

Schon seit Monaten wurde spekuliert, jetzt herrscht Gewissheit: Die amerikanische Rockband Blink-182 kehrt im kommenden Jahr in Originalbesetzung zurück. Mit einer Tour feiern Mark Hoppus, Travis Barker und Tom DeLonge ihre Reunion. Letzterer hatte sich 2015 von der Band getrennt und war zwischenzeitlich durch Gitarrist Matt Skiba ersetzt worden.

Über die offiziellen Social-Media-Kanäle kündigten Hoppus, Barker und DeLonge nicht nur eine ausgedehnte Tour, sondern auch eine neue Single an, die bereits am kommenden Freitag, 14. Oktober, erscheinen wird. „Edging“ soll außerdem der Vorbote für ein neues Album der frisch formierten Truppe sein.

Ab September 2023 touren Blink-182 durch Europa und machen dabei dreimal in Deutschland Halt. Neben Berlin und Hamburg steht auch die Kölner Lanxess Arena im Tourplan. Karten für das Konzert am 17. September gibt es ab Donnerstag, 13.10., im Vorverkauf für PayPal- und MagentaMusik-Kunden auf ticketmaster.de. Der reguläre Ticketverkauf startet am 17.10.

