„Die Schlagernacht des Jahres“ gastiert in Oberhausen

„Ein Schlager ist für meine Begriffe ein Märchen für Erwachsene. Oder es ist ein Kurztheaterstück. Sie schlüpfen in eine Rolle. Für dreieinhalb Minuten“ – das sagte einst „Mister Hitparade“ Dieter Thomas Heck und traf damit wohl einen Nerv. Die vertonten Märchenwelten sind kaum kleinzukriegen, wie der ungeahnte Erfolg eines Flippers-Songs in diesem Jahr zeigt.

13 Jahre nach der eigentlichen Veröffentlichung stürmte „Wir sagen danke schön“ erneut die Charts. Zudem wechseln immer mehr einstige Popsänger und -sängerinnen im Laufe ihrer Karriere das Genre und finden Gefallen an den großen und kleinen Dramen des Schlagers. Einige von ihnen treten am 29. Oktober bei der „Schlagernacht des Jahres“ in der Oberhausener Rudolf Weber-Arena auf.

2011 war bei Sarah Engels das Schlagerfieber noch nicht ausgebrochen. Die junge Frau aus Hürth sang sich mit „I Wanna Dance With Somebody“ von Whitney Houston, „The Best“ von Tina Turner und „Run“ von Leona Lewis in die Herzen der „DSDS“-Zuschauer. Mit ihrer Interpretation der Pop-Klassiker landete Engels auf dem zweiten Platz der Castingshow und bekam schließlich von Dieter Bohlen eine eigene Single auf den Leib geschneidert. „Call My Name“ war poppig mit einem eingängigem Beat – und wurde noch im selben Jahr von Schlagerikone Andrea Berg unter dem Titel „Das kann kein Zufall sein“ gecovert. Ob es nun ein Zufall ist, dass Sarah Engels ab und an im angestammten Genre der Kollegin wildert oder nicht – sie ist damit erfolgreich unterwegs.

Seit Jahrzehnten geht das Erfolgsrezept der rund dreiminütigen Märchen auch schon bei Howard Carpendale auf. Der deutsch-südafrikanische Schlagersänger landete mit „Ti amo“ und „Hello Again“ Hits, die bis heute von den Fans lautstark bei jedem Anlass mitgesungen werden – ob nun auf der eigenen kleinen Hausparty oder dem großen Pendant in Oberhausen.

Von der Boyband zum Schlager

Während Howie solo erfolgreich ist, setzten Marc Terenzi und Jay Khan mit Team 5ünf auf Boygroup-Power. Kein Wunder, immerhin waren sie musikalisch schon immer lieber als Herdentiere unterwegs. Der Brite Jay Khan sorgte mit US5 bei Teenagern in den 2000ern für Kreischalarm und beim amerikanischen Kollegen Marc Terenzi war es die Boyband Natural. Die Liebe zur Band ist geblieben – nur das Genre hat sich geändert. Da passt der Titel des Schlagerdebütalbums „Einmal Boyband und Zurück“ wie die Faust aufs Auge.

Voxxclub würzen ihren Schlager nicht mit einer Prise Pop, sondern mit einer ordentlichen Portion Rock. Für den neusten Song „Was geht hier ab“ tauschten die Bayern Lederhosen gegen Lederkutten und mischen die eingängigen Gitarrenriffs von Deep Purples „Smoke On the Water“ mit ebenso eingängigen deutschen Textzeilen.

Ohrwürmer von Mickie Krause

Wenn es um Ohrwürmer geht, ist auch Mickie Krause ganz vorne mit dabei. „10 nackte Friseusen“ und „Jan Pillemann Otze“ werden sowohl beim Aprés-Ski in der Almhütte als auch am Ballermann von Fans mitgegrölt. Ähnliches dürfte für die Songs von Ex-Modern-Talking-Sänger Thomas Anders gelten, der ebenfalls in Oberhausen auf der Bühne stehen wird.

„Die Schlagernacht des Jahres“ lassen sich außerdem Oli P., dessen Flugzeuge immer noch in so manchen Bäuchen ihre Runden drehen, und Eloy de Jong nicht entgehen. Der Niederländer hatte selbst zu „Caught in the Act“-Zeiten ein Herz für Schlager und hing die Boyband-Karriere zugunsten des 4/4-Takts an den Nagel. Diesem Beat haben sich auch Ross Antony, Mike Leon Grosch, Eric Philippi und Melissa Naschenweng verschrieben, die das Angebot in Oberhausen ergänzen. Das Publikum darf sich also auf ganz viele kleine Märchen freuen.

Die Schlagernacht des Jahres, 29.10., 18 Uhr (Einlass 16 Uhr), Rudolf Weber-Arena, Arenastr. 1, Oberhausen. Karten ab 69 €.

