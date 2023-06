Frankreichfest: Düsseldorf feiert im Zeichen der Trikolore

Düsseldorf. Chansons, Champagner & Co.: Das Frankreichfest in Düsseldorf ist wie ein Trip nach Paris. Sogar Französisch lernt man dort – in sieben Minuten!

Schon vor gut 200 Jahren brachten die Franzosen ihr Savoir-vivre in die Landeshauptstadt – Napoleon selbst soll den Düsseldorfer Hofgarten „Klein-Paris“ genannt haben. Ende kommender Woche weht erneut die Trikolore über der Stadt: Beim traditionellen Frankreichfest vom 30.6. bis 2.7. heißt es am Rhein wieder „Leben wie Gott in Frankreich“.

Das Düsseldorfer Frankreichfest 2023 lockt mit Genüssen aus der Grande Nation

Käse aus der Auvergne, Austern aus der Bucht von Arcachon, Nüsse und Öle aus dem Périgord sowie erlesener Honig, Pasteten, Macarons und weitere Delikatessen aus der Grande Nation versprechen Gaumenkitzel. All das und mehr gibt’s beim blau-weiß-roten Fest an der Rheinuferpromenade, dort empfängt der französische Gourmet-Wochenmarkt „Les Saveurs de France“ die Gäste mit landestypischen Spezialitäten an rund 20 Ständen. Nach Lavendel duftende Seifen, Keramik & Co. runden das Angebot des Wochenmarktes ab.

Reggae, Ska und Rock auf Französisch

Herz des Frankreichfestes ist erneut der Innenhof des Rathauses mit dem Bühnenprogramm sowie verschiedenen Gourmet-Ständen. Zu Austern, Champagner und weiteren Spezialitäten kann man hier ein vielfältiges Musikprogramm erleben – gesungen in der für viele wohl schönsten Sprache der Welt. Mit Miel de Montagne ist am Freitag etwa ein Star der neuen französischen Popmusik-Szene mit seinen Elektrosounds zu Gast. Am Samstag gibt’s einen rockigen Reggae-Ska-Mix mit der Band À la bonheur! sowie funkig-jazzige Brassklänge von Le Gros Tube. Chanson-Fans dürfen sich am Sonntag auf die Gruppe Chanson Trottoir freuen.

Breakdance-Weltmeister aus Toulouse

Anlässlich des 20-jährigen Städtefreundschaft zwischen Toulouse und Düsseldorf wird es in diesem Jahr erstmalig einen ganz besonderen Programmpunkt auf dem Frankreichfest geben: Zu Gast ist ein echter vierfacher Breakdance-Weltmeister aus Toulouse, der nun das Rheinland zum Tanzen bringen wird. Gemeinsam mit dem Düsseldorfer Breakdancer Airdit wird Abdel Chaouri aka BBoy Abd-I ein Wochenende lang Breakdance-Workshops anbieten und seine Performances zeigen. Begleitet wird er von seiner Tanzgruppe, den Break’in Kids, die 2022 in Tokio zusammen mit ihm zum Breakdance-Weltmeister gekürt wurden.

„Speak Dating“ – die wichtigesten Vokabeln blitzschnell gelernt

Wer noch mehr Frankreich möchte, kann sich in Düsseldorf Anregungen für eine Reise dorthin an den Ständen diverser Regionen holen – das Elsass stellt sich ebenso vor wie Nordfrankreich mit etwa der Côte d’Opale. Das Minimalvokabular für den Trip gibt’s beim „Speak-Dating“ – einem Sprachkurs in sieben Minuten.

Ergänzt wird das Frankreichfest wie immer von der „Tour de Düsseldorf“ mit 150 automobilen Klassikern. Die Oldtimer-Rallye ist die größte Zusammenkunft französischer Oldtimer in Deutschland.

Wann und wo findet das Düsseldorfer Frankreichfest statt? Und was kostet der Eintritt?

21. Frankreichfest, 30.6.-2.7.2023, Fr ab 16 Uhr, Sa+So ab 12 Uhr, Burgplatz, Rheinufer und Rathaus-Innenhof, Düsseldorf. Eintritt Rathaus-Innenhof: Fr+Sa 9 €, So 7 €, sonst frei. Weitere Infos hier.

