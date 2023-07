Essen Motor Show: Vorverkauf für die Messe ist gestartet

Essen. Die „Essen Motor Show“ lockt jedes Jahr zahlreiche Menschen im Dezember nach Essen. Ab sofort können Karten online gekauft werden.

Gut vier Monate dauert es noch, bis in den Essener Messehallen wieder die Motoren aufgemotzter Autos aufheulen. Karten für die beliebte „Essen Motor Show“ (2.-10.12., Previewday 1.12.) gibt es jetzt schon. Eine weitere gute Nachricht: Es muss niemand tiefer in die Tasche greifen. Tageskarten kosten weiterhin 20 € (erm. 16 €), Nachmittagstickets (Mo-Fr ab 14 Uhr) 14 €, Ki. unter 8 J. frei. Wer am Previewday geht, zahlt 32 € (erm. 27 €, Nachmittagsticket 17 €). Mitglieder des ADAC und des Deutschen Sportfahrerkreises (DSK) zahlen für eine reguläre Tageskarte sogar nur 17 €. Karten können online unter www.essen-motorshow.de gekauft werden. Öffnungszeiten Mo-Fr 10-18 Uhr (außer am 1.12. 9-18 Uhr), Sa-So 9-18 Uhr.

Essen Motorshow ist in vier Themenwelten Unterteilt

Ein Traum in Pink: Der Lamborghini ist ein absoluter Hingucker. Foto: Andreas Buck / FUNKE Foto Services

„Wir haben die Preise stabil gehalten, um uns bei unseren Fans erkenntlich zu zeigen. Wir sind immer noch begeistert von der großartigen Resonanz in den beiden vergangenen Jahren, die für uns alle eine Herausforderung waren“, erklärt Ralf Sawatzki, Projektleiter der Essen Motor Show. Den Besucherinnen und Besuchern wird für den Obolus ein volles Programm geboten. Die Messe teilt sich in vier Themenwelten auf: Performance & Racing (Halle 3), Tuning & Lifestyle (Hallen 5, 6 und 7), Motorsport (Halle 8) und Classic Cars (Hallen 1 und 2). Dazu kommen die Show Area in Halle 4 und eine Verkaufsmeile für Zubehör in der Galeria.

Im vergangenen Jahr kamen mehr als 200.000 Besucher und Besucherinnen

Bestätigte Marken aus der Tuningbranche sind unter anderem Arlows, Borbet, Continental, Foxed, Grail Automotive und H&R Spezialfedern. Beim Fahrwerkshersteller H&R ist die Vorfreude groß: „Die Essen Motor Show ist seit über 30 Jahren unangefochten die Nummer 1 unter den Messen für sportliche Fahrzeuge, Tuning und Zubehör. Im vergangenen Jahr strömten mehr als 200.000 Fans aus Deutschland und den Nachbarländern nach Essen und bummelten über die Messe. Vermutlich dürfte das Andrang am Dezember genauso groß werden.

