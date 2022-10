Dortmund: Die Dart-Elite kommt zur „European Championship“

Gleich schlägt’s ein in der Sisalscheibe: Mit voller Konzentration wird der zweifache Weltmeister Peter Wright sicher auch in Dortmund zu Werke gehen.

Dortmund. Bei der „European Darts Championship“ spielt die Profi-Elite vier Tage lang in der Westfalenhalle. Auch Weltmeister Peter Wright ist dabei.

Wohl keine Sportart, mal abgesehen von American Football, hat in den vergangenen Jahren so einen Popularitätsschub in Deutschland erhalten wie Dart. So tritt die Welt-Elite am letzten Oktoberwochenende im Rahmen der „European Darts Championship“ vor vielen Tausend Zuschauern in der Dortmunder Westfalenhalle an. Zum Vergleich: Bei der ersten Austragung des führenden Weltverbands Professional Darts Corporation (PDC) 2008 waren es lediglich ein paar Hundert, die live vor Ort sahen, wie Phil Taylor im Frankfurter Club Südbahnhof den Titel holte.

Rekordweltmeister Taylor, heute 62 Jahre alt, trat nach der Weltmeisterschaft 2018 zurück und spielt heute nur noch Seniorenturniere und Freundschaftsspiele. Genau eine Dekade jünger ist der amtierende Weltmeister Peter Wright. „Snakebite“, so der von seinem Lieblingsgetränk entliehene Spitzname, gehört nicht nur wegen seines Könnens zu den bekanntesten Persönlichkeiten des Sports. Seine quietschbunten Outfits und ebenso farbenfrohen Frisuren – stets für Auftritte individuell von Ehefrau und Friseurin Joanne gefertigt – sind unter Dart-Fans längst Kult.

Peter Wright: Exzentrischer Darts-Weltmeister siegt und siegt

Wright ist zudem in guter Form. Noch im vergangenen Monat gewann der Schotte in Jena die „German Darts Open“ durch einen Sieg gegen den Belgier Dimitri van den Bergh. 25.000 Pfund (etwa 28.500 Euro) erhielt Wright für seinen Triumph. Um deutlich höheres Preisgeld geht es hingegen bei der „European Darts Championship“ in Dortmund. Ausgeschüttet wird insgesamt eine halbe Million Pfund (etwa 570.000 Euro), aufgeteilt auf 32 Spieler, die ab Donnerstag, 27. Oktober, im K.o.-System gegeneinander antreten. Die besten acht Werfer spielen am Sonntag darauf nicht nur um eine glänzende Trophäe, sondern auch um ein Preisgeld in Höhe von 120.000 Pfund (etwa 136.000 Euro).

Qualifiziert haben sich neben Peter Wright natürlich zahlreiche weitere große Namen der Szene. Für den einen oder anderen niederländischen Publikumsgast wird sicher Michael van Gerwen sorgen. Der 33-Jährige aus dem Nordbrabant ist dreifacher Weltmeister und in seiner Heimat derart populär, dass ihn König Willem-Alexander bereits zum Ritter im Orden von Oranien-Nassau schlug. Darüber hinaus durfte van Gerwen mit dem Königspaar auch schon das eine oder andere Mal essen gehen.

Dortmund: Titelverteidiger Rob Cross ist mit dabei

2021 unterlag van Gerwen bei der „European Darts Championship“ im Finale in Salzburg dem Engländer Rob Cross – auch er tritt in Dortmund an, um seinen Titel zu verteidigen. „Bei meinem ersten Auftritt in Dortmund 2018 habe ich es bis ins Viertelfinale geschafft und erinnere mich noch sehr gut an die großartige Stimmung in der Halle. Natürlich möchte ich meinen Titel verteidigen und hoffe, dass die Fans mich unterstützen werden“, sagt Cross. Gut möglich, der Profi mit Vorliebe für schwarz-türkise Hemden gehört seit Jahren zu den beliebtesten Spielern.

Die beiden Profis mit Heimvorteil: Martin Schindler und Gabriel Clemens. Foto: Uwe Anspach / dpa

Als Geheimfavorit gilt derweil ein Landsmann von Cross. Luke Humphries blieben die großen internationalen Erfolge bislang noch verwehrt, im laufenden Kalenderjahr gewann der 27-Jährige allerdings schon vier PDC-Profiturniere, zweimal schlug er Cross dabei im Finale. Lediglich als Außenseiter gehen die beiden Deutschen im Starterfeld in den Wettbewerb: Gabriel Clemens (Saarlouis) und Martin Schindler (Strausberg) schafften es noch bei keinem großen PDC-Wettbewerb in ein Viertelfinale. In der ersten Runde treten sie gegen die jeweils favorisierten José de Sousa (Schindler) und Jonny Clayton (Clemens) an.

Tradition in der Region

Vielleicht hilft ja diesmal der Heimvorteil, nach dem Ausflug nach Österreich kehrt die „European Darts Championship“ nun nach Deutschland zurück. Interessant: Bereits zum achten Mal in 15 Jahren wird das Event im Rhein-Ruhr-Raum ausgetragen. „Nordrhein-Westfalen und das Ruhrgebiet haben eine ganz besondere Beziehung zum Dartsport. Die Stimmung war immer sensationell“, konstatiert PDC-Geschäftsführer Werner von Moltke. Das dürfte sie auch diesmal wieder sein – wenn die 32 aktuell besten Profis vier Abende und zwei Nachmittage lang Jagd auf das nur acht Millimeter breite Triple-20-Feld machen.

>>> INFO: „European Darts Championship“

Termin:27.-30.10., Do+Fr 19 Uhr, Sa 14+20 Uhr, So 13+19 Uhr, Westfalenhalle 1, Rheinlanddamm 200, Dortmund. ­Karten ab ca. 18 € sowie alle weiteren Informationen zum ­Turnier gibt’s auf

pdc-europe.tv/de/turniere.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Veranstaltungstipps