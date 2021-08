Veranstaltungstipps NRW: Von Kirmes bis Salmen

Essen. Welche Veranstaltungen in NRW laufen am Wochenende? Hier kommen unsere Tipps - mit Kirmes in Oberhausen und Musik in Remscheid.

Auf den Bühnen der Region ist wieder Leben eingekehrt. Vom Kleinkunsttheater im Biergarten bis zu größeren Konzerten mit einigen Tausend Zuschauern gibt es wieder Kultur und Freizeitspaß für Jedermann – das ist auch am kommenden Wochenende nicht anders. Sofern nicht anders vom jeweiligen Veranstalter angegeben, gilt die „3G“-Regel – genesen, getestet oder (voll) geimpft –, auch die Kontaktverfolgung der Besucher ist nach wie vor in vielen Städten und Kreisen Pflicht. Hier kommen unsere Veranstaltungs-Tipps für das Wochenende vom 13. bis 15. August in NRW.

Kirmesspaß in Oberhausen

Trotz Corona herrscht in Oberhausen auch in diesem Sommer Kirmesflair. 25 Schausteller aus Oberhausen und Umgebung sind beim „Sterkrader Sommervergnügen“ dabei. Der sogenannte „Pop-up-Freizeitpark“ bietet dabei mit einer Geisterbahn, dem Autoscooter oder dem Karussell „Apollo 13“ Unterhaltung für die ganze Familie. Auf die Adrenalin-Junkies wartet zudem das High-Speed-Fahrvergnügen „Jetlag“, das als neueste Attraktion auf dem „Sterkrader Sommervergnügen“ vertreten ist.

Sterkrader Sommervergnügen, bis 29.8., mittwochs bis sonntags 12-20 Uhr, Festplatz zwischen Eichelkamp- und der Holtener Straße, Oberhausen. Eintritt: 1 € (Fahrgeschäfte kosten extra).

Milow in Remscheid

Ausgerechnet inmitten der Pandemie kommt es in Remscheid zur ersten größeren Veranstaltungsreihe seit dem „WDR2 für eine Stadt“-Event vor sieben Jahren. Ein stilistisch vielseitiges Musik- und Bühnenprogramm wartet auf die Besucher, die Karten nur im Zweierpack kaufen können und auf dem bestuhlten Gelände an ihren Plätzen aufstehen und tanzen dürfen. Auf dem Schützenplatz am Stadtpark auftreten werden unter anderem Glasperlenspiel (21.8.), Kasalla (22.8.), das Musiktheater Rumpelstil mit einem Taschenlampenkonzert (27.8.), Milow (1.9.), Gestört aber geil (3.9.), Laith Al-Deen (5.9.) und Gentleman (8.9.).

Liebe & Musik, 20.8.-8.9., Zeiten variieren, Schützenplatz, Remscheid. Karten u. a. auf www.remscheid-live/user/377, weitere Infos hier.

Eine schwimmende Ausstellung, die schlauer macht

Einsteigen und Mitmachen heißt es auf der MS Wissenschaft. An Bord gibt es Einiges zu entdecken. Wie wirtschaftet man nachhaltig? Wie wichtig sind nachwachsende Rohstoffe? Wie sehen die Lebensmittel der Zukunft aus? Zu all den Themen kann an vielen spannenden Mitmach-Stationen aktiv gearbeitet werden. Zudem gibt es weitere Workshops und Vorträge, die das Thema Bioökonomie näher bringen. Das schwimmende Wissenschaftscenter ist ein Projekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und tourt in diesem Sommer durch Deutschland und Österreich. Empfohlen wird das Ganze für Kinder ab zwölf Jahren.

MS Wissenschaft, 20.-23.8. Düsseldorf (Tonhallenufer, Rheinterrassen, Anlegestelle 2), 24.-27.8. Monheim (Monheimer Schiffsanleger, KD); jeweils 10-19 Uhr, außer 26.8.: 10-13.30 Uhr + 17-19 Uhr. Eintritt frei, aber Ticket nötig: Info: ms-wissenschaft.de

Bläck Föös feiern Jubiläum

Einst durch den Karneval bekannt geworden, zählen seit vielen Jahren auch ernste Lieder zum Repertoire der Kölner Band Bläck Fööss. Bei einer Mischung aus Schlager, Pop, Jazz, Blues, Rockmusik und Rock’n’Roll ist wohl für jeden etwas dabei. Im letzten Jahr feierten sie ihr 50. Bandjubiläum und brachten ein Album raus - unter anderem mit Feature-Gästen wie Hape Kerkeling, Wolfgang Niedecken und Howard Carpendale. In diesem Jahr soll die Feier vor Zuschauern nachgeholt werden. Die Fans erwartet eine bunte Mischung aus den letzten 50 Jahren. Dabei kommen sie nicht alleine. In Bochum treten die Urgesteine unter dem Motto „Kölsch im Strandkorb“ gemeinsam mit den Höhnern und Kasalla auf. Allesamt Bands, die zu Köln gehören wie der Dom oder das Kölsch.

Bläck Fööss, 21.8. (Köln, Tanzbrunnen), 12.9. (Bochum, Kemnader See). Weitere Termine, Tickets ab ca. 37 € und Infos unter www.blaeckfoeoess.de

Von der Ekstase des Alltags

Bissig, nie böse, aber stets ironisch. So kann man den Stil des Slampoeten und Autors Patrick Salmen zusammenfassen. Im Programm „Ekstase“ widmet er sich verschiedenen Themen des Alltags. Von den mittlerweile überall präsenten Influencern bis hin zum „Digital Detox“ nimmt er alles aufs Korn – nichts und niemand bleibt in seinen Kurzgeschichten verschont. Auch Nachbarn und Freunde finden in den Erzählungen Platz. Gleichzeitig ist es ihm aber auch wichtig, über sich selbst zu lachen. Deshalb darf bei seinen Auftritten eine gewisse Portion an Selbstironie nicht fehlen.

Patrick Salmen – Ekstase, 25.8. Düsseldorf (20 Uhr, Zakk), 17.9. Köln (20 Uhr, Comedia), 19.9. Münster (20 Uhr, Hot Jazz Club), 23.9. Hagen (18.30 Uhr, Pelmke). Karten ab ca. 20 € über www.patrick-salmen.de.

