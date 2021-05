Die Prinzen gehen 2022 auf Jubiläumstour

Dortmund/Düsseldorf. Die Prinzen kommen auf ihrer Jubiläumstournee 2022 auch nach Dortmund und Düsseldorf – Tickets sind bereits erhältlich

„30 Jahre – 30 Hits – 30 Städte“ lautet der Titel der Jubiläumstournee, in deren Rahmen Die Prinzen 2022 auch nach NRW kommen. Am 15.10.22 singen die Leipziger in der Kölner Lanxess Arena ihre Hits, am 17.11. sind sie in Dortmund (Westfalenhalle), am 20.11. schließlich in der Düsseldorf (Mitsubishi Electric Halle) zu Gast. Karten für die Konzerte gibt es ab sofort zunächst exklusiv auf dieprinzen.myticket.de, und ab dem 19.5.21, 11 Uhr, überall – zum Beispiel auch bei www.ruhrticket.de.

Die Prinzen: Fünf Millionen Platten und viele Preise

Mit Hits wie „Millionär“, „Küssen verboten“, „Alles nur geklaut“ haben die Goldkehlen um Sebastian Krumbiegel bis heute rund fünf Millionen Tonträger verkauft. Zu den zahlreichen Preisen, mit der die siebenköpfige Band ausgezeichnet wurde, gehören u.a. der inzwischen abgeschaffte „Echo“, die „Goldene Stimmgabel/Goldene Europa“, der „Deutsche Musikpreis“, der „Europäischer Kulturpreis für gesellschaftliches Engagement“ und der„Ehrenpreis des Deutschen Nachhaltigkeitspreises“.

„Krone der Schöpfung“: Neues Album erscheint am 28. Mai

Ihr 30-jähriges Jubiläum leiten Die Prinzen bereits in diesem Mai mit einem neuen Album ein: Am 28.5. erscheint „Krone der Schöpfung“, zuletzt sind als Singles bereits der „Titelsong“ sowie „Dürfen darf man alles“ erschienen. Am kommenden Samstag, 15.5., sind Die Prinzen bei ProSieben im TV zu sehen, wenn Rahmen des „Free ESC“ antreten.

