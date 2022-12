Gelungener Start ins neue Jahr: Freizeit-Tipps für den 1.1.

Essen. Statt an Neujahr die Couch zu hüten, gibt’s einiges zu entdecken in der Region – Museen, Parks und Zoos öffnen unter anderem ihre Tore.

Heute schon an morgen denken – das ist an einem Tag wie diesem natürlich gar nicht so einfach, schließlich steht der Jahreswechsel kurz bevor. Die Pläne für den Silvesterabend stehen – hoffentlich. Gemütlicher Abend zu zweit, Dinner mit der Familie, große Party am Abend? Ist der Countdown dann runtergezählt, die letzte Wunderkerze abgebrannt und der Schönheitsschlaf vollzogen, beginnt der erste Tag des neuen Jahres mit … ja was? Es gibt jedenfalls mehr zu unternehmen, als nur in die Röhre zu schauen. Wir haben einige Tipps für Sie zusammengestellt, wie sie den 1. Januar auch außerhalb der heimischen vier Wände verbringen können.

Kultur genießen

Ein Besuch im Museum ist immer angebracht, einigen fehlt es an Zeit. An Feiertagen haben zudem viele Museen geschlossen – die K21 der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen öffnet allerdings ihre Tore und zeigt Skulpturen, Fotografien und Installationen von Gegenwartskünstler Reinhard Mucha.

Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen: Reinhard Mucha, K21, Ständehausstr. 1, Düsseldorf. Eintritt: 12 €, erm. 10 €.

Auch der Kunstpalast in Düsseldorf lädt zum Museumsrundgang am Neujahrstag ein. Die Stätte zeigt zum einen die letzte Ausstellung, der Christo kurz vor seinem Tod im Mai 2020 noch zugestimmt hat, sowie Werke der Fotografin Evelyn Richter.

„Christo und Jeanne-Claude. Paris. New York. Grenzenlos“ und „Evelyn Richter“, 13-18 Uhr, Museum Kunstpalast, Ehrenhof 4-5, Düsseldorf. Eintritt: 12 €, erm. 9 €.

Museum und Fundstelle der Erlebniswelt Neandertal wollen auch am Feiertag bewundert werden. Es gibt vier Millionen Jahre alte Geschichte zu entdecken. Höhepunkt: Der Erlebnisturm Höhlenblick ist seit Anfang Dezember geöffnet und lässt die Besucher virtuell in die Steinzeit zurückreisen.

Erlebniswelt Neandertal, 13-18 Uhr, Neanderthal Museum, Talstr. 300, Mettmann. Eintritt: 13 €, erm. 10 €,

6-16 J. 8,50 €, 4-5 J. 7 €.

Im Museum Folkwang gilt es gleich drei Themen zu entdecken. Eine der Ausstellungen widmet sich der Revolution von Malerinnen, angeführt von Helen Frankenthaler, gegen die männlich dominierte Kunstszene in New York Mitte des vergangenen Jahrhunderts. Die große Expressionisten-Schau läuft nur noch bis zum 8.1.

„Expressionisten am Folkwang“, „6 ½ Wochen Kate Mackeson“, „Helen Frankenthaler“, 10-18 Uhr, Museum Folkwang, Museumsplatz 1, Essen. Der Eintritt zur Sammlung ist kostenfrei, Eintritt 14 €, erm. 8 €.

Zirkus besuchen

Die weihnachtliche Stimmung kehrt alljährlich auch in den Zirkuszelten der Region ein, in Gelsenkirchen hat das schon Tradition. Der Weihnachtscircus feiert in diesem Jahr sogar Jubiläum: Zum 25. Mal bittet er auf die festlich geschmückte Tribüne.

Gelsenkirchener Weihnachtscircus, 15+19.30 Uhr, Festplatz Europastraße. Tickets: ab 21 €, erm 17 €.

Nostalgie trifft Moderne ist das Motto des Weihnachtscircus Düsseldorf. Versprochen wird: eine Mischung aus klassischen Circus-Elementen sowie neuen Darbietungen. Angekündigt sind außerdem internationale Top-Artisten – am Boden und in der Luft.

Weihnachtscircus Düsseldorf, 15+19 Uhr, Staufenpl. 10. Tickets: 20 €, erm. 17 €.

Das Flic Flac für erstklassige Artistik und Stunts steht, ist kein Geheimnis. Daher dürfte es auch an den Feiertagen bei der X-Mas-Show nicht allzu ruhig werden, die Macherinnen versprechen Action und Adrenalin unterm gelb-schwarz gestreiften Zirkuszelt.

Flic Flac X-Mas Show, 19.30 Uhr, Circus Flic Flac, Am Güterbahnhof 2, Duisburg. Tickets ab 29 €.

Lichtkunst bewundern

Wer das neue Jahr ruhig angehen lassen möchte, findet Entspannung sicherlich auf illuminierten Spaziergängen. Die Reihe Christmas Garden taucht den Allwetterzoo Münster in kunstvolles Licht, dank Figuren, Leuchtszenerien und Illuminationen.

Christmas Garden Münster, 17-22 Uhr, Allwetterzoo, Sentruper Str. 315, Münster. Tickets 19,50 € (ab 15 J.)

Die Lumagica bringt leuchtende Fabelwesen und interaktive Lichtinstallationen ins Hattinger Industriemuseum und verwandelt die Henrichshütte in einen magischen Lichterpark. Überzeugen können sich Besucher davon auf einem Zwei-Kilometer-Rundweg.

Lumagica, 17-21.30 Uhr, LWL-Industriemuseum Henrichshütte, Werkstr. 31, Hattingen. Eintritt: 17 €, erm. 16 €, 6-14 J. 9 €.

Auch der Westfalenpark wird dieser Tage in bunte Lichter getaucht und lässt die Betrachter in ein Farbenmeer eintauchen. Gekrönt wird das Winterleuchten durch fantasievolle Objekte und atmosphärische Klänge.

Winterleuchten, 17-20 Uhr, Westfalenpark, An der Buschmühle 3, Dortmund. Eintritt: 6 €, 6-11 J. 2 €.

Klassischen Klängen lauschen

Für das Neujahrskonzert der Duisburger Philharmoniker versammelt die kubanische Pianistin und Komponistin Marialy Pacheco ihre besten Freunde um sich. Hier treffen traditionelle kubanische Salsaklänge, Jazz-Elemente und orchestralen Klangfarben aufeinander.

Cuban Philharmonic Night Neujahrskonzert 2023, 18 Uhr, Philharmonie Mercatorhalle, Landfermannstr. 6, Duisburg. Tickets ab 26 €.

Kinder bespaßen

Josef Tränklers Puppenbühne ist das ganze Jahr unterwegs, zu Feiertagen wird aber auch das Kasperletheater besinnlich. An Neujahr trifft das klassische Bühnenspiel auf die heldenhaften Zeichentrickwelpen der Paw Patrol.

Josef Tränklers Puppenbühne: Paw Patrol rettet Weihnachten, 14 Uhr, Nahe Papenbuschstr. 25, Mülheim. Karten ab 9 €.

Ferien sind den Tieren in den Zoos nicht vergönnt, auch am Neujahrstag können Besucher in den Tierparks der Region Löwen, Bären, Affen & Co. über die oft pelzigen Schultern schauen.

Geöffnet: Zoo Duisburg (9-16.30 Uhr), Allwetterzoo Münster (9-16.30 Uhr), Kölner Zoo (9-16.30 Uhr), Burgers’ Zoo (Arnhem, 9-17 Uhr), Der Grüne Zoo Wuppertal (9-17 Uhr), Zoom Erlebniswelt (Gelsenkirchen, 10-17 Uhr), Zoo Krefeld (9-17 Uhr).

Rollschuhe waren vor Jahrzehnten voll im Trend – und sind es wieder, das hat auch die Stiftung Zollverein erkannt und statt einer Eisbahn eine Rollschuhbahn eröffnet. Aber das rollende Vorwärtskommen ist nicht nur was für Nostalgiker, sondern auch für junge Anfänger.

Rollschuhbahn Zollverein, ab 12.30 Uhr, Halle 5, Zeche Zollverein, Gelsenkirchener Str. 181, Essen. Timeslots von 1,5 Stunden buchbar: ab 4 €, erm. 3 €.

Zwei Jahre öffnete das Winterwunderland Kalkar nur für Autos. Corona machte den Drive-In notwendig. Jetzt darf aber wieder durchs festlich geschmückte Wunderland zu Fuß gewandelt werden.

Winterwunderland Walk-In Wunderland Kalkar, 14-18 Uhr, Griether Str. 110-120, Kalkar. Tickets: ab 12,50 € (online, Kinder bis 3 J. frei).

