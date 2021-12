Flic Flac X-Mas-Show kehrt nach Dortmund zurück

Dortmund. Nach einem Jahr Zwangspause findet die „Flic Flac X-Mas-Show“ wieder statt – und feiert runden Geburtstag mit Todesrad, Comedy und vielem mehr.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben – und man könnte noch hinzufügen: Vorfreude ist die schönste Freude. Denn die traditionelle „Flic Flac X-Mas-Show“ in Dortmund holt in diesem Jahr endlich ihren nicht nur runden, sondern auch ersten zweistelligen Geburtstag nach.

Zum zehnten Mal startet die weihnachtliche Zirkus-Edition des schwarz-gelben Zeltes am 20. Dezember nach einjähriger Zwangspause in der Ruhrgebietsstadt. Besinnlich geht allerdings anders, dafür heizt das Programm ordentlich ein – passt ja auch zur Winterzeit.

Gleich und doch anders: die Flic Flac X-Mas-Show

Denn bei der Weihnachtsshow geht es gewohnt rasant und actiongeladen zu – so wie jedes Jahr und doch anders. „Ein Hauch von Wahnsinn, Nervenkitzel und jede Menge Adrenalin“ nennt es der Veranstalter. Das trifft freilich auch auf die neue Show in Duisburg zu.

Seit dem 5. Oktober hat das Traditionsunternehmen auf dem Grundstück am Alten Güterbahnhof einen festen Standort. „Permanent“ so der passende Programmtitel. „Dortmund und Duisburg sind allerdings zwei unterschiedliche Shows“, erklärt Pressesprecherin Barbara Rott. „Natürlich nicht völlig verschieden, es gibt ja nur eine gewisse Anzahl an Genres. Aber selbstverständlich sind es ganz andere Artisten.“ Und das mache eben den Unterschied.

Ex-Supertalent im bei Flic Flac

So gastiert in Dortmund zum Beispiel Tjaša Dobravec, die an ihrer silbernen Luftspirale durch die Manege schwebt. Mit ihrer Darbietung an dem überdimensionalen Korkenzieher beeindruckt sie nicht nur das Flic-Flic-Publikum, sondern verdrehte im vergangenen Jahr auch Dieter Bohlen den Kopf.

Die Slowenin nahm an der RTL-Show „Das Supertalent“ teil. Weit kam sie zwar nicht, allerdings entschied Dobravec die slowenische Ausgabe der TV-Sendung für sich. Außerdem wurde die Poledance-Akrobatin im renommierten Cirque du Soleil engagiert, als erste slowenische Artistin.

Darf nicht fehlen: Das Todesrad

Ein Klassiker unter den Flic-Flac-Acts darf auch in dieser Weihnachtsausgabe nicht fehlen: Das Todesrad. Alles andere als beschaulich, dafür aufregend bis zum Schluss. Verantwortlich zeichnet in Dortmund dafür die Crew The Gerlings. Die Kolumbianer beweisen ihre Fertigkeiten zusätzlich auf dem Hochseil in zehn Metern Höhe auf einem zehn Millimeter starken Drahtseil.

Die Combo Exit-15 schwingt sich am Fangstuhl ebenfalls durch die Luft. Aufs Schwingen setzt auch Poledance-Akrobatin Veronika Horoshkova. Statt am Boden verankert, baumelt die Stange von der Decke. Und auch ansonsten ist das insgesamt zwölf Nummern umfassende Programm aufs Staunen ausgelegt: Jonglage von Pavel Yeusiukevich und Arata Urawa an den Diabolo.

Stand-up-Comedian statt Clown

Die Flying Diggerz heben das Seilchenspringen auf eine ganz neue Ebene – so sicher nie gesehen auf dem Schulhof. Vincent Vignaud verblüfft das Publikum mit seinen Illusionen. Und die X-Treme Brothers verlassen sich bei der Handvoltige komplett auf ihre körperlichen Extremitäten.

Was darf in einem Zirkus, so extravagant er auch sein mag, nicht fehlen? Ein Clown. Die Rolle übernimmt Stand-up-Comedian Archie Clapp. Der allerdings auf eine rote Nase verzichten wird, dafür aber mit schräger Comedy auftrumpft.

Auswirkungen der Pandemie

Alles so wie immer beim Flic Flac Weihnachtsspecial, und doch irgendwie anders. Allein durch die Tatsache, dass nur gut 1100 Sitzplätze des 1400 Platz umfassenden Vier-Masters gefüllt werden dürfen.

Die Auswirkungen der Coronapandemie sind im Zirkuszelt auch ansonsten spürbar: Für Personen ab 16 Jahre gilt die 2G-Regel. Alle Gäste müssen einen Nachweis zur Impfung oder Genesung zusammen mit einem gültigen Ausweisdokument vorlegen.

Medizinische Maske auf dem ganzen Gelände notwendig

Bei Schulkindern bis einschließlich 15 Jahren gilt der Schülerausweis als Testnachweis, in den Ferien muss allerdings ein zertifizierter Schnelltest vorgelegt werden. Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände sowie auf den Plätzen müssen Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren eine medizinische Maske tragen.

Die vergangenen eineinhalb Jahre gingen auch an dem renommierten Zirkus nicht spurlos vorbei. „Aber Flic Flac hat es sehr gut überstanden“, berichtet Barbara Rott. Das läge zum Teil natürlich an der staatlichen Unterstützung, aber auch an dem „Optimismus und der Kreativität“, erklärt sie weiter. „Wir haben die Zeit kreativ verbracht, zum Beispiel mit dem Planen der Show in Duisburg.“

Artisten brauchen Applaus

Schwer sei es aber besonders für die Artisten gewesen. „Sie leben vom Applaus und Kontakt mit den Menschen. Das sind Faktoren, die weit über das Finanzielle hinausgehen.“ Optimistisch bleibt das Unternehmen trotz allem. „Müssen wir auch, ansonsten gäbe es keine Produktionen“, so Rott. „Unser Optimismus ist grenzenlos.“

>>> Info:

X-Mas-Show: 20.12.-16.1., 16+20 Uhr, Ausnahmen: 20.12.+1.1. nur 20 Uhr, 24.12., nur 14 Uhr. Zelt am Parkplatz E2 der Westfalenhallen, Dortmund.

Permanent: jew. Do-So 20 Uhr, Sa+So auch 16 Uhr. Weitere Shows: 24.12. nur 14 Uhr, 17./27.-30.12., 16+20 Uhr. Zelt am alten Güterbahnhof, Duisburg.

Infos und Tickets ab 24 € gibt’s auf: www.flicflac.de

