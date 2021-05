Mike Patton und Faith No More spielen im Juni 2022 ein Konzert in der Westfalenhalle.

Vorverkauf Faith No More: Erstes NRW-Hallenkonzert seit 25 Jahren

Faith No More gehören zu den beliebtesten Rockbands des Planeten. 2022 kommen die Crossover-Pioniere endlich wieder in die Region.

1997 spielten Faith No More letztmals ein eigenes Konzert in Nordrhein-Westfalen, seinerzeit im Düsseldorfer Stahlwerk – danach standen nur noch zwei Festivalshows bei „Rock im Revier“ auf Schalke (2015) und dem längst nicht mehr existierenden Area 4 in Lüdinghausen (2009) im Tourkalender.

Nun kündigten die Crossover-Rock-Pioniere um Sänger Mike Patton aber eine Show in Dortmund an. Am 21.6.22 stehen Faith No More auf der Bühne der Westfalenhalle 1. Tickets sind unter www.myticket.de sowie telefonisch unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Bereits gekaufte Karten für die verlegten Konzerte in Berlin (jetzt 4.7.22) und Stuttgart (jetzt 5.7.22) behalten Ihre Gültigkeit.

Einflussreicher Crossover-Act

Die in San Francisco gegründete Band gilt als eine der einflussreichsten Rock-Bands ihrer Generation. Faith No More haben in ihrer Karriere sieben Studio-Alben veröffentlicht: ‚We Care A Lot‘ (1985), ‚Introduce Yourself‘ (1987), ‚The Real Thing‘ (1989), ‚Angel Dust‘ (1992), ‚King For A Day… Fool For A Lifetime‘ (1995), ‚Album of the Year‘ (1997) und zuletzt ‚Sol Invictus‘ (2015). Ihr bekanntester Song, das Lionel-Richie-Cover „Easy“, kletterte 1992 in die Top 20 der deutschen Single-Charts.

