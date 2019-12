Dortmund. Fans erwartet bei der German Comic Con am Wochenende in Dortmund viele Hollywood-Stars – von Game of Thrones bis Harry Potter ist alles dabei.

German Comic Con: Alle Infos zur großen Messe in Dortmund

Die Westfalenhallen 3,4,5 und 7 sind zur German Comic Con immer bestens ausgelastet. Stand an Stand reiht sich dicht aneinander. Auf den Tischen der Händler finden sich kleine Action-Figuren mit übergroßen Wackelköpfen, T-Shirts mit knallbunten Prints, auch Plüschtiere finden ihren Weg in die Regale. Zwischen all den Dingen, die Fanherzen höher schlagen lassen, gibt es natürlich auch kistenweise Comics. Wenn auch die Hefte, die der Messe ihren Namen geben, nur einen eher kleinen Bereich einnehmen. Vielmehr ist es das Staraufgebot, dass die Besucher einmal mehr zur nächsten Ausgabe am 7. und 8. Dezember nach Dortmund lockt.

Für die winterliche Ausgabe der Comic Con sind gleich zwei Zugpferde angekündigt. Ein Hauch von 80er-Jahre-Flair weht mit Christopher Lloyd (kl. Foto) durch die Hallen. Er schlüpfte für die „Zurück in die Zukunft“-Reihe in den weißen Kittel von Doc Brown und verhalf Marty McFly (Michael J. Fox) mit dem Fluxkompensator zu Zeitsprüngen.

Meat Loaf und Christopher Lloyd bei German Comic Con

Beim Gedanken an Meat Loaf fangen viele hingegen nun an, „I’d Do Anything For Love“ leise vor sich hin zu summen. Doch der singende texanische „Fleischklops“ ist auch als Schauspieler aktiv. Zu sehen war Meat Loaf unter anderem in David Finchers Klassiker „Fight Club“ und an der Seite von Tim Curry in „The Rocky Horror Picture Show“.

Fans, die sich nachher ein Autogramm oder gar ein Foto mit einem der beiden Hochkaräter in die Wohnung stellen möchten, müssen tief in die Tasche greifen. Ein kurzer Moment auf Tuchfühlung mit Christopher Lloyd vor dem DeLorean-Nachbau kostet 100 Euro. Für einen Schnappschuss mit Meat Loaf wird die Hälfte fällig. Lange Schlangen vor den Fotobereichen beweisen allerdings, dass viele Besucher für den Griff ins Portemonnaie bereit sind.

Viele Serien-Stars auf der Messe

Natürlich können Leseratten auch durch Comics in Dortmund stöbern. Foto: Lars Heidrich / Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Neben Lloyd und Loaf haben sich weitere Stars für die Convention angekündigt. Mit dabei sind Schauspieler wie Tom Felton, vielen besser bekannt als hellblonder Fiesling Draco Malfoy aus den Harry-Potter- Filmen. Aber auch Serienstars aus Game of Thrones , The Walking Dead und Sons Of Anarchy sind dabei.

Während sich diese Stars eine Halle auf der Messe teilen, bekommen die Damen und Herren aus Rosewood einen eigenen Bereich. Vom fiktiven Vorort der amerikanischen Großstadt Philadelphia aus werden die Intrigen der Drama-Mystery-Serie „Pretty Little Liars“ gesponnen. Die „Rosewood Reunion“ ist eine Art Convention in der Convention. Fans können ihr Eintrittsticket upgraden und bekommen so Zutritt. In Klein Rosewood stehen Gruppen-Fotoshootings und Podiumsdiskussionen mit Darstellerinnen wie Ashley Benson (Hanna) oder Troian Bellisario (Spencer) an.

Zwischen Filmkulissen und Comics

Abseits des Staraufgebots können Fans mit Comiczeichnern ins Gespräch kommen oder nach Herzenslust durch die zahlreichen Shoppingangebote stöbern. Auch gibt es in der winterlichen Ausgabe der Comic Con die Möglichkeit, sich in Filmkulissen ablichten zu lassen – gerade Cosplayer können hier aus dem Vollen schöpfen und die passende Umgebung zum Kostüm finden. Probesitzen können Fans zum Beispiel auch im DeLorean – und genau da schließt sich der Kreis.

Termin und Karten:

Termin: 7.+8.12. Messe Dortmund, Rheinlanddamm 200. Sa 9-19 Uhr, So 9-17 Uhr. Early Entry (nur noch für So erhältlich) an beiden Tagen ab 8 Uhr.

Karten: Tagesticket Sa 42 €, So ab ca. 37 € (Ki. ca. 16 €), Wochenendticket (nur noch für Kinder 6-12 J.) ca. 21 €. Infos auf www.germancomiccon.com

Einlass und Anfahrt:

Der Einlass erfolgt über das neue Einlassforum NORD. Hier wird es separate Schlangensysteme für Tagestickets, Wochenendtickets sowie VIPs und Early-Entry-Tickets geben. Besitzer von VIP-Tickets und Early Entry Tickets haben bereits ab 8 Uhr Zutritt zum Event. Alle Besucher mit einer Tageskarte oder einem Wochenendticket haben ab 9 Uhr Zutritt.

Anfahrt mit dem Auto:

Direkter Anschluss durch die B1 (A40) an die Autobahnen A / A45 / A2 / A42 / B1 (A44). Autofahrer sollten ins Navi die Zieladresse „Rheinlanddamm 200“ oder das Sonderziel „Westfalenhalle“ eingeben.

Anfahrt mit der Bahn:

Mit den U-Bahnlinien U45 (Richtung Westfalenhallen) oder U46 (Richtung Westfalenhallen) bis Haltestelle „Westfalenhallen“. Alternativ U42 (Richtung Hombruch) bis Haltestelle „Theodor-Fliedner-Heim“.