Gartenbahner präsentieren eindrucksvolle Schauanlagen

Duisburg. Die LGB-Freunde Niederrhein präsentieren ihre Gartenbahn-Anlagen im Eisenbahnmuseum Bochum. Die Züge rattern dort vom 20.-22.5.

Durch eine schmale Einfahrt geht es in einen Innenhof. Dort reiht sich ein Auto ans andere. In der einen Ecke fachsimpeln Volvo-Liebhaber über alte Schätzchen, in der anderen brummt die Autolackiererei von Frank Tümmermann. Aber irgendwo zwischen den Stahlkarossen soll es auch Eisenbahnen geben.

„Hier herein“ ruft Frank Tümmermann und schiebt seinen Kopf durch die offene Tür der kleinen Halle. Da sind sie, die Loks. Eine prächtiger als die andere – und handlich im Maßstab 1:22,5 bis 1:29. Tümmermann und seine Kollegen von den LGB-Freunden Niederrhein haben sich mit Volldampf in die Gartenbahnen verliebt.

Gartenbahner wagen den Sprung über den großen Teich

30 Jahre verlegen sie schon Schienenstück für Schienenstück auf den imposanten Anlagen – mit denen das gesellige Trüppchen quer durch die Republik zu verschiedenen Ausstellungen reist. Mal rauschen die Züge an der Küste des fiktiven Örtchens Wernigersiel mit all seinen Kuttern vorbei, mal durch die Landschaft des Niederrheins.

Für das neueste Projekt wagen die Gartenbahner den Sprung über den großen Teich. Einige Teile der Amerika-Anlage sind schon fertig, bei anderen steht nur das Grundgerüst und wieder andere existieren momentan nur in der Vorstellungskraft der Vereinsmitglieder.

Liebe zum Detail

An jeder Ecke gibt es auf den Schauanlagen etwas zu sehen. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Viel Fantasie braucht es nicht, um eines der ersten fertigen Teilstücke zu erkennen. Der wohl berühmteste Berg der amerikanischen Black Hills erhebt sich von der Holzplatte: Mount Rushmore. Wie beim 1745 Meter großen Original sind auch bei der Duisburger Miniausgabe detaillierte Gesichter ausgearbeitet. George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt und Abraham Lincoln sind in mühevoller Handarbeit entstanden. Erst erstrahlten ihre Gesichter aus Ton, schließlich als Gipsabdrücke.

Echten Stein werden Beobachter auf den Schauanlagen der LGB-Freunde Niederrhein vergeblich suchen. „Wir müssen alles so leicht wie möglich bauen. Zum einen, weil wir damit reisen und zum anderen, weil die Module zusammenklappbar seien müssen“, erklärt Frank Tümmermann, der im Vorstand der Gartenbahner ist. „Der Schotter zwischen den Schienen ist zum Beispiel aus Katzenstreu – Bio Katzenstreu“, verrät Klaus Dieter Heußen, ebenfalls aus dem Vorstandsteam.

Not macht erfinderisch

Die rötlichen Rocky Mountains, die gerade mal zur Hälfte stehen, seien aus Holzkohle. „Die haben Köhler extra für uns gemacht. Man muss einfach nur erfinderisch sein und dann auf die Suche nach Kontakten gehen“ beschreibt Tümmermann. Erfindergeist war auch gefragt, als es um die Vereinfachung des Transports ging. „Zu Anfang haben wir acht bis zehn Stunden die Schauanlagen aufgebaut, wenn wir damit zu einer Veranstaltung gereist sind. Seit wir die Module haben, ist es deutlich schneller“, freut sich Heußen und zeigt gleich, wie die Magie hinter den einzelnen Streckenabschnitten funktioniert.

Jedes 2,70 Meter lange Modul lässt sich an zwei Stellen einklappen. Und das sieht ein bisschen so aus wie in dem Hollywood-Blockbuster „Inception“, in dem sich die Welt um Leonardo DiCaprio ineinander verschachtelt. Mit einem routinierten Handgriff klappen Frank Tümmermann und sein Vereinskollege einen Teil der typischen New Yorker Häuserzeile samt Backsteinfassaden und Feuertreppen nach oben. Senkrecht verschwindet so auch die Miniatur-Lackiererei von Frank Tümmermann, die er kurzerhand an den Big Apple verlegt hat, hinter anderen Häusern. „Jeder von uns kann sich irgendwo verewigen“, sagt er und schiebt das hölzerne Paket beiseite.

Jeder fährt, was er will

Die einzelnen Module lassen sich zusammenklappen. Dahinter steckt ein ausgeklügeltes System. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Viele weitere werden noch folgen. Denn nach der langen Reisepause geht es nun wieder los für die LGB-Freunde. Am Wochenende setzten sie die Gartenbahnen im Eisenbahnmuseum Bochum auf die Schienen. „Man kann sich mit anderen Gartenbahnern austauschen und zeigen, was man die letzten Monate gebaut hat. Das ist ein großer Aspekt des Hobbys. Unsere Frauen helfen fleißig mit – ohne ihre Unterstützung wäre es nicht möglich“, sagt Frank Tümmermann.

In Bochum rattern dann die kleinen Züge durch die handgemachten Landschaften – wenn auch nicht immer originalgetreu. „Nietenzähler wird man bei uns nicht finden“, sagt Tümmermann. „Nietenzähler sind Menschen, die sich ärgern, wenn ihre Bahn 50 Nieten am Kessel hat, es am Original aber 52 sind. Bei denen gehören nur Bahnen auf die Anlagen, die auch wirklich dort fahren“, ergänzt Heußen. Bei den LGB-Freunden Niederrhein tuckern auch schon mal eine Sächsische Schmalspurbahn oder Harzbrockenbahn an Mount Rushmore vorbei. „Jeder fährt, was er möchte“, da sind sich beide einig. In Duisburg sind die Weichen eben auf Kreativität gestellt.

Gartenbahntreffen: 20.-22.5., Fr+Sa 10-17 Uhr, Sa 11-17 Uhr, Eisenbahnmuseum, Dr.-C.-Otto-Str. 191, Bochum. Eintritt: Erw. 9 €, Ki. (6-14 J.) 4,50 €, gilt für das Gartenbahntreffen und das Eisenbahnmuseum.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Veranstaltungstipps