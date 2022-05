Die Krautrocker von Guru Guru spielen in Essen

Essen. Beim Konzert in der Zeche Carl schlüpft Guru-Guru-Urgestein Mani Neumeier in seine Paraderolle: den Elektrolurch.

Manfred „Mani“ Neumeiers Stimme ist ruhig und von einem süddeutschen Akzent durchsetzt. Er klingt wie jemand, der schon (fast) alles in seinem Leben gesehen hat. Und tatsächlich blickt er auf rund acht bewegte Jahrzehnte zurück. In den 60er-Jahren entdeckte er seine Liebe zum Free-Jazz und wechselte schließlich mit der Gründung der Band Guru Guru (1968) zum Krautrock.

Den macht der 81-jährige Schlagzeuger und Sänger heute immer noch mit Herz und Seele. Am 29. Mai stehen Guru Guru in der Essener Zeche Carl auf der Bühne – selbstverständlich mit einem Gastspiel des berühmten Elektrolurchs.

Mani Neumeier liebt das Theater

Es ist nicht nur eines der bekanntesten Lieder der Krautrocker, sondern auch die Paraderolle von Mani Neumeier. „Der Lurch ist nicht böse und auch nicht unbedingt gut. Er ist einfach skurril und spinnt auf der Bühne rum“. Um die Verwandlung komplett zu machen, schlüpft der Sänger in eine Maske.

„Ich mochte immer schon Theater und Masken und habe Exemplare aus Afrika und Bali gesammelt. Die Maske des Elektrolurchs haben wir aber selbst gebastelt“, erinnert er sich. Das gute Stück besteht aus Gummi, Leder, Draht und blinkenden Birnchen und ist bald so alt wie Guru Guru selbst.

Ein Mann und seine Maske

Nach all den Konzerten muss es darin nicht mehr ganz so angenehm riechen, oder? „So schlimm ist es gar nicht. Es riecht vor allem nach Uhu. Ich hab die Maske bestimmt schon mit 50 Tuben Uhu flicken müssen. Aber ich habe auch Glück, weil meine Nase nicht in der Maske steckt“, sagt Neumeier, lacht und ergänzt, „das Ding ist schon bald antik – das berühmteste Stück Schaumgummi der Welt.“

Entstanden ist die Idee des Elektrolurchs mitsamt seiner kunterbunten Maske in den frühen 70er-Jahren – und eventuell hat Mani Neumeier seiner Fantasie mit gewissen Kräutern und anderen Mittelchen dabei ein bisschen auf die Sprünge geholfen. Bei einigen Songs der Band war es jedenfalls so. „Gras kannte man schon. Aber in den 70ern kamen LSD und Meskalin aus Amerika rübergeschwappt. Mit denen haben auch wir geforscht und experimentiert“, erinnert sich der 81-Jährige. Dem teils psychedelischen Klang von Guru Guru sind diese Experimente anzuhören. „Es regt die Fantasie und ... Sie wissen schon ... es wird alles ein bisschen farbiger und leichter. Das ist gerade beim Improvisieren ganz gut.“

Bei den Essener Songtagen ging der Joint rum

Der eine oder andere Joint ging auch hinter der Bühne bei den berühmten Internationalen Essener Songtagen 1968 rum. An den fünf Festival-Tagen verfolgten rund 40.000 Besucher, wie sich die Künstler an verschiedenen Spielorten in der ganzen Stadt förmlich das Mikrofon in die Hand gaben. Über 150 Solokünstler und Bands traten auf. Und Guru war eine davon. „Es herrschte ein unglaubliches Gemeinschaftsgefühl damals“, erinnert sich Mani Neumeier.

Ähnlich war das Gefühl auch innerhalb der Band, die zu der Zeit mehr einer Kommune ähnelte. „Wir haben zwölf Jahre zusammen gewohnt und gemeinsam Musik gemacht. Bei Amon Düül, Embryo oder Kraan war das auch so.“ Zwar war das gemeinsame Leben und Arbeiten zu der Zeit voll in Mode, aber einfach war es nicht immer. „Manche haben sich hängen lassen, während die anderen gekocht und geputzt haben. Klar, es gab manchmal Streit, aber es war eine sehr gute Erfahrung.“

Wohngemeinschaft mit den Bandkollegen

Zwei Bandkollegen, mit denen Mani Neumeier in der Wohngemeinschaft zusammengelebt hat, stehen mit ihm am kommenden Sonntag auf der Zeche-Carl-Bühne. Gitarrist und Saxofonist Roland Schaeffer und Bassist Peter Kühm­stedt begleiteten Guru Guru in den Anfängen, stiegen dann aus der Band aus und in den 90ern schließlich wieder ein.

Sie beide haben zum Krautrock zurückgefunden, bei anderen einstigen Bandmitgliedern war das anders. „Im Ganzen waren es, glaube ich, 37 Musiker, die rein- und rausgegangen sind“, sagt Neumeier und ergänzt: „Ich bin aber kein diktatorischer Bandleader wie Frank Zappa – auch wenn man das nun vermuten könnte.“ Jeder Musiker bekomme seinen musikalischen Freiraum und gleich viel Geld. Selbst der Guru-Guru-Mitbegründer zahle sich keinen Cent mehr aus.

Ein Wachs-Mani in Tokyo

Eines hat Mani Neumeier seinen Bandkollegen voraus: Ihm wurde eine Figur im Wachsfigurenkabinett des japanischen Tokyo Towers gewidmet. Stilsicher mit langen Haaren und fellbesetztem Afghan-Mantel steht er da, der Wachs-Mani. „Die haben die Figur nach einem Foto von mir in der Werkstatt von Madame Tussauds in London anfertigen lassen. Das ist schon etwas ganz Besonderes. Außerdem hätte ich ohne diese Wachsfigur nie Japan kennengelernt.“ 23 mal zog es den Bayern schon ins Land der aufgehenden Sonne. Bei einem dieser Besuche lernte er seine heutige Frau kennen und lieben.

Sie ist es auch, die als Übersetzerin einspringt, wenn Neumeier mit seinen Japanisch-Kenntnissen nicht mehr weiter kommt. In der Zeche Carl dürfte es allerdings nicht zu Verständigungsproblemen kommen. Dort grölen alle auf der selben Wellenlänge die Krautrock-Zeilen von Guru Guru.

Guru Guru – 80 Jahre Elektrolurch, 29.5., 20 Uhr, Zeche Carl, Wilhelm-Nieswandt-Allee 100a, Essen. Karten gibt es ab ca. 23 €.

