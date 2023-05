Der Museumstag lockt mit freiem Eintritt, Aktionen & Co.

Viele Museen in NRW nehmen am Internationalen Museumstag teil.

Essen. Fossilien, Führungen und Fernsprecher: Der Internationale Museumstag am 21. Mai wartet mit einem vielseitigen Angebot in ganz NRW auf.

Sie gewähren Zugang zu längst Vergangenem, regen zum Nachdenken an, bieten ganz besondere Einblicke, erzählen Geschichten, wollen begeistern: Museen in ganz Deutschland gehen auf Spurensuche, blicken in die Zukunft und untersuchen das Jetzt, analog und digital, zum Anfassen oder Angucken. Die Möglichkeiten sind vielfältig, genauso wie die Auswahl an Sammlungen von Kunstgütern. Einen Überblick möchte der jährlich stattfindende Internationale Museumstag bieten.

Das könnte Sie auch interessieren:Kirmessen in NRW 2023

Museen in aller Welt können am 21. Mai auf die Bedeutung ihrer Arbeit aufmerksam machen – mit speziellen Führungen, Workshops, digitalen Angeboten, Festen, freiem Eintritt oder anderen besonderen Aktionen. In Nordrhein-Westfalen beteiligen sich in diesem Jahr 169 Museen an 103 Orten an dem vom Internationalen Museumsrat ICOM ausgerufenen Aktionstag. Mit über 400 Aktivitäten wollen die Kunstsammlungen in ihre Häuser locken. Die Auswahl ist groß, wir schaffen Abhilfe:

Konzerte und Feste

Musikalisch wird es unter anderem im Kunstmuseum Ahlen (Museumspl. 1, Eintritt frei), Schülerinnen und Schüler spielen in der Ausstellung „Aufbruch“ Kompositionen von Bach über Weill bis Bernstein. Das Kurhaus Kleve(Tiergartenstr. 41) veranstaltet am Vortag eine „Lange Nacht“ u.a. mit Konzerten der Musikschulen und einem Klezmer-Sextett, die Ausstellungssäle sind bis 21 Uhr geöffnet. Mit Live-Musik wartet das LWL-Museum Zeche Zollern in Dortmund(Grubenweg 5) auf: Die deutsch-iranische Sängerin TriXstar spielt Reggae und Dancehall. Eine musikalische Soiree veranstaltet das Bochumer LWL-Museum Zeche Hannover (Günnigfelder Str. 251) in seinem Malakowturm.

Aktiv werden

Der Tierpark + Fossilium Bochum(Klinikstr. 49) präsentiert sich mit Aktionsständen, lässt Fossilien- und Edelsteine suchen, Tiere und den Dschungel mit allen Sinnen entdecken und regt zum kreativen Austoben an. Das LWL-Museum Zeche Zollern in Dortmund lädt zur Fahrt mit der historischen Diesel-Lok übers Gelände ein. Das LWL-Römermuseum in Haltern(Weseler Str. 100, Eintritt frei) bekommt indes Besuch vom Sutor, einem Lederhandwerker, der mit den Besuchern Beutel herstellt und Anhänger prägt. Das Stadtmuseum Siegburg(Markt 46, Eintritt frei) bringt vor allem Kindern die Technik des Druckens mit Styrene näher. Einen echten Goldschatz gilt es in Unna selber herzustellen. Im Hellweg-Museum (Burgstr. 8, Eintritt frei) können Besucher Hand an die Münzprägemaschine legen und aus einem Messingrohling einen Gulden aus dem Unnaer Goldschatz prägen.

Um einen eigenen Schlüssel geht’s im Schloss- und Beschlägemuseum Velbert (Kolpingstr. 34, Eintritt frei), der darf nämlich selber gegossen werden. Die Schmiedetechnik bringt das LWL-Museum Zeche Nachtigall in Witten (Nachtigallstr. 35, Eintritt frei) Kindern und Erwachsenen näher, Hilfe bekommen sie dabei von einem waschechten Schmied. Das Von der Heydt-Museum in Wuppertal(Turmhof 8) wiederum lädt zum großen Material- und Farbenspiel in der Ausstellung „Freundschaftsanfrage No. 2 – Franziska Holstein“.

Digital statt analog

Nicht nur vor Ort gibt es Schätze zu entdecken, einiges kann (teilweise schon jetzt) auch von der heimischen Couch aus bewundert werden. Das Schloss Moyland in Bedburg-Hau zum Beispiel ermöglicht es mit einer Quiz-App für Kinder und Erwachsene das Werk, Leben und Denken von Joseph Beuys spielerisch und interaktiv zu erkunden (moyland.de). Das Telefonmuseum Bochum verwandelt sich in ein akustisches Museum, erreichbar unter 0234 338818 -38. Mit der Endziffer -39 gelangen Anrufer zu einem Auswahlmenü von diversen Ansagen (telekom-historik.de, vor Ort Eintritt frei), weitere digitale Angebote unter www.youtube.com/@Telefonmuseum-Bochum.

Virtuelle Rundgänge bietet das Museum Voswinckelshof im Stadthistorischen Zentrum in Dinslaken, darunter 360°-Rundgänge sowie virtuelle Führungen durch die Räumlichkeiten der unterschiedlichen Ausstellungen (stadtmuseum-dinslaken.de, vor Ort Eintritt frei). Virtuelle Führungen stellen auch das Schifffahrt Museum Düsseldorf (freunde-schifffahrtmuseum.de/aktuelles), das Museum der Stadt Gladbeck (museum-gladbeck.de), die Retro Station Recklinghausen (retro-station.de) und das Museum Industriekultur Wuppertal (mi-wuppertal.de) online.

Außerdem laden sowohl das LWL-Museum Henrichshütte als auch das LWL-Museum für Archäologie und Kultur zu Live-Rundgängen am Internationalen Museumstag. Hattingen führt per Zoom durch die Ausstellung „The Wall“ (Anmeldung und Infos unter 02324/9247150), Herne bringt „Die Neuzeit ans Licht“ (lwl-landesmuseum-herne.de). In beiden Museen ist der Eintritt frei.

Internationaler Museumstag 2023, 21.5., ganztägig, div. Stätten. Programm, Orte und Museen: museumstag.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Veranstaltungstipps