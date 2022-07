Chrom & Flammen-Show: Tanzende Autos, rockende Bellas

Recklinghausen. Die „Chrom & Flammen“-Show findet nach zweijähriger Auszeit wieder in Recklinghausen statt. Zu bestaunen gibt’s US-Cars aller Arten und Baujahre.

Wir schreiben das Jahr 1982: Spielbergs „E.T.“ füllt weltweit die Kinosäle, Survivor singen vom „Eye Of The Tiger“ und in Deutschland gibt Markus „Gas und will Spaß“. Da passt es, dass am Kiosk erstmals eine Automobilzeitschrift auftaucht, die den Lesern im Titel „Chrom und Flammen“ verspricht. Statt Golf und Taunus featuret die Illustrierte amerikanische Autoträume wie Mustang, Camaro & Co. – und füllt ganz offensichtlich eine Lücke. Denn 40 Jahre später studieren Fans noch immer das glänzend-feurige Fachblatt. Gefeiert wird der runde Geburtstag beim eigenen Szenetreffen, das am kommenden Sonntag nach zwei Jahren Auszeit endlich wieder stattfinden kann.

Schönheitswettbewerb für Autos

Zum nunmehr sechsten Mal wird das Saatbruchgelände an der Vestlandhalle in Recklinghausen dabei zum Treffpunkt der US-Car-Gemeinde. Die einen rollen mit eigenem Kfz aus amerikanischer Fabrikation an, die anderen kommen einfach zum Schauen und Staunen.

Wer meint, sein Straßenkreuzer, Muscle Car oder Pick-up verdiene sogar eine Auszeichnung, nimmt am „Show & Shine“-Contest teil. Moderator Clemens „Mr. Voice“ Verley stellt die zum Schönheitswettbewerb angemeldeten US-Cars auf der Showbühne dem interessierten Publikum vor. Eine kundige Fachjury bewertet die Autos im Laufe der Veranstaltung und ermittelt so die Stars des Tages. Die stolzen Besitzerinnen und Besitzer der Siegerfahrzeuge dürfen sich im Anschluss Pokale abholen.

Muscle Cars frisch vom Band

Klassiker wie Ford Mustang, Dodge Charger und Chevrolet Camaro gibt’s in Recklinghausen freilich nicht nur als Old- oder Youngtimer zu sehen. Auch brandneu laufen die Bestseller der großen US-Marken heute noch vom Band und sind im Rahmen des „Modern Muscle Car Meetings“ an der Vestlandhalle willkommen – bei der letzten „Chrom & Flammen“-Show vor zwei Jahren fuhren 300 der aktuellen US-Sportwagen aufs Veranstaltungsgelände.

Für viele sind freilich die Straßenkreuzer der 50er- und 60er-Jahre das Maß aller Dinge – und dazu die US-Popkultur jener Jahre: Rock’n’Roll, Haartollen und Petticoats. Weibliche Rockabillys heißen Rockabellas, und wer sich der Szene zugehörig fühlt, kann am Sonntag in Recklinghausen beim Rockabella-Contest mitmachen. „Man muss aber keinen Petticoat tragen, um dabei zu sein“, verrät „Chrom & Flammen“-Redakteurin Katherina Hütter. „Der Matrosenlook war damals zum Beispiel auch angesagt, dazu Haartollen, roter Lippenstift Aber wichtig ist das Auftreten, es ist ein echter Lifestyle.“

Zeitgemäßer Rock’n’Roll vom Adriano Ba Tolba Trio

Für die passende Musik zum Retro-Style sorgt das Adriano Ba Tolba Trio – mit der authentischen Besetzung inklusive Slap-Kontrabass und Stand-Schlagzeug. Die Truppe nimmt allerdings für sich in Anspruch, Rockabilly nicht als harmlose Nostalgienummer zu präsentieren, sondern mit dreckigem Gitarrensound ordentlich aufzumotzen. Schließlich wolle man zeigen, so die Band, „dass Rock’n’Roll mal was mit Rebellion zu tun hatte.“ Als Gitarrist von Sashas Rock’n’Roll-Alias „Dick Brave“ und Produzent der Baseballs hat Adriano Ba Tolba hinlänglich einschlägige Referenzen vorzuweisen.

Lowrider „tanzen“ zu fetten Beats

Ein Tänzchen wagen wollen bei der „Chrom & Flammen“-Show aber nicht nur Billys und Bellas, sondern auch einige Autos: Lowrider heißen die ungewöhnlichen Gefährte, die dank potenter Hydraulik-Nachrüstung ein sprunghaftes Fahrverhalten an den Tag legen. Die US-Lowrider-Szene ist seit den 90ern mit der HipHop-Szene verbunden – entsprechend darf man sich in Recklinghausen auch auf eine Show zu fetten Beats freuen.

Händlermeile lässt keine Wünsche offen

Komplettiert wird das Programm des Jubiläumsevents von einer Händlermeile, die kaum Wünsche offenlassen dürfte: „Da sind auch Autohändler dabei. Sie können also bei uns ein US-Car kaufen, das Poliermittel dazu und auch noch die passende Garderobe“, so Katherina Hütter. Wer mag und flüssig ist, kann am Sonntag also vom reinen Bewunderer auch gleich zum Besitzer eines US-Cars werden. Auf Wunsch sicher auch mit Chrom und Flammenlackierung.

Chrom & Flammen Show: 31.7., 9-18 Uhr, Saatbruchgelände an der Vestlandhalle, Kurt-Oster-Str. 2, Recklinghausen. Eintritt: 13 € (Ki./Jug. bis 14 Jahren frei). Mehr Infos gibt’s hier.

