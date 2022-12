Lichterweihnachtsmarkt in Dortmund öffnet schon früher

Dortmund. Der Lichterweihnachtsmarkt im Dortmunder Fredenbaumpark kommt so gut an, dass er ab dem 26. Dezember bereits zwei Stunden früher öffnet.

Eine stolze Zahl: Rund 200.000 Gäste besuchten den Phantastischen Lichterweihnachtsmarkt (kurz: PLWM) im Dortmunder Fredenbaumpark bei seiner fünften und bis heute letzten Ausgabe 2019. Und auch im Jahr 2022 scheint er nichts von seiner Attraktivität für die Besucherinnen und Besucher verloren zu haben. "Wegen der hohe Nachfrage" öffnet der Markt vom 26. bis 30. Dezember bereits um 13 Uhr statt um 15 Uhr, so der Veranstalter. Tickets für den jeweiligen Tag können auch vor Ort an der Tageskasse gekauft werden.

Seinerzeit noch von den Machern der beliebten Reihe Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS) ausgetragen, übernahm in 2022 die Lichterloh Event GmbH die Schirmherrschaft für den Lichterweihnachtsmarkt. Für Stammgäste ist das aber kein Grund zur Sorge: „70 bis 80 Prozent der Händler von damals sind wieder mit dabei, das Drachenland und das von Hunderten Fackeln beleuchtete Piratenlager ebenso. Auch der Marktmeister ist ein alter MPS-Haudegen. Leute, die es von früher kennen, werden nichts vermissen“, betont Medienbetreuer Wolfgang Fuck. Hinzu kommen neue Attraktionen wie der „Steampunk-Zirkus“, in dem fantasievolle Outfits, Fahrzeuge, Maschinen und vieles mehr bestaunt werden können. Auf sechs Bühnen zwischen den Marktgassen treten regelmäßig Spielleute und Theater mit kurzen Programmen auf, zudem zeigt das Ensemble Danse Infernale dreimal am Tag eine Feuershow.

Beim Phantastischen Lichterweihnachtsmarkt treten bekannte Bands auf

Während der Markt an allen Öffnungstagen für alle Kartenkäufer begehbar ist, braucht es für das große Konzertprogramm auf der Bühne im Infield ein Extraticket. Bis 30. Dezember treten viele Bands auf, die in der deutschen Mittelalter-, Folk- und Dark-Rock-Szene Rang und Namen haben.

Nach Chartsstürmern wie Feuerschwanz, In Extremo,Schandmaul oder Mono Inc. beschließt die Rammstein-Coverband Völkerball mit stilechter Pyroshow den diesjährigen PLWM am 30.Dezember. „Sicherlich ist das ein besonderer Höhepunkt. Die konnten wir vor Weihnachten aber einfach nicht auftreten lassen, dafür ist das eben nicht besinnlich genug“, scherzt Wolfgang Fuck.

Am 16. Dezember live auf der Bühne im Infield: Schandmaul, die ihr aktuelles Album „Knüppel aus dem Sack“ vorstellen. Foto: Heilemania / Another Dimension

Eintrittskarte ist ÖPNV-Fahrschein

Gut für die Natur und das Komfortgefühl vor Ort: Auch bei Regen- oder Schneefall bleiben die Füße im Fredenbaumpark trocken und die Schuhe weitgehend sauber. „Wir lassen Bodenschutzplatten aus Stahl verlegen, die alle Wege und den kompletten Rasen abdecken. Was dennoch an Schäden aufgetreten sein sollte, das lassen wir gleich ab Anfang Januar von Fachfirmen in Ordnung bringen“, erklärt Fuck.

Empfohlen wird die Anreise mit dem Öffentlichen Personennahverkehr, da der Parkraum vor Ort stark beschränkt ist. Wer seine Eintrittskarte im Vorverkauf erwirbt, für den ist die Fahrt mit Bus und Bahn im Preis inbegriffen. Fuck weiß: „Wenn Sie beispielsweise normal mit der Bahn einmal zwischen Duisburg und Dortmund hin und her reisen, kostet das schon mehr als 30 Euro. Da ist es ein großer Vorteil für alle, die aus der Region anreisen, wenn man das Ticket schon vorab holt.“ Sogenannte „Park & Ride“-Parkplätze, an denen Gäste vom Auto in den Bus oder die U-Bahn zum Fredenbaumpark umsteigen können, gibt es allerdings auch – unter anderem bei der Kaufland-Filiale an der Bornstraße oder vor dem Möbelhaus Poco am Eisenhüttenweg.

Auftritte, Preise und Termine

Konzerte:

26. Dezember: Mono Inc.

27. Dezember: Saltatio Mortis

30. Dezember: Völkerball

(Karten inklusive Markteintritt ab ca. 40 Euro.)

Öffnungszeiten Markt:

21., 22. und 23. Dezember: 15 bis 22.30 Uhr

23. Dezember: 15 bis 0 Uhr

26. bis 29. Dezember: 13 bis 22.30 Uhr

30. Dezember: 13 bis 0 Uhr

Adresse: Fredenbaumpark, Lindenhorster Str. 6, Dortmund. Markteintritt: zwölf Euro.

Karten und weitere Infos auf phantastischer-lichterweihnachtsmarkt.de.

