Bruce Springsteen: Im Sommer 2023 live in Düsseldorf

Rock-Superstar Bruce Springsteen gibt im Juni 2023 ein Konzert in Düsseldorf. Karten für den Auftritt des Boss’ gibt’s ab dem 1. Juni.

Lange haben die Fans auf diese Nachricht gewartet, nun ist es raus: Bruce Springsteen kommt 2023 nach Deutschland. Am 21. Juni 2023 gibt der Boss dabei auch ein Konzert in der Düsseldorfer Merkur Spielarena. Begleitet wird der Rock-Superstar („Born In The USA“) von der berühmten E-Street-Band mit „Little“ Steven van Zandt an der Gitarre. Karten für das Konzert gibt’s ab dem 1. Juni 2022 für alle PayPal-Kunden, einen Tag später auf ticketmaster.de. Am 3. Juni startet dann der allgemeine Vorverkauf.

Bruce Springsteen: Nach sechs Jahren zurück in Deutschland

Die Konzerte der Tour (weitere finden in Hamburg, 15.7., Wien, 18.7., und München, 23.7., statt) sind die ersten Live-Auftritte des 72-Jährigen in Deutschland seit 2016. Damals sang Springsteen in München und Berlin Klassiker wie „Born To Run“ und „The River“.

2019 hatte der Boss mit „Western Stars“ ein erfolgreiches Solo-Album veröffentlicht. Im vergangenen Jahr erschien dann „Letter To You“, ein Album, das er mit der legendären E-Street Band eingespielt hatte – in Deutschland erreichte es allerdings „nur“ Platz zwei der Charts.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Veranstaltungstipps