Cirque Bouffon – Hommage an die Boheme

Das Leben von Künstlern und Künstlerinnen ist oft schön, aber nicht immer leicht. Ökonomische Unsicherheit gehört einfach dazu. Das hat die Corona-Pandemie wieder besonders deutlich gemacht – das war aber auch schon vorher so. Anja Krips und Frederic Zipperlin vom Cirque Bouffon haben deshalb vor Jahren beruflich, wenn man so will, ein zweites Gleis eröffnet und erst einen Feinkostladen, dann ein Restaurant in Köln eröffnet – natürlich unter dem Namen „Le Bouffon“. Angesichts der Pandemie fraglos eine weise Entscheidung – aber auch eine, die schmerzte.

Feinkost statt Manege

Denn: Anja Krips, zuvor neben ihrem Partner Direktorin und Sängerin unter der Kuppel des Cirque Bouffon, schied aus dem Zirkusunternehmen aus: „Ich konnte nicht mehr beides gleich gut bedienen und war viel auf Tournee, also im Restaurant nicht anwesend“, erklärt sie dazu rückblickend. Das war 2018 – und ihr Comeback nur eine Frage der Zeit.

Comeback mit „Bohemia“

Denn wenn der Cirque Bouffon am 9. März in Gelsenkirchen in die neue Saison startet, ist Anja Krips wieder mit dabei: „Bei der Produktion Lafolia, in der ich nicht mit­gespielt habe, habe ich gemerkt, ich vermisse das, ich will auch wieder auf die Bühne. Denn Sängerin ist mein eigentlicher Beruf, das hab’ ich studiert. So kam es dazu, dass ich in ,Bohemia’ wieder mitwirke.“

Bis zum 3. April will das inter­nationale Künstlerensemble das Publikum im Zelt vor dem Musiktheater im Revier mit dem neuen Programm „Bohemia“ verzaubern – wie immer mit einer poetischen Inszenierung im Stil des fran­zösischen Nouveau Cirque, der ­Elemente aus Artistenzirkus, Komik, Musik, Theater und Tanz verbindet.

Ein Wohnwagen auf der Bühne

„Die Boheme ist ein Lebensgefühl. Wir beziehen uns da ein bisschen auf die Künstler, Schriftsteller, Artisten und Maler aus den 20er-Jahren. Und wir versuchen in allen Facetten dieses Lebensgefühl in unserer Show rüberzubringen“, erklärt Anja Krips, was es mit Titel und Thema des neuen Programms auf sich hat. „Es ist aber auch eine Hommage an das fahrende Volk. Das drückt sich ganz besonders in unserer Musik und den Texten aus, mit denen wir als Sänger die Musik begleiten.“

Ein kleiner Wohnwagen dreht sich bei „Bohemia“ in der Manege. Im Bühnenlicht tummeln sich circensische Kreaturen voller Charme, Witz und Poesie – die neue Inszenierung des Cirque Bouffon schafft einmal mehr eine poetische Traumwelt. Eine wichtige Rolle spielt dabei stets die Musik, die wieder von Komponist Sergej Sweschinski stammt – ein offenbar zuverlässig von der Muse Geküsster, wie man seinen Worten entnehmen kann: „Ich schreibe, was mir am Herzen liegt. Ich habe das Glück, machen zu können, was ich will. Und wenn man Connections nach oben hat, dann schreibt man die Musik nur auf.“

Das Ensemble des Cirque Bouffon in seiner Manege – auch die Artisten machen Musik. Foto: Andre Elbing photos-live.com orientph@aol.comAndré Elbing

Musizierende Artisten

Neben den Sängerinnen Anja Krips und Momo Kohlschmidt bringt eine vierköpfige Band um Sergej Sweschin­ski (selbst am Kontrabass) dessen Kompositionen zum Klingen. Musik und Akrobatik durchdringen sich aber gegenseitig bei „Bohemia“ – dank besonderer personeller Möglichkeiten: „Wir haben diesmal ein Ensemble, in dem unheimlich viele tolle Musiker und Sänger als Artisten dabei sind“, erklärt Krips. Heißt: Jongleur Ezra Weil aus den USA etwa lässt nicht nur die Keulen fliegen und glänzt am Vertikalseil, dazu spielt er auch noch Ukulele und Saxophon. Seine Landsfrau Una Bennet wiederum, ebenfalls Seil-, zudem Hula-Hoop-Artistin, entlockt bei „Bohemia“ auch dem riesigen Sousaphon seine charakteristischen Töne.

Indischer Poledance trifft Humor aus der Schweiz

Komplettiert wird das Ensemble von Sandeep Kale aus Indien (mit einem speziellen Pole-Dance seiner Heimat), dem deutsch französischen Trapez-Duo Katharina Dziala und Angelique Cabanes sowie Jongleur Jochen Schell. Auch ein Clown darf in keinem Zirkus fehlen, im Cirque Bouffon heißt er diesmal Antonin Wicky und spielt Trompete.

Der Spaßmacher aus der Schweiz kommt – klar – nicht zuletzt beim jungen Publikum am besten an. So war es etwa bei der Uraufführung des Programms im vergangenen September. Sie fand in Saarbrücken statt, das war ganz anders geplant. Aber was ist schon planbar im Künstlerleben dieser Tage ...?

>>> Cirque Bouffon in der Region – die Infos:

„Bohemia“, die Termine: 9.3.-3.4. Gelsenkirchen (Kennedyplatz, Mi-Sa 19.30 Uhr, Sa auch 14.30 Uhr, So 14.30 + 17.30 Uhr); 8.4.-22.5. Köln (Am Schokoladenmuseum, Mi-Sa 20 Uhr, Sa auch 15 Uhr, So 14 + 17 Uhr. Infos und Karten ab 30 € auf www.cirque-bouffon.com

