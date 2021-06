Fantastival trotzt mit einer Sonderedition der Pandemie

Dinslaken. Im vergangenen Jahr wurde das Dinslakener Fantastival ausgesetzt. Nun kommt es in einer Sonderedition an die Freilichtbühne.

Die Dinslakener Burg ist etwas Besonders – liegt sie doch mitten in der Stadt und nicht fernab auf irgendwelchen Bergkämmen. Gut, die sind am Niederrhein von Natur aus rar gesät. Die Burg ist nicht nur ein Hingucker, sondern bietet mit dem massiven Burgfried auch eine außergewöhnliche Kulisse für die 1934 nachträglich angebaute Freilichtbühne. Von dort aus bringen regelmäßig Musiker und Bands die Mauern zum Wackeln. Doch auch Kabarettisten und Comedians schätzen das Spiel unter freiem Himmel. Nach einem Jahr Pause können Sie nun im Rahmen des Fantastivals ans Burgtheater zurückkehren.

Acht Künstler sind dem Ruf der Freilicht AG gefolgt. „Wir sind froh, dass wir sie alle für die kleinere Sonderedition des Fantastivals gewinnen konnten“, erklärt Lea Eickhoff, Geschäftsführerin der Freilicht AG, Deutschlands erster Kulturaktiengesellschaft. Die 1996 von Bürgern gegründete Initiative bringt zum Fantastival normalerweise 2200 Besucher pro Abend zusammen.

„Gegen Corona anstinken“

In Zeiten einer Pandemie sind diese Zahlen allerdings Wunschdenken. Für 500 sich nach Kultur sehnenden Menschen wird Platz sein. „Wir haben uns bewusst für nur 500 entschieden. Jeder soll sich bei uns sicher fühlen“, so Eickhoff. Doch nicht nur das, die Zuschauer sollen endlich wieder Dinslakener Kultur-Luft schnuppern. „Letztes Jahr haben wir mit dem Fantastival ausgesetzt. Dieses Mal möchten wir gegen Corona anstinken.“

Mit dem Programm dürfte das funktionieren. Den Auftakt machen am 15.7. (20 Uhr) Thees Uhlmann und Band. Der Hemmoorer bringt sein drittes Solo-Album „Junkies & Scientologen“ mit. Auf der wohl persönlichsten Platte singt er über die Menschen in seiner Umgebung, Alltagsbeobachtungen und zeigt offen sein Innenleben.

Live-Hörspiel mit Kai Magnus Sting und Jochen Busse

Weniger tiefgründig, dafür deutlich blutiger geht es beim Live-Hörspiel von Kai Magnus Sting einen Tag später zu. „Killekillekiller“ heißt das skurrile und zugleich witzige Kriminal-Hörspiel, das eine Gruppe auf ein Survival-Wochenende in einen abgelegenen Wald begleitet. Unter ihnen ist jedoch ein ausgedienter Killer, der seinen letzten Klienten um die Ecke bringen soll. Doch Kai Magnus Sting schlüpft natürlich nicht in alle Rollen selbst, er hat Unterstützung dabei. Auf die Suche nach dem Mörder gehen Jochen Busse („7 Tage, 7 Köpfe“) , Felix von Manteuffel („Tatort“), Stephan Kaminski (Hörbuchsprecher) und Cathlen Gawlich (Synchronsprecherin).

Zwei Abende sind bereits ausverkauft

Während es für die ersten beiden Abende noch Karten gibt, sieht es bei „Musical Unplugged“ am 17.7. schlecht aus. Der Querschnitt durch die Welt des Musicals ist bereits ausverkauft. Für das Sommerkonzert von Gregor Meyle am 19.7. sind ebenfalls alle Karten vergriffen.

Michael Mittermeier bringt sein erster Programm „ZAPPED!“ mit nach Dinslaken. Foto: Fantastival / Fantastival Dinslaken

Für das Konzert zwischen diese beiden Abenden gibt es hingegen noch Karten. Dann steht Sänger Stefan Stoppok, der meist nur bei seinem Nachnamen gerufen wird, auf der Bühne. Er fühlt sich mit Folk ebenso wohl wie mit Rock oder Country. Über 20 Alben hat er mittlerweile mit dieser Mischung und einem kritischen Blick auf seine Umwelt schon veröffentlicht. Ein musikalisches Potpourri aus seiner Karriere bringt Stoppok am 18. Juli mit ins Burgtheater. Wild gemixt wird auch am 20.7. bei Spark – wenn auch ganz klassisch. Das Quintett verleiht Bach, Vivaldi, Mozart & Co. eine frische Note und mischt Kammermusik mit einem Funken Minimal Music und Electro.

Open-Air-Kino

Einen Tag später versetzt das Open-Air-Kino die Zuschauer auch filmisch in die Zeit, in der Mozart, Beethoven & Co. fleißig komponierten. Während die Herren im 19. Jahrhundert durchstarteten, hatten es die Damen nicht leicht. Der Film „Little Women“ mit Emma Watson in einer der Hauptrollen beschreibt diese starren Geschlechterrollen.

Die Herren in „Das Beste kommt noch“ wollen hingegen am 21.7. das Leben in vollen Zügen zu genießen. In der französischen Komödie lernen zwei Freunde nach einem Missverständnis das Leben auf eine ganz neue Art kennen und lieben.

Wolfgang Niedecken liest Bob Dylan

Geschichten aus dem Leben bringt auch BAP-Sänger Wolfgang Niedecken mit nach Dinslaken – und zwar die von Musiker Bob Dylan. Für den Kölner ist sein amerikanischer Kollege der größte unter den Songwritern jenseits des Atlantiks und deshalb hat Niedecken Bob Dylan gleich ein ganzes Buch gewidmet. Daraus liest er am 24.7., singt Dylan-Songs und auch eigene.

Michael Mittermeier hat hingegen sein erstes Bühnenprogramm „ZAPPED!“ vom Staub der 90er befreit. Denn: Es ist viel passiert zwischen Raumschiff Enterprise und Game of Thrones. Allerdings feiert er am 25.7. auch die Dinge, die ewig Bestand haben. Wie passend: Potenzial für die Ewigkeit hat nämlich auch das Fantastival. Immerhin begeistert es die Zuschauer schon seit über 20 Jahren.

Die Infos zum Festival

Termine: 15.7. Thees Uhlmann & Band, 16.7. Kai Magnus Sting, 17.7. Musical unplugged (ausverkauft), 18.7. Stoppok, 19.7. Gregor Meyle (ausverkauft), 20.7. Spark, Die klassische Band, 22.7. Filme mit Freunden: Little Women, 23.7. Filme mit Freunden: Das Beste kommt noch, 24.7. Wolfgang Niedecken, 25.7. Michael Mittermeier.

