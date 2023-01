Die Wassersportmesse „boot“ öffnet ihre Luken

Düsseldorf. Nach drei Jahren Pause geht die „boot“ in Düsseldorf erneut vor Anker. Bei der Wassersport Messe locken verschiedene Mitmachaktionen.

Drei Jahre lang saßen Wassersportfans auf dem Trockenen. Die Coronapandemie traf die Messe „boot“ besonders hart – immerhin findet sie traditionell in den virenlastigen Wintermonaten statt.

In 16 Tagen sind jedoch wieder rund 1500 Aussteller mit an Bord, wenn die weltweit größte Wassersportmesse nach der Pause ihre Luken öffnet. Vom 21. bis 29. Januar können unter anderem Luxusyachten bestaunt, Tauchausrüstung getestet und verschiedenste Reiseziele für Wasserratten erkundet werden.

16 Hallen voller Wassersport

Genügend Platz für die großen Boote, langen Pools und zahllosen Stände ist allemal. Die „boot“ breitet sich über 16 Messehallen aus. Flächenmäßig entspräche das einer Größenordnung von 31 Fußballfeldern, rechnen die Veranstalter auf der Homepage vor. Und weil Corona immer noch nicht ausgemerzt ist, sollen Hochleistungspartikelfilter, sogenannte Hepa-Filter, 99,9 Prozent der Viren aus der Luft fischen. „Die ‘boot Düsseldorf’ wurde in der Branche und in der Szene in den vergangenen drei Jahren schmerzlich vermisst. Umso schöner ist es, dass wir nun in alter Größe und Stärke im Markt zurück sind und wieder die gewohnten Impulse geben können“, freut sich „boot“-Director Petros Michelidakis.

Das bedeutet auch, dass Aussteller aus der ganzen Welt in die Stadt am Rhein reisen – vom A wie Australien bis Z wie Zypern. Tauchbasen aus Curaçao, Mauritius, Oman und Palau, einer zu Mikronesien gehörenden Inselgruppe im westlichen Pazifik, präsentieren ihre exotischen Unterwasserwelten. Die Profis tauchen jedoch bereits auf der Messe ab – im neuen gläsernen Tauchturm in Halle 12. Grazil und schwerelos geht es in der gleichen Halle beim „Mermaiding“ zu. Nach einer ausführlichen Einleitung geht es für Interessierte Meerjungfrauen und -männer mit der Monoflosse ins Tauchbecken. Das Angebot richtet sich an Erwachsene und Kinder ab acht Jahren mit Bronze-Schwimmabzeichen.

Waghalsige Törns

Selbst Meerjungfrauen gibt es auf der Messe. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Wer lieber über die Wellen gleitet, wird unter anderem in Halle 14 fündig. In der „World of Paddling“ können Kanu-Fans auf einem 90 Meter langen Flusslauf und vor einer idyllischen Bergkulisse ihre Runden drehen und das trubelige Messegeschehen um sich herum für einen Moment vergessen. Ein paar Meter weiter werden Messebesucher in die scheinbar längst versunkene Welt der Holzboote, der ersten schnittigen Motorbötchen und Schaluppen entführt.

Um Steuer- und Backbord geht es ebenfalls im „Sailing Center“ in Halle 15. Neulinge können sich, mit einer Virtual-Reality-Brille ausgestattet, ans Steuer des Motorboot-Simulators setzen. Außerdem versammeln sich in der Halle die Stars der internationalen Segelszene und berichten von Törns auf den Weltmeeren. Der Segelnachwuchs kann sogar selbst mal Hand an die Pinne legen und mit Segellehrerin Silke Krüger im „Sailing Pool“ am Halsen und Wenden feilen.

Verschiedene Pools für Surfer, Wakeboarder & Co.

Einen solchen Pool – nur in einer „XXL“-Variante – gibt es ebenfalls in Halle 17. Die „Beach World“ mit ihrer Südseeatmosphäre ist eines der Markenzeichen der Messe. Rund um den Pool stehen internationale Marktführer der Surfsportszene Besucherinnen und Besucher mit Rat und Tat zur Seite.

Eine Besonderheit: Der 65 Meter lange Pool wurde für den noch jungen „Wing Foil“-Sport tiefergelegt. Immerhin liegt das Board, mit dem Sportler und Sportlerinnen über das Wasser gleiten, nicht direkt auf der Wasseroberfläche auf, sondern schwebt mit deutlichem Abstand darüber. Möglich macht das Gefühl vom Fliegen ein sogenanntes Foil, das wie eine Art Mast von der Unterseite des Boards senkrecht ins Wasser hineinragt und mit kleinen Flügeln für Auftrieb sorgt. Deshalb brauchen die „Wingfoiler“ nach unten hin auch deutlich mehr Platz.

Superyachten für den großen Geldbeutel

Weniger sportlich, dafür umso luxuriöser geht es hingegen in Halle 6 zu. Die Yachten und Boote für den großen Geldbeutel sind jedes Mal ein echter Besuchermagnet auf der Messe, mit einer Größe zwischen 20 und 35 Metern eigentlich auch nicht zu übersehen. Mit ein bisschen Glück – und Schutzhüllen über der Sohle – kann auch die eine oder andere Superyacht erkundet werden.

Ob es nun das Schwelgen im Luxus, der erste Tauchgang als Meerjungfrau oder die virtuelle Tour mit dem Motorboot ist: Die „boot“ meldet sich mit einem vielfältigen Angebot aus dem coronabedingten Dornröschenschlaf zurück.

Die Infos zur Messe

„boot“: 21.-29.1., täglich 10-18 Uhr, Messe, Stockumer Kirchstr. 61, Düsseldorf.

Tageskarten: Erwachsene 19 € (erm. 12 €), Kinder (7-12 Jahre) 7 €. Tageskarte 14-18 Uhr 10 €, 2-Tageskarte 33 € über www.boot.de

